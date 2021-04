VUČIĆ SA PREDSTAVNICIMA ATLANTSKOG SAVETA: Jedinstveno tržište Zapadnog Balkana moglo bi da bude MOTOR RAZVOJA Evrope (VIDEO)

Na pitanje Džima o Brajana da prokomentariše kako vidi prepreke u realizaciji inicijative "Minis šengen" i Berlinskog procesa, Vučić je rekao da je pokrenuo inicijativu "Mini šengen" i da to nije nikakva alternativa evropskom putu za zemlje na Zapanom Balkanu.

Kako je naglasio taj atgument se često može čuti kao izgovor za neučestovanje u toj inicijativi, ali iz političkih razloga.

"To je velika ideja i ponosan sama na nju", naglasio je Vučic i istakao da je ona dobra za ceo region i sve pojedinačno.

Zahvalio je SAD na podršci toj ideji dodajući da su je Amerikanci deset puta više podržavali nego EU.Dodaje da je Priština odbijala da se uključi u tu inicijativu, zatim potpisala sporazum u Vašingtonu koji je to predvideo, ali da i dalje nisu ništa uradili po tom pitanju.

Vučić je rekao da iz političkih razloga i BiH i Crna Gora neće da se uključe samo zato što je to predlog Srbije.

Predsednik Vučić je dodao da razume njihove strahove od dominacije Srbje u regionu, ali da, kako je rekao, mi moramo da budemo ubedljivi.

Kaže da zemlje u regionu još dosta zaostaju po razvoju zapdnoevropskih zemalja, koje imaju duplo veći BDP, ali da bi region ako je ujedinjen mogao da značajno da skrati period da se dostigne nivo razvoja.

Govoreći o zelenoj agendi, kaže da to nije lako pitanje za region, kao ni Srbiju, iako se svi slažu da je zelena transformacija neophodna, pitanje smanjivanja upotrebe uglja u proizvodnji struje i slično.

Vučić je kazao da je Srbija počela da radi i na tom polju zajedno sa EU, koja je sada mnogo zaodvoljnija po tom pitanju nego ranije, ali i da je potreban izbalansiran pristup.

Zaštita životne sredine važna, ali ne treba ići u krajnost

Zaštita životne sredine je bitna tema, kojom ćemo se posvetiti, ali ne treba ići u krajnost, kaže predsednik Srbije.

Vučić je na pitanje novinarke „Fajnenšel Tajmsa“ Valeri Hopkins vezano za nedavne proteste građana koji se bore za zaštitu životne sredine, da li privremena obustava rada dve kineske kompanije ugrožava odnos sa Kinom, kazao da je novinarka propustila da kaže da protesti nisu bili usmereni protiv kineskih kompanija.

„Radi se o Rio Tintu, koji je dovela ranija vlast. Mi nemamo ništa protiv te investicije i imamo velike rezerve litijuma. Međutim potrebno je da pazimo na zaštitu životne sredine i slušamo one koji nam to traže“, naglasio je on.

Vučić je istakao da vlast u Srbiji čini sve što može na zaštiti životne sredine. Kada je reč o kineskim kompanijama, ponovio je da protesti nisu usmerene protiv njih, ali i da bi, ako neke ne poštuju važeće zakone nadležne vlasti sigurno delovale protiv njih.

Ukazao je da postoji bojazan od ljudi koji imaju stav da Srbiji ne trebaju fabrike.

On je kazao da preterivanje može da vodi ka fatalizmu koji niko ne želi.

- Ako neko kaže da litijumske rezerve ne treba da koristimo onda bih se pitao zašto ne bi - rekao je Vučić.

Podsetio je da su izbori za godinu dana i da drugi imaju velike šanse da pobede, ali da će pre toga aktuelna vlast morati da učini još mnogo toga. Kazao je, na kraju, da je ponosan na razvoj Srbije.

Nismo učestvovali u testiranju kineskih ili bilo kojih drugih vakcina, već smo sve kupili nakon što su prošle sve faze testiranja, istakao je Vučić.

Od Beograda ne dolaze nikakve ucene

Vučić ponovio je danas da je potrebno kompromisno rešenje za pitanje Beograda i Prištine, da i Srbi i Albanci moraju da prihvate kompromis, a da je za to najvažnije da se promeni atmosfera između dva naroda, da jedni druge ne bi posmatrali kao neprijatelje. Ipak, primetio je da od Beograda ne dolaze nikakve ucene, što se svakog dana može čuti od predstavnika Prišine. Vučić je tako odgovorio na pitanje predsedavajućeg Minhenske bezbednsne konferencije Volfganga Išingera, tokom razgovora za Atlantski savet. Išinger je upitao šta će tačno, posle toliko godina bezuspešnih pokušaja međunarodne zajednice, UN, EU, SAD da pomognu Beogradu i Prištini da se dogovore o konačnom rešenju, biti potrebno da bi Srbija prihvatila "realnost nezavisnog Kosova". Vučić je istakao da ono što je potpisano u Briselu, pre osam godina, obe strane moraju da sprovedu, ali, kako kaže, ono što je osećao tada, oseća i danas, osam godina kasnije. "Tada sam video da druga strana želi da potpiše sporazum, jer je bila aposlutno sigurna da neće morati da ispuni ono što je potpisano, ali da ćemo mi morati da uradimo i više nego što smo potpisali... Samo su to čekali poslednjih osam godina", rekao je Vučić. To se, kaže, čuje svakog dana, samo ako se napravi objektivna analiza. "Ne čujete od Beograda nikakvu vrstu ucena - ako to ne uradite, mi ćemo učiniti nešto protiv vas... Ali, to čujete svaki dan od Prištine, a nema reakcije, ni iz SAD, ni iz EU, a čak ni mi ne reagujemo na dnevnom nivou, jer je besmisleno", rekao je on. Vučić je ukazao da se mora promeniti atmosfera, izgraditi poverenje između Srba i Albanaca, o svemu razgovarati na potpuno drugačiji način, umesto da posmatramo jedni druge kao neprijatelje. "Nismo neprijatelji, ne smemo stvarati neprijateljsko okruženje između nas, ali kada čujete takve stvari i kada je uvek takmičenje ko će koga da okrivi za nešto, onda nema rešenja", ukazao je Vučić. Problem je, ističe, što SAD, Nemačka i najače zemlje zapadnog sveta uvek kažu da čekaju da Srbija prizna nezavisnost Kosova. "A, kada pitate nekoga šta oni nama nude, jer niko ne može da dobije sve, ne čujemo nikakav odgovor. Niko ne može da nam grantuje punopravno članostvo u EU, ni Zajednicu srpskih opština, iako je potpisano i predviđeno Brisleskim sporazumom. Samo kažu - teška su vremena za kosovsku vladu, imaju neke probleme... kao da mi ovde nemamo probleme. I to će uvek biti slučaj", ukazao je Vučić. Ponavlja da je potrebna potpuno drugačija amtosfera, ako želimo da pronađemo kompromisno rešenje. "Nije reč o tome da imate nekih 10 tačaka koje treba ispuniti, to je izgradnja potpuno drugačijeg okruženja. I, onda možemo da počnemo da verujemo jedni drugima, da radimo na uspostavaljanju slobodnog protoka robe, kapitala, usluga, da ljudi razgovaraju jedni sa drugima i to će nas sve približiti kompromisnom rešenju. Bez toga, gledajući drugu stranu kao neprijatelja, nećemo biti bliže kompromisu", naglasio je predsednik Srbije. Kako je rekao, mogu da vrše veliki pritisak na Srbiju, govore da nešto mora da uradi, ali da čak i ako bi on sam bio veoma slab političar i rekao "ok" na to, građani Srbije ne žele to da prihvate. "Srbi i Albanci moraju da prihvate kompromis i zato zajedno moramo da promenimo atmosferu. Bojim se da je atmosfera u Prištini još gora nego u Beogradu, a u Beogardu nije baš dobra atmosfera kada govorimo o pomirenju i dogovoru o priznavanju Prištine", konstatovao je Vučić. Inače, i pre nego što je Maja Piščević, koja razgovara sa predsednikom pročitala pitanje, samo na konsataciju da ono dolazi od Išingera, Vučić prokomentarisao da "garantuje da će to biti najteže pitanje", a kada ga je čuo dodao je da je bio u pravu.