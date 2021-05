'SRBIJA ĆE BITI ZGROŽENA!' Vulin o novim detaljima i zločinima klana VELJE NEVOLJE: TO SU MONSTRUMI KOJI NISU ŠTEDELI NI SVOJE LJUDE!

Ministar policije Aleksandar Vulin je za Pink otkrio dokle je stigla istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka, kao i to, kako napreduje potera za Radojem Zvicerom, dodajući da je lociran.

Vulin ističe da je istraga koja se vodi protiv Radoja Zvicera, Veljka Belivuka i ostatka kavačkog klana do sada nezapamćena, kako po razmeri zločina, tako i organizaciji, ali i realizovanju mnogih ubistava. On napominje da će se javnost, ali i ceo svet, kada za to dođe vreme, uveriti u zločine koji nisu viđeni ni u filmovima.

- Istraga koju vodimo je nezabeležena, i po razmeri zločina, organizaciji, izvršenju zločina... Ovde su svi radili sve, neverovatan broj je ljudi koji su radili takve zločine. Oslobađajući se jednog od leševa, dvojica pripadnika kriminalnog klana Belivuk - Miljković su nosili raskomadana tela da ih bace u Dunav. Oni su zaboravili da isključe telefone, i mi smo ih pratili, a njihovi zločinci i saborci su komentarisali da treba da ih ubiju, jer bi ih svojom gluposti odali. To su monstrumi koji bi i svoje ljude ubijati. Onog momenta kada budemo dobili dozvolu nadležnog tužilaštva, mi ćemo izaći u javnost sa svime što smo pronašli. Ovo više nije srpska priča. Ovo je priča koja će odjeknuti u celom svetu. Gore je nego što smo gledali u serijama i filmovima o narko dilerima - rekao je Vulin.

Prema njegovim rečima, po arsenalu oružja koje je zaplenjeno vidi se da to nije naoružanje koje služi za obračun narko dilera, već za obračun sa licima koja imaju obezbeđenje i voze se u blindiranim vozilima.

- Zvicer je u bekstvu, ali znamo gde je. Čovek ima toliku količinu novca, i može da dođe do bilo koga. On može da kupi bilo koga, bilo koju mafijašku organizaciju. On ima naoružanje za lica koja imaju obezbeđenje, koji se voze u blindiranim automobilima - dodao je Vulin.

Vulin dodaje da će Srbija biti zgrožena brojem, kao i surovošću ljudi koji su bili pripadnici klana. Takođe, otkriva da je jedan od pripadnika istog, dao pojedine informacije o sobi u kojoj su se vršili zločini.

Mi smo dobili informaciju o tajnoj sobi od jednog pripadnika klana koji je vrlo dobro znao šta se tamo radilo. U toj sobi su se ubijali i komadali ljudi. O imenima ne smem da govorim, samo mogu da kažem da će Srbija biti zgrožena brojem i surovošću ovih ljudi - dodao je Vulin.

Vulin ističe da i najveći operativci, koji su radili na razbijanju Zemunskog klana, zločine poput ovih, nisu videli.

- Niko to nije mogao da zamisli. Najiskusniji operativci koji su radili na razbijanju Zemunskog klana kažu da ovo nikada nisu videli. Kada pravosuđe bude dalo dozvolu da se priča, saznaćete sa kakvim monstrumima smo delili grad - rekao je Vulin.