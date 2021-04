KOLIKO JE REALAN SASTANAK BAJDENA I PUTINA U SRBIJI? Sagovornici Pinka: 'Mi treba da štitimo naše interese!' (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Carolyn Kaster, Tanjug AP/Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP | |

U poslednjih nekoliko dana, u medijima se plasira priča o potencijalnom sastanku predsednika Amerike i Rusije, koji će se, kako se govori, sastati upravo u Beogradu. Sagovornici Pinka, bili su jedinstveni u ideji da je nemoguće da do istog dođe u Srbiji.

Politikolog Milica Đurđević Stamenkoviski otkriva da nema očekivanja povodom susreta Džozefa Bajdena i Vladimira Putina, te ističe da do sastanka dva predsednika neće doći i da će priča o sastanku ostati samo u krugu medija.

- Ovde su nastali prvi procesi suprotstavljanja osmanskoj vlasti, prvi smo pokazali otpor, ovde je započet Prvi svestki rat, ovde su bili odlučujući trenuci Drugog svetskog rata... Ja sam skeptična kada je ta tema u pitanju, mislim da do tog famoznog susreta neće doći, to je trebalo da se dogovori još za vreme Trampa, to će se i dalje bazirati samo na medijima. Moram da dodam, da već vekovima traje pokušaj zapada da potisne ruski uticaj sa Balkana, i naravno da u Srbiji prepoznaju državu koja je naslonjena na svoje istorijske saveznike - objasnila je Đurđević Stamenkovski.

Đurđević dodaje da će uvek biti na strani Ruske Federacije, koja je, kako ističe pouzdan saveznik Srbije.

- Ruska Federacija je naš pouzdan saveznik, i dok se naši interesi podudaraju, ja ću biti na toj agendi, i nije nas bombardovala. Podsećam, Rusija je stavila veto na usvajanje rezolucije na genocid u Srebrenici, i nije dozvolila da se uništi naš ugled na međunarodnom planu - dodala je Đurđević Stamenkoviski.

Politički analitičar Stevica Deđanski, sa druge strane napominje da Srbija napreduje, kako ekonomski, tako i finansijsk, od kada balansira između zapad ai Rusije.

- Ova tema je interesantna za nas, ja bih se složio sa Milicom da se ovde sve prelamalo, ali ja bih voleo da nas zaobiđu ovog puta. Od kada Srbija balansira, poslednjih 6 godina, i oslanja se na naše saveznike Rusiju, mi i napredujemo i finansijski i ekonomski. Tu ima i dobrih i loših strana, a dobro je to što bi se Srbija tretirala kao neutralna zemlja, a siguran sam da do tog sastanka neće doći iznenada. Srbija nema tu težinu da se sastanak održi ovde, nije njima fokus Balkan - govorio je Deđanski.

Deđanski je dodao da je najbolja solucija za Srbiju, da se ne meša u odnose Rusije i zapada, kao i da treba da nastavi da štiti svoje interese.

- Mi treba da štitimo naš interes, a to se štiti kroz međunarodno pravo - govorio je Deđanski.

Novinar Zoran Ostojić sa druge strane komentariše da je nemoguće da se sastanak zvaničnika održi ovde, već da je to predviđeno za zemlje koje su neutralne.

- Ja sumnjam da taj sastanak može da bude ovde. Neutralne zemlje koje su članice EU, Helsinki i Beč su verovatno u opticaju. Setite se kada su se sreli Buš mlađi i Putin, oni su bili u Sloveniji. Uveren sam da do tog stastanka neće doći, jer se situacija među njima zaoštrava. Švajcarska se na primer ne gura, i ne pravi takve savete, iako je neutralna. Oni su pametni, jer to košta - komentarisao je Ostojić.

Što se tiče potencijalnog susreta u Srbiji, Ostojić navodi da bi to bila dobra promocija Srbije.

- To bi bila promocija zemlje, kao što je bila za Slovence, ali mislim da će to biti o njihovim odnosima. oni su nešto i potpisali, nije sve tako crno. Svaka zemlja uvodi svoju suverenu politiku - zaključio je Ostojić.

Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu bezbednost, složio se sa ostalim gostima, te istakao da je već pomenut sastanak u pitanju podvala ruskih medija.

- Ukoliko bi nekim čudom taj sastanak bio održan, mi bi imali potvrdu naše neutralnosti, jer do sada to niko nije priznao. Ovaj sastanak Bajdena i Putina, nije neuobičajen. Međutim, ja mislim da je ovo podvala ruskih medija. Sada više nije 1999. godina, mi sada imamo druge interese i koncepte. Mi sve gledamo fatalistički, evo Bajden je sada zakazao samit o klimatskim promenama, i Putin je pozvan da učestvuje. To ne bi bila suština razgovora, ali bi se od nečega krenulo - objasnio je Obradović.