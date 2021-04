KRKOBABIĆ O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ZA POLJOPRIVREDNE ZADRUGE: 'Uspećemo da odradimo nešto i za ljude na KiM!' EVO O KOLIKIM CIFRAMA JE REČ! (VIDEO)

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić objasnio je na koji način će funkcionisati konkurs za bespovratna sredstva za domaćine, kao i to, koje zadruge će biti u fokusu kada je raspodela novčanih sredstava u pitanju.

Konkurs za bespovratna sredstva je nedavno raspisan, a ministar Krkobabić za Pink otkriva da su u interesu dve vrste zadruga. On napominje, da pored starih zadruga sa dugogodišnjom tradicijom, Ministarstvo za brigu o selu, planira da što više neguje i podržava novonastale.

- Postigli smo dogovor sa upravom grada Beograda. Uspećemo da odradimo nešto i za ljude na KiM. Iz svih krajeva imaju pravo da konkurišu. Voćarske, pčelarske, povrtarske, ali i one mešovite zadruge, mogu da konkurišu. Podrazumeva se da zadruge budu specijalizovane za određenu vrstu delatnosti, na primer samo za voće, samo za povrće i ostalo. Neki domaćini pokušavaju da se dovijaju, pa da zadruga bude malo mešovita. Ti domaćini imaju sluh da rasporede rizik. Dve vrste zadruga su u planu, a to su stare zadruge koje će dobijati do 15 miliona i to su zadruge sa tradicijom, a nove će dobijati do sedam i po miliona dinara. Te novoformirane zadruge pokušavamo da negujemo i da im pomažemo - rekao je ministar.

Krkobabić se osvrnuo na cifre koje su u vidu pomoći predviđene za poljoprivrednike, te istakao da su u pitanju sume koje mogu dosta da doprinesu kada je u pitanju nabavka neophodne mehanizacije i opreme.

- To su velike pare, može da se kupi adekvatna mehanizacija, oprema, mogu da se odrade plastenici, da se podigne pristojan voćnjak. Poenta sredstava je to da su u pitanju nepovratna sredstva, ljudi se ne zadužuju, ne moraju da stavljaju hipoteku. Ovo je izuzetna stvar za nekoga ko nema mnogo. Srbija počiva na seljaku, zato se država setila domaćina, i podržala ga - dodao je Krkobabić.

Krkobabić ističe da je Srbija među prvima ostvarila pokušaje rešavanja problema u selima, kao i to da se od mladih dosta očekuje.

- Poenta je na mladim ljudima. Selo i domaćinstva mogu samo na njima da opstanu. Mladi čovek ima telefon, on vidi i čuje. Mladi hoće da idu tamo gde je dobra zarada, mobilni signal i ostalo, a mi u nekim krajevima nemamo ni signa, ni struju. Skoro je u Evropi potpisan sporazum o tim stvarima. Ovo nije muka koja muči samo nas, nego i ostale zemlje. Mi smo među prvima otvorili ovu temu, mi vučemo neke stvari, imali smo prve pokušaje rešavanja tekućih problema u selima - dodao je Krkobabić.