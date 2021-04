PREDSEDNIK NA OBILAZNICI OKO BEOGRADA: Ova saobraćajnica je od izuzetnog značaja, imaćemo prsten oko Beograda!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Sektor 4 obilaznice oko Beograda od mosta na Savi kod Ostružnice do petlje Orlovača i Petlovo Brdo.

Predsednik je pri obilasku rekao da sada imamo pun profil autoputa od Ostružnice do Orlovače.

- Suština je da, kada budemo završili, a sve ćemo završiti u roku od godinu dana od Ostružnice do Orlovače. Kada na primer budem hteo da idem u Jajince kod oca, neću morati kroz centar, nego ću preko Resnika da direktno izađem na Jajince. Ovo je bitno za kamione da ne idu po gradu. Do Vinče, pa prelaz do Pančeva, pa da se spoji sa obilaznicom. Imaćemo prsten oko Beograda. Time bismo rešili sve probleme, i da se napravi most, Dunav je širok, cela ta obilaznica bi bila dugačka. Valjda ćemo da skupimo pare, dosta se gradi - rekao je Vučić.

Kako je rekao, posao svake države je da pred potpisivanje svakog ugovora vidi nivo javnog duga.

- Naš posao je da vidimo koliki je dug, to nije na Kini, nego na nama - rekao je Vučić.

- Mnogo toga radimo, stvarno sam srećan, kada sam dolazio, gledao sam sve što radimo. Ovoliko se nikada nije radilo. Dogovorili smo se da ministarstvo prenese na sebe projektovanje. Što se tiče Boljara, vidimo da se to završava, mnogo bi se narod u Sjenici, Ivanjici i Arilju radovao - rekao je Vučić.

Kako kaže, njemu je važna petlja Avala, kako bi išao u Jajince.

- Znam da je iduće godine gotov ceo projekat. Pogledajte, kako to izgleda, kada ljudi dođu, izlaze na motel, pa idu ka gore. Sve veći broj ljudi živi tamo, što je sa jedne stgrane jako dobro. Biće gužva na putu koji nismo otvorili, između Resnika i Bubanj potoka - rekao je Vučić.