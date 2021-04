Vučević: Za SNS nema tabu tema, spremni smo da prihvatimo svae dobre sugestije kako bismo došli do najboljih rešenja

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić zakazao je za danas u 17 časova razgovor sa političkim strankama koje ne žele učešće predstavnika Evropskog parlamenta u međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima, a potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević potvrdio je da će i predsednik Srbije Aleksandar Vučić biti prisutan.

Razumeo sam da predsednik Republike ima želju da prisustvuje tom razgovoru na početku,. Mislim da je to dobra poruka i sa strane SNS, ali i samog Vučića, kao političara koji ima najveći legitimitet u Srbiji. Inače, smatra da se taj razgovor u medijima nepravično naziva drugim kolosekom, jer je reč o razgovoru političkih stranaka. Što se tiče razgovora sa evroparlamentarcima, razumeo sam da bi se išlo na neke razgovore tet-a-tet, ali ne da i direktno predsednik Republike učestvuje. SNS ima pripremljen tim za razgovore, i isti tim će pregovarati na oba koloseka. Za nas nema tabu tema o kojima ne može da se razgovara, ali sve mora da bude uz poštovanje Ustava i zakona Srbije – podvukao je on.

Dijalogu je mesto u parlamentu

Vučević ističe da, uprkos epidemiji, vremena za dijalog biti dovoljno.

Epidemija sve to limitira i usporava taj algoritam koji je bio zamišljen u ovom procesu. Mi se nalazimo nekih 8, 9 ii 10 meseci do izbora i vremena imamo, ako postoji volja. A ako taj dijalog treba da bude put kojim bi se izbegli izbori, onda je svejedno kada krećete, jer ako neko nema volju da istinski učestvuje u tome, onda je nebitno da li ste krenuli u februaru, aprilu ili julu. Mislim da vremena imamo i da, pre svega, želimo da uredimo našu kuću i da taj dijalog ne bude samo ad hoc kada smo u predizbornoj godini, već stalno alii da se vrati tamo gde treba, a to je parlament – kaže on.

Otvoreni za sve teme

Potpredsenik SNS smatra da situaciju treba sagledati objektivno i celovito.

Nema SNS nikakvu rezervu da se razgovara o svim temama, bez ucena i pritisaka kako bismo našli onaj najmanji zajednički imenitelj – navodi on.

Što se tiče zahteva da se formiranja ministarstva za izbore i da javni servis ima paralelno uredništvo, Vučević kaže da je takav predlog neozbiljan.

Reč je o želji stranaka iz bivših režima da ovladaju još ponekim medijima. Nisu im dovoljni mediji koje imaju trenutno na raspolaganju, ovi u vlasništvu tajkuna, pa sada hoće da otuđe i javni servis. Samo se nadam da ne ide ta priča od tog dela opozicije u kontekstu kako da još jednom izbegnemo izbore. Jedan od lidera opozicije lepo je rekao da bi jedina veća greška od bojkota izbora, bio ponovni bojkot izbora. To bi zaista bila kardinalna greška za jedna broj političkih stranaka uveren je potpredsednik SNS.

On ističe da je prirodno da opozicija i vlast imaju različite stavove.

Nekada to dobije razmere koje nisu prijatne, ali ljudi, morate da razumete da je politika jedan grub sport. Tu neće svi jedni druge da maze i govore kako su lepi i dobri. Prirodno je da će biti napada i kontranapada, ali treba imati neke granice dokle to ide, da se ne diraju porodice i deca. Spremni smo da unapredimo sve ono što može da se poboljša, da prihvatamo sve dobre sugestije. SNS nema problem da razgovara po svim pitanjima kako bismo došli do rešenja koje bi dobilo najširu moguću podršku. Do izbora ima još dosta vremena. Neko sam ko u stranci učestvuje u izbornoj kampanji u radu s odborima i stranačkim organima, i znam da je teško pobediti na izborima, a još je teže zadržati taj rezultat. SNS je sam sebi podigla tu lestvicu. Ne mislim da je to gotova utakmica, mislim da će biti dosta izazovno da ostvarimo pobedu koja će Srbiji garantovati daju političku stabilnost.

Kamen temeljac za Kovid bolnicu u Novom Sadu

Danas se u Novom Sadu postavlja kamen temeljac za novu Kovid bolnicu, a Vučević ističe da je danas fantastičan dan ne samo za Novi Sad, već i za celu Vojvodinu.

Posle Batajnice i Kruševca, i Novi Sad dobija Kovid bolnicu, a sutra bolnicu koja će biti na raspolaganju građanima i sa drugim zdravstvenim problemima. Pokazalo se u periodu za nama da pobeđuju one države koje imaju jači zdravstveni sistem. Rokovi za izgradnju su kratki, i očekujem da ćemo do 1. septembra imati bolnicu sa 600 ležajeva, od toga 400 u poluintenzvnoj i 200 u intenzivnoj nezi. Nadamo se da ćemo imati relaksiraniju situaciju posle leta, ali biće drugih nekih bolesti, potrebno je ljude lečiti jer je to uslov za dalji napredak države.