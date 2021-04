NAREDNIH 10 DANA BIĆE VAŽNI ZA SRBIJU! Predsednik Vučić: Ne idem u Brisel da uživam, već da se borim za NAŠ EVROPSKI PUT!

Predsednik je istakao da su naredni dani jako važni za zemlju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da su naredni dani strahovito važni za Srbiju i da u Brisel ne ide da uživa.

- Idem u Brisel, ne očekujem pritiske, očekujem razgovore o evropskom putu Srbije. Čekaju nas razgovori, važni razgovori. Ako neko misli da sam otišao u Brisel pa uživam. Nije tako. Verujem da mnogo toga možemo da uradimo. Naredni dani su za nas strahovito važni - rekao je predsednik Vučić.

Sutra otvaram fabriku u Smederevskoj palanci posle deneciju će tamo biti fabrika koja će značiti tom gradu. Imaćemo u narednih 10 dana još radova. Uskoro počinje izgradnja kovid bolnice u Novom Sadu. U ponedeljak nam stiže još pola miliona kineskih vakcina.

Predsednik je rekao da će se lično uključiti u promociju vakcinacije.

- Čim se vratim iz Brisela svaki drugi dan ću obilaziti punktove za vakcinaciju, jer to nam je prioritet - rekao je Vučić.

Govoreći o optužbama Marinike Tepić na račun Dragana Markovića Palme, Vučić kaže da će biti jezivo ako se pokaže da su optužbe istina, ali da će biti još jezivije ako se ispostavi suprotno.

- U trenutku kada vidite da se Srbija podelila na one koji misle "Da li je neko silovao" ili "da li neko nije silovao". Nisam hteo da se izjašnjvam. To su suviše teške optužbe da se umešate i da bilo koga optužite. Kad god vidim da se političari upliću utroba mi se prevrne. Marković je tu u pravu ili on ili onaj ko je to rekao, neko mora da završi u zatvoru. Policija će da sasluša sve. Ako se pokaže da je istina biće jezivo, ako se pokaže da nije istina biće još jezivije. Šta će Marković da kaže deci, unucima? - pita Vučić.