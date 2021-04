'NA NAMA JE DA MLADIMA NA SELU PONUDIMO PRISTOJAN ŽIVOT'! MILAN KRKOBABIĆ: Opozicija nema rivala za Vučića!

Krov nad glavom, uz redovnu i sigurnu zaradu je prvi korak u nizu neophodnih da mladi ostanu na selu. Plaši me i sama pomisao na činjenicu da je gotovo 150.000 kuća na selu - prazno! To je sa stanovišta dugoročnih nacionalnih interesa, ekonomskih, demografskih i bezbednosnih - porazno! Raduje me velika zainteresovanost mladih da te kuće ponovo ožive, rekao je Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu u intervjuu za Novosti.