Godfri: Nerešeni odnosi sa Prištinom najveća prepreka evropskim integracijama Srbije

Nerešen status odnosa sa Prištinom ostaje najveća prepreka evropskim integracijama Srbije, izjavio je danas američki ambasador u Beogradu Entoni Godfri.

Godfri je kazao da je politika SAD da normalizacija Srbije i tzv. Kosova treba da počiva na međusobnom priznanju - konstantna, bez obzira na smenu administracije.

"Sjedinjene Američke Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine koji predvodi Evropska unija i idu u korak sa njom", rekao je Godfri na onlajn konferenciji "Srbija, Zapadni Balkan i zapadne integracije u vremenima izazova" koju organizuje Centar za spoljnu politiku uz podršku ambasade SAD.

On je istakao da SAD Srbiju vide kao istinskog partnera u različitim oblastima, od borbe protiv organizovanog kriminala do saradnje na polju bezbednosti kroz vojnu obuku, privredne veze, a svi ti programi su, kaže, prilagođeni demokratskim, ekonomskim i drugim izazovima sa kojima se Srbija suočava.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države Srbiji žele prosperitet i slobodu i da živi u miru sa sobom i susedima.

"Težimo da cela Evropa živi u miru i slobodi, to za nas znači da članice EU budu sve zemlje koje dele njene vrednosti. Srbija je evropska zemlja i geografski i istorijski, ali i po tome što građani Srbije snažno podržavaju evropske vrednosti kao što su tolerancija, sloboda, zaštita prirode, visoko obrazovanje, vladavina prava i inovacije", rekao je Godfri.

On je primetio da "maligni uticaj" često kuca Srbiji na vrata, a alternativa u odnosu na Uniju su stalne podele koje i Evropu i Balkan čine slabijim i siromašnijim i manje stabilnim.

Navodeći da je Srbija očito ekonomski i politički lider i igra presudnu ulogu u održavanju regionalne stabilnosti, Godfri je u tom smislu kazao da je u interesu SAD da Srbija nastavi da se razvija kao moderna, demokratska i napredna evropska zemlja u miru sa susedima.

"Naš cilj je da se Srbija integriše. To je ujedno i strateški cilj same Srbije. Izazovi postoje, ali ja čvrsto verujem da narod Srbije podržava evropske vrednosti. Mnogo toga treba uraditi da se konsoliduje vladavina prava, smanji korupcija, očuva životna sredina i obezbedi fer i transprentna poslovanja. Verujem da Srbija to može, a moja ambasada je spremna pomogne i vladi i cilivnom društvu", poručio je Godfri.

On je istakao da je mapa do članstva prilično jasna, a to je da Srbija pokaže puno poštovanje vladavine prava i obaveže se da garantuje prava svojih građana, kao i ostalih država regiona.

Srbija, po njegovim rečima, treba potpuno da se posveti tom poslu, kao i da nađe rešenje za domaće političke poteškoće u sprovođenju najtežih reformi i da čitavo društvo angažuje na tom zadatku.

"Srbija mora da ostavi po strani unutrašnju politiku i da sa svim akterima radi na ostvarenju tog cilja. Nedavne reforme koje je Srbija preduzela da svoje zakone o energetici uskladi sa evropskim je korak koji obećava u pravcu integracije sa institucijama Unije. Bodrimo Srbiju da ubrzava svoj evropski put tako što će reorganozovati svoja javna preduzeća u sektoru energetike", naveo je Godfri.

Američki ambasador je primetio da Srbija sprovodi uspešnu kampanju vakcinacije u zemlji i regionu, odnosno pokazuje znak dobre volje i političke zrelosti.