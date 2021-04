ANALIZA NON-PEJPER DOKUMENATA: 'DRUGI JE DIREKTNO USMEREN NA ŠTETU SRBIJE!'

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za KiM i Bojan Bilbija urednik političke rubrike u dnevnom listu "Politika", prokomentarisali su razlike i sličnosti oba non-pejper dokumenta, te su bili složni u ideji da je drugi usmeren na direktnu štetu Srbije, kao i predsednika Aleksandra Vučića.

Drecun ističe da je cilj oba non-pejpera da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a da o drugim temama nema ni govora.

- Oko ovog papira je interesantno to da je jedan nemački diplomata, rekao da papir možda postoji, ali nije francusko - nemački. Od dolaska Bajdena u Belu kuću, i njihovog stava, i čestitke nama za Dan državnosti, gde su oni i dalje pri tome da Srbija treba da prizna Kosovo, da se od Beograda sve to očekuje, i to po njima mora da bude jedini cilj razgovora sa Beogradom. Stvara se pritisak, i da je to jedina stvar o kojoj može da se razgovara, a da su sva druga pitanja sporedna, i da nema druge opcije - rekao je Drecun.

Drecun napominje da je cilj ovih dokumenata i opipavanje raspoloženja javnosti povodom pitanja Kosova.

Stvara se pritisak na Srbiju, i čini mi se da se opipava raspoloženje javnosti u Srbiji. Priča se svodi na to da se Srbiji nametne priznanje Kosova i da se samo traži put ka tome - govorio je Drecun.

Povodom jučerašnje izjave predsednika Aleksandra Vučića da naslućuje ko je mogao da sastavi drugi po redu non-pejper dokument, Bilbija napominje da je razlika između oba dokumenta minimalna, ali da drugi koji se nedavno pojavio, nosi snažnu poruku za predsednika.

- Predsednik je prepoznao o čemu je reč, ja bih ovaj drugi papir stavio u poređenje sa onim prvim, slovenačkim. U tom papiru sam video dosta sličnih fraza, terminološki su identične. Slovenački papir nije išao direktno na štetu Srbije, dok je drugi direktno usmeren na štetu nas. Na prvi papir su bile burne reakcije, mnogi su se uznemirili. U tom papiru se govori da treba da se uspostavi autonomna oblast severnog Kosova, a to je zapravo Zajednica srpskih opština. U dokumentu se navodi da taj proces treba da se okonča u februaru, a to je zato što tada počinje predsednička kampanja, a oni žele da on zakorači u kampanju sa potpisom na nezavisno Kosovo - govorio je Bilbija.

Bilbija napominje da je pozadina drugog dokumenta, koji je prema navodima, sklopljen između Nemačke i Francuske, jedna vrsta pretnje predsedniku Srbije.

To je zločinački plan, i to je poruka Vučiću: "Priznaj, ili ćemo te poličitki uništiti" - dodao je Bilbija.