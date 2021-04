VUČIĆ O NON-PEJPERU: Pritisci na Srbiju će biti još veći, moramo biti obazrivi! Uvek ima šanse dok partija traje!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odgovarajući na pitanja novinara u Novom Sadu oni koji se nadaju da bi Srbija priznala nezavisnost takozvanog Kosova poručio da se to neće dogoditi.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara o non-pejperu rekao da nije u prethodne dve noći spavao pet sati, čitajući detalje tog dokumenta.

- Ako se oni nadaju da bi Srbija priznala nezavisnost Kosova, mogu odmah da znaju da se to neće desiti. Ako im je tako lakše, pošto u svemu vide Srbiju, kao lošu, ja nemam šta da kažem. Ja radim svoj posao. Vidim ceo dan slave što ih je Netfliks negde napisao. Šta će im onda UN, imaju Netfliks, neka gledaju filmove i šutiraju loptu - rekao je Vučić.

On je rekao da misli da zna ko je morao da učestvuje u sastavljanju i da i dalje analizira.

Da budem pošten prema vama, u prethodne dve noći nisam spavao pet sati. Umoran sam, mučio sam se, čitajući detalje, gledajući beleške i svoje i zvanične. Non pejper je pravio neko pametan, obrazovaniji od mene, ali i lukaviji. To me dodatno motiviše da više radim. To je kontamacija, gde nam preti pad zastavica, gde je situacija na tabli lošija, ali sve u svemu, partija još traje. Za mene je ovo bilo iznenađenje, i način na koji je to urađeno i ostalo. ne mogu da se baziram na glasinama od nekih kvazi stručnjaka, i zato sam obazriv u davanju odgovora - rekao je Vučić.

On je dodao da pojava non-pejpera znači da će pritisci na Srbiju biti još veći.

- Ja i dalje analiziram, naši timovi analiziraju, i ja moram d aznam ko je učestvovao tu. Nije sramota što sam rekao da je neka osoba pametnija od mene. Nisam siguran da su više od toga postigli, ali da, mene je zaista taj papir iznenadio, jer je najpametniji papir do sada. To je do sada nešto najviše ponuđeno, makar neformalno. To nije dobro, užasno je teško i loše -istakao je Vučić.

Predsenik Srbije je istakao da moramo da budemo pametni i obazrivi, te da uvek ima šanse dok partija traje, samo ne smemo da damo da se partija završi pre kraja.

- Sve u Briselu sama pitao šta je problem sa Jovanjicom i niko nije mogao da mi da odgovor, kao i niko od vas. Posle godinu ipo dana masnog izmišljanja i laganja o mojoj porodici, i svemu, i kada su počeli da gube sudske presude, oni su sada rešili da dekriminalizuju marihuanu - naglasio je Vučić.

On je podvukao da se to neće desiti.

Gonićemo i narko dilere, i one koji prenose drogu. Gonićemo ih više nego ikada - poručio je predsednik.

Na pitanje o korona brojkama, Vučić je rekao da su one bolje, ali da je potrebno da se spuste ispod 10 odsto-.

- Brojke su u padu danas, mi gledamo to na sedam dana, i tako se gleda. Bolje je za neka tri četiri odsto. danas je procenat zaraženih 15,2 do 12 sati. Bolji su brojevi, ali dok mi to ne spustimo ispod deset odsto, mi ne možemo da kažemo da je dobro. Smanjuje se broj pregleda, ali ni danas broj pregleda nije dobar, to su ogromni brojevi, i spas je vakcinacija, jer ćete biti manje zaraženi - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je ponovio da je vakcinacija važna, da bi ljudi mogli da rade i ekonomija da napreduje.

Molim ljude još jednom. Nas je britanski soj teško udario, imali smo veliki broj preminulih i on je apsolutno dominantan, brže se zaražavaju ljudi, teži su oblici. A taj indijski soj ne možemo da izbegnemo, zato moramo da se pripremimo, i da budemo uspešni - rekao je Vučić.

Komentarišući navode Marinike Tepić o Draganu Markoviću Palmi, Vučić je istakao da treba pustiti nadležne da rade svoj posao.

- Zamislite, pričate u javnosti da imate dokaze, a onda ispred tužilaštva kažete da nemate i da nećete da pričate pred njima. To je ozbiljna stvar, tu niko neće nikoga da štiti. Oni koji štite nasilnike, ili traže ljude poput svojih partnera, da isteraju i proteraju pojedine novinare iz pančeva, ne znam, sve priče su mi toliko odvratne, zato kažem, pustite institucije da rade svoj posao - istakao je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao da uvek možemo da pričamo o rešenjima i kompromisu, a da ćemo na to što će neko da preti Srbiji, da pravi vojne baze, samo da se osmehnemo, jer bi svaki komentar bio suvišan.

- Nije mi jasno kako neko ne razume svoju snagu i snagu drugih - dodao je Vučić.