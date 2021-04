Carević: U Crnoj Gori je pokušana asimilacija srpskog naroda!

Povodom potpisivanja i usvajanja temeljnog ugovora između srpske pravoslavne crkve i Crne Gore, sagovornici Pinka ističu da je jedini izlaz iz krize, u koju je Crna Gora dovedena posredstvom Mila Đukanovića, upravo bratska zemlja Srbija.

Gradonačelnik Budve Marko Carevic, povodom juče usvojenog temeljnog ugovora, ističe da je politika koju je vodio Milo Đukanović bila sramotna, te da je njegova najveća greška što nije shvatao da je srpski narod oduvek bio dominantan u Crnoj Gori.

- Poenta borbe je bila da promenimo politiku koju je vodio Milo Đukanović. U Crnoj Gori je pokušana asimilacija srpskog naroda, i ne treba da bežimo od toga, to je bila činjenica, i na tome počiva zakon zbog svog smo svi bili postiđeni, i koji je bio sramotan jer je ignorisao Srpsku pravoslavnu crkvu. To je sramota za sve, Milo je trebao da shvati da je srpski narod dominantan u Crnoj Gori - govorio je Carević.

Carević ističe da će se najvažnije pitanje povodom statusa crkve, rešiti temeljnim ugovorom.

- Temeljnim ugovorom ćemo trajno rešiti status crkve - dodao je Carević.

Reditelj Dragoslav Bokan ističe da je u borbi sa politikom Mila Đukanovića časni krst odneo pobedu, te da je samim tim, dokazana i moć crkve, koja je mirnim sredstvima i hrišćanskim odnosom uradila ono što nisu ni protesti ni demonstracije.

- To je nastavak izdaje, koja nas je dovela u poziciju da moramo da posegnemo za poslednjim i najvažnijim sredstvom, krstom časnim. Crkva je na kraju uspela da mirnim sredstvima, hrišćanskim odnosom, uradi ono što nije učinjeno na demonstracijama, protestima. Crkva je pokazala koliko je važna, kolika je njema dimenzija - govorio je Bokan.

Bokan objašnjava da je pobedom crkve, kao i temeljnog ugovora, dokazano da je istina na strani Srbije.

- Pokazalo se da je stopostotna istina na našoj strani, dok je na strani Crne Gore nula posto i sto posto laži na njihovoj. Tu je sklopljeno nekoliko jezivih dimenzija, od bezbožničke, antihrišćanske, antipravoslavne, i pretvaranje države u privatan posed jednog čoveka. Raspada se sistem zla, i to se vidi - dodao je Bokan.

Profesor Dejan Miletić navodi da je Carević jedna vrsta junaka, koji je Srbiju i srpski narod branio svim svim silama od politike koju je sprovodio Milo Đukanović.

- Svako vreme ima svoje junake, a to je Carević za Crnu Goru, on je Srbiju branio u najmračnijim momentima Crne Gore. On je bio spreman da da život za sve njih. Ono što je rađeno Srbima je bio zločin, oni znaju ko su i šta su, svi znaju, a bili su spremni da prodaju veru za večeru - istakao je Miletić.

Miletić dodaje da je odrođivanje Crne Gore od Srbije šteta za njih, i da je Srbija odgovor na krizu u kojoj se Crna Gora trenutno nalazi.

Svaki izbori u Crnoj Gori su kao referendum, previše se prate uzdasi ambasada i stalno se gleda, šta ko misli, a poenta je razvoj ekonomski, i iskorenje kriminala. Srbija je pravi odgovor na celu krizu, jer mi znamo da smo braća i šta nam je činiti, kako unaprediti ekonomiju. Odrođavanje Crne Gore od Srbije je veća šteta za Crnu Goru. Savetujem, da se okrenu svojoj braći - nastavljao je Miletić.