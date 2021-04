Vučić: Srbija će uložiti 100 miliona evra u proizvodnju četvorovalentne vakcine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija uložiti 100 miliona evra u proizvodnju četvorovalentne vakcine za grip, koju proizvode još samo Francuska i Velika Britanije, po čemu će naša zemlja, zajedno sa institutom Bajfor koji ćemo imati, postati velesila u toj oblasti.

Vučić je rekao da država podiže Torlak i da smo do sada pravili trovalentne vakcine za grip i da je pre dva dana održan sastanak na kome su doneti važni zaključci za Srbiju.

Iako do sada nismo ni izolovali tu četvrtu komponentu, jer su ove tri koje pokrivamo bile sasvim dovoljne. Naša odluka je da idemo u proizvodnju četvorovalentne vakcine koju proizvode dve najmoćnije evropske farameceutske kompanije iz Francuske i Engleske. Zamislite jedna mala Srbija se drznula da proizvodi četvorovalentnu vakcinu za grip, naglasio je Vučić.

Za to je potrebno i već je izdvojeno 20 miliiona evra za zgrade i plus 18 miliona evra biće potrebno za mašine za pakovanje i ambalažu i slično.

"Ulaganje samo u opremu za četvorovalentnu vakcinu je 100 miliona evra, na sve ovo što već imamo", istakao je Vučić i dodao da sa tom vakcinom, novom tehnologijom i uređajima postajemo sila, a sa Bajofor institutom i velesila.

Vucić veruje da će Srbija već za četiri godine imati četvorovalentnu vakcinu protiv gripa, iako je, kaže, u proseku potrebno šest godina.

Vučić je najavio večeras da u ponedeljak ili u utorak ujutru stiže još 211.000 fajzerovih vakcina.

Kinezi i Fajzer rade kao švajcarski sat, što se tiče isporuka vakcina, svaka im čast. U ponedeljak stiže to, a onda u sledeću nedelju mislim da stiže još 500.000 (kineskih vakcina)... ali ajde da ne govorim još ništa", kazao je Vučić

Dodao je da su kineske vakcine - 500.000 sledeći kontignet, posle dolaska fajzerovih vakcina koje stižu najverovatnije u ponedeljak.

- I znam da će Kinezi nama da daju još milion vakcina u maju - naveo je Vučić.

Kazao je da Srbija ima oko 15 miliona vakcina u ugovorima, ali da niko ne poštuje ugorove osim Kineza i Fajzera.

Kada je reč o Kovaks programu, dodao je da je trebalo da dobijemo 96.000 vakcina, ali da smo dobili 57.000 vakcina, jer kažu da nismo ugroženi.

- Zato šmo smo bili pametni i sposobni. Srbija jeste na evoropskom putu i mi moramo da idemo ka Evropi, ali nisam budala da ne smeme da izgovorim šta mislim nekom u Briselu. Ako mislite da vam je poteban predsednik da ga šutiraju kao loptu i u Briselu, Zagrebu i Podgorici, vratite neke predsednike na vlast i imaćete ih opet - poručio je Vučić.

Ne veruje da će, kako kaže, nekom u Briselu smetati što će Srbija prozvoditi vakcine, ali da verovatno nisu oduševljeni. Istakao je da je za Srbiju važno da bude na evropskom putu više zbog političke stabilnosti, a manje ekonomske.

Nikakvu mapu ili plan nisam video

Vučić je ponovio večeras, povodom navodnog "non pejpera" slovenačkog premijerka Janeza Janše, koji prekraja granice na Blakanu, da nikakvu mapu ili plan nije video, da može da pretpostavi šta bi Janša pomislio ili želeo, ali da nešto što nije ni video ne može ni da zameri ni da pohvali.

Vučić je primetio i da nekima ne odgovara da o tome govore ili da sa tom mapom povezuju Janšu illi nekoga iz EU, već bi više voleli da to pripišu Srbiji, od pojedinih krugova u Crnoj Gori, BiH, Zagrebu.

- Ali, to mnogo više govori o njima, nego o nama . A, ja nisam neko ko će lažno da optuži nekoga poput Janše, a da nešto nisam video -naveo je Vučić.

Ponavlja da nikakav plan nije video, te da bi lagao kada bih rekao nešto drugo, ali da da može da zamisli šta bi Janša pomislio, rekao ili želeo da vidi.

- Ali, ja to nisam video i ne mogu ništa da kažem, ni da zamerim ni da pohvalim. Ne znam gde su to videli neki drugi, kako su videli, ali znam da još od komunističkog vremena, čim bi neko rekao bilo šta o srpstvu, što ne bi bilo nacionalnistički ili šovinistički, bio bi prokazan i o njemu bi se govorilo sve najgore - rekao je Vučić.

Dodaje da su bar tri zemlje regiona, orekstrirano pocele da napadaju Janšu, ali i Srbiju, pa njega "usput", što je kaže, matrica koja postoji od 1950-ih i 1960-ih godina.

- Ta matrica postoji i u Srbiji, posebno u beogradskoj časršiji u kojoj sve što se povezuje sa bilo kakvom idejom srpstva, od spomenika Stefanu Nemanji, do obnove Hrama i sve što radimo, uvek je problem. Šta god da uradite, uvek je problem, jer će to da vrati tobože nacionalističku Srbiju - rekao je Vucić.

Kako kaže, i u rebalansu budžeta pojedini zameraju zašto se izdvaja još para za vojsku.

- Valjda ne treba da imamo vojsku? Kada se sa svim tim suočite, znate da će svaki pokušaj da učinite da Srbija bude ozbiljna držva, da pomognete svom narodu, biti osuđena na propast u sopstvenoj javnosti - rekao je Vučić.

Strane investicije Predsednik je zatim ekskluzivno pokazao papire koji pokazuju da Srbija ima gotovo duplo više nego BiH, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija zajedno priliva stranih investicija. - Imamo bolju stopu rasta od svih njih, jesmo li mi krivi zbog toga? - upitao je Vučić. - Mi smo odgovorna zemlja, mi nećemo sukobe u regionu, osim da pitamo za prava svog naroda - istakao je predsednik Srbije.

Ulaganje u Vosjku Srbije

Predsednik je večeras potvrdio da su u Srbiju stigli Migovi iz Belorusije.

- Naša vojska je 20 do 25 puta snažnija - rekao je Vučić i dodao da ćemo zbog toga biti pod pritiskom.

- Naši stavovi su dijametralni, tu Brisel ne može mnogo da pomogne. Ali, naša obaveza je da radimo na približavanju. Mislim da je bolje da nemamo zamrznut konflikt, da ne ostavljamo našoj deci probleme - naglasio je Vučić.

Mnogima odgovara slomljena Srbija, bez vojske i ekonomije

Jedina Srbija koja odgovara mnogima je slomljena, bedna i opustošena Srbija, zemlja bez vojske i ekonomije, izjavio je večeras predsednik Srbije, ističući da se ti nikada neće zadovoljiti Srbijom koja je snažna i jaka.

- Juče je otišao u Crnu Goru jedan ambasador zemlje EU iz Beograda koji pokriva i Crnu Goru iz Beograda, i rekao - ne možete da uđete u vladu jer nećemo da Vucić i Srbija imaju dva svoja ministra - kazao je Vučić.

- A, ne smeta mu Rama, Tači i Kurti, koji imaju po pet ili šest ministara u nekoj drugoj vladi, niti u crnogorskoj vladi, kada su ih imali, ali mu smeta, ne ni Vučić, nego pripadnici istog naroda kome pripada Vučić -naveo je predsednik.

Dodao je da je reč o ambasadoru iz zemlje Beneluksa i zapitao kako to taj ambasador ima pravo da kaže "ovi smeju da uđu u vladu a ovi ne smeju", a Srbija ne sme da kaže da želi da pita za pravo svog naroda.

- Nas pitaju neke članice EU za 0,18 odsto njihovog življa u Srbiji, a Srbija ne sme da pita za pravo svog naroda -naglasio je Vučić.

Vučić kaže da Albanaca u Severnoj Makedoniji ima 24 odsto i da Albanac u toj zemlji može da bude na svim funkcijama i u vladi, skupštini i svuda drugde, uz pitanje - šta to Srbi mogu da budu u CG sa 28,6 odsto i sa još skoro 60 odsto ljudi koji govore srpskim jezikom.

- Kada imate takav pritisak spolja i da Srbija uvek mora da bude slabija i da ostali budu ujedinjeni protiv Srbije, koja ne sme da bude snažna, onda imate problem. Naš odgovor je ili da se saglasimo sa tim i uđemo u matricu svesnog otpuživanja i pripisivanje krivice svom narodu, ili ne -naglasio je Vučić.

Dodaje da Srbi samo hoće da budu svoji na svome i da Srbi u Banjaluci i u Pljevljima žive tu vekovima i pita da li je problem što u drugim zemljama žive pripadnici sprskog roda.

Takođe, Vučić se pita da li je problem što Srbija pomaže srpska udruženje i organizacije u Crnoj Gori, i zašto ne bi bratske stranke mogle da sarađu u regionu, kao što je to slucaj u EU.

- Čime smo ugrozili bilo čiju nezavisnosti? O svakoj reči vodim računa, ali jedina Srbija koja odgovara mnogima je slomljena, bedna i opustošena, bez vojske i ekonomije i nikada se neće zadovoljiti Srbijom koja je snažna i jaka. Rekli su da su se njihovi dedovi i očevi borili Srba i CG? Kakav je to istorijski falsifikat i niko ne sme da odogovori na to, jer će biti prokazan na najstrasnsiji način -primetio je on.

Vučić kaže da pećinski nacionalnizam baštine oni koji bi da menajju istorijske činjenice i koji bi da promene sve za šta su se i sami zalagali do pre decenije ili dve ,da bi mogli da budu na vlasti i dodvore se nekom drugom ko bi i podržao da bi bili na vlasti.

- Nisam neko ko se nije menjao, samo magarci se ne manjaju, ali svakoga dana se trudim da učim i zato sam obazriv oko svake reči. Znam da je Srbiji najpotrebniji mir u ovom trenutku i dalji napredak jer Srbija ide brže od ostalih, izvinite svi drugi. To je problem svih ostalih što Srbija ide bolje i brže - naglasio je Vučić.

Niko ne reaguje na veliku Albaniju, ćute i u Beograd

Vučić je rekao da se o stvaranju velike Albanije neskriveno govori i čak se priča intenzivira, a na to niko ne reaguje.

On je rekao odgovarajući na pitanje o izjavu Saljija Beriše o velikoj Albaniji, da je ponosan na činjenicu što je za one koji to propagiraju on najveća smetnja.

Vučić je rekao da ovde niko ne kaže da je Srbija za ujedinjenje sa Republikom Srpskom, ali da su svi su skočili protiv toga, dok o velikoj Albaniji svi ćute.

- Ćute i ovde u Beogradu i hvale te protagoniste. Sramota je autiošovinizam koji gajimo - rekao je Vučić.

On je povodom izjave Vljose Osmani da će Priština tužiti Srbiju za genocid i da će godinama čekati sporazum kojim će biti postignuto priznanje, rekao da je to veoma losa poruka, ali da ona govori istinu.

Ističe da je Srbija za otvorene razgovore i dijalog, ali da na najavu tužbe za genocid može samo da se kiselo osmehnete i pita - čemu onda sve.

Kada je reč o sporazumu i izjavi Ljose kaže:" Ako tako postizete kompromis, onda je jasno da ga ne zelite i da hoćete zamrznuti konflikt". Ukazuje da ovde bilo glorifikovanja Kurtija, Osmani, kao nove generacija, a da se pokazalo da oni stvari menjaju samo na gore.

Povodom stvaranja vojne baze kod južnog dela Kosovske Mitrovice, ističe da to brine i nas i naš narod.

To su opasne ratne igre i mi nećemo takvim stvarima da s e igramo, poručuje i ističe da je nama mir prioritet i pitanje napretka.

- Nećemo dozvoliti pogrom naseg življa, To se neće dogoditi - poručio je Vučić.

Srbija radi na približavanju stavova Beograda i Prištine, ali ako neko kaže da može da čeka na ishod dijaloga, što bi se nama žurilo, upitao je Vučić komentarišući izjavu predsednice tzv. Kosova Vojse Osmani, da Priština može da čeka na rešenje kosovskog pitanja.

Vučić je potvrdio da će uskoro dva puta putovati u Brisel.Podsetio je da je bivša vlast, predvođena Tadićem i Jeremićem, odlučila da izmeste dijalog iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju.

- Ti ljudi (u Briselu) rade svoj posao na korektan način, stavovi Beograda i Prištine su dijametralni, udaljeni su i tu Brisel ne može mnogo da pomogne - rekao je i dodao:

Ali, mi radimo na približavanu stavova, a ako neko kaže da može da čeka, što bi se nama žurilo"

Ponovio je da smatra da je bolje da nemamo zamrznuti konflit sa Prištinom i da ga, kako je rekao, ostavljamo našoj deci da ga rešavaju.Treba, naveo je, razmišljati koliko ćemo izgraditi, fabrika, pruga, bolnica.

Vučić: Moramo da dostignemo rast od 6 odsto Vučić je podvukaos da Srbija ove godine mora da dostigne stopu rasta od šest odsto. - Mi moramo ove godine da dostignemo stopu rasta od 6 odsto, neka bude i 5,7 i 5,6 i 5,8 odsto opet ćemo imati mnogo prostora za rast plata, za rast penzija pred kraj godine uz sve isplate koje dajemo - rekao je Vučić. On je kao primer brige za penzionere naveo i da je već 118.500 penzionera dobilo vitamine. - Ima stručnih ljudi koji se dobrovoljno javljaju sa Medicinskog fakulteta a i iz inostranstav koji hoće da nam pomognu da objasnimo ljudima zašto su ti vitamini dobri, zašto je značajno da ih uzimaju, pa ćemo to da objavljujemo u sredstvima informisanja - rekao je Vučić. Vučić je kazao da je za dobru stopu rasta potrebno da radimo, a da to znači i da moramo da se izborimo protiv korone i vakcinišemo.