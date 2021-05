Lutovac: U 'non - pejperu' piše da Srbi dobijaju više nego što imaju, a samo jedna rečenica PONIŠTAVA sve

Ekonomista Zlatko Lutovac i novinar Dragan Vujičić su ovog jutra progovorili o aktuelnim političkim temama u Srbiji.

Lutovac je za Pink progovorio o problemu brakova istopolnih zajednica, gde ističe da je u pitanju manjina, kojoj treba dati prava.

- Mislim da je cela javnost, ali i većina, protiv tog zakona. Zakon koji treba da ide u skupštinu, ja to ne bih podržao, ali imate ljude koji su manjina, a treba im dati neka prava. Zamislite vi da sad dva muškarca uđu u brak, i jedan nakon smrti treba da nasledi njegovu penziju, to je protiv pravnih zakonitosti. Mislim da neće doći do toga, jer nema skupštinske većine, mislim da se taj zakon neće vratiti u skupštinu - rekao je Lutovac.

Lutovac je istakao i pojedinosti non - pejpera, koji je i sam pročitao, gde je napomenuo da je u pitanju dokument, u kom samo jedna rečenica ruši sve što je prividno lepo rečeno o Srbiji.

- Pažljivo sam čitao taj non - pejper, to je lukavo napravljeno. Kada čitate, sve je lepo, piše da Srbi dobijaju više nego što sada imaju. Dobijaju okrug, neku autonomnu upravu, gde će moći da donose zakone. U tom smislu, dobijaju više nego što sada imaju. A kada lepo čitate, vidite da obe strane priznaju jedne drugu. Ta rečenica poništava sve što je dobro. Ne sme da se dozvoli da Srbija bude krivac da ona sve odbija, i da nije za kompromisno rešenje, a ono ne može da bude to da Srbi dobiju status pod nezavisnom državom Kosovom, to mora biti neka vrsta bezgraničnog rešenja - dodao je Lutovac.

Vujičić se, sa druge strane, dotakao i vojne vežbe u Albaniji, gde ističe da se priprema i finale iste, u kojoj učestvuje nekoliko hiljada američkih vojnika, što je osokolilo Albance, kako kaže.

- Ova izjava Haradinaja dolazi u trenutku kada je u Albaniji stiglo 6.000 američkih vojnika, koji tamo pripremaju neku vojnu vežbu. Učestvuje nekih 30.000 vojnika iz okruženja. Najezda non - pejpera, pretnji i svega, dovodim u vezu sa tim. Oni su se osokolili, a priprema se finale te vojne vežbe. Kao što su slali poruke Ukrajini, Rusima, tako sada i nama. Ovo je deo jedne geo političke utakmice. Glavna geo politička utakmica se odigrava između Rusije i Kine koje su glavni protivnik Amerike, koja je u krizi - komentarisao je Vujičić.