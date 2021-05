Stanković: Izbori za onog ko ih spaja čine rizik, a iza se krije izostanak kandidata, koji ima iole šanse da pobedi Vučića

Veljko Nestorović, urednik na portalu "Kosovo online" i Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, su za "Novo jutro" bili složni u oceni da će se teško naći predsednički protiv kandidat Aleksandru Vučiću, koji je svojom dosadašnjom politikom dosta uradio za Srbiju.

Stanković se na samom početku osvrnuo na razvod Bil Gejtsa i njegove supruge Melinde, gde je istakao da njegovo bogatstvo leži u načinu, na koji je poslovao.

- Tamo nema ograničenja na to koliko možeš da kupiš zemlje, a Bil gejts zna dobro, da ako je ta zemlja plodna, može da mu donese više nego što je uložio. To je ono, "para ide na paru". On od jednog dolara napravi tri. Nije teško podeliti tu imovinu, kad je ima toliko. Onaj ko učestvuje u toj deobi, ne može da bude nezadovoljan. Ja ne znam šta je bajden čekao, to su milijarde dolara koji su dostupni, ko zna gde su sve te pare dostupne, u ko zna kojim biznisima. Ne znam čemu čekanje - komentarisao je Stanković.

Povodom zahteva opozicije da se izbori razdvoje, Stanković napominje da su izbori, za onog ko ih spaja, rizik, a iza se krije izostanak kandidata, koji sme da izazove Vučića.

- Meni nije jasno kako oni razmišljaju da postave ultimativni zahtev da se razdvoje izbori. Oni pod jedan ne odlučuju o tome, o jednom odlučuje Zakon i Ustav, a to su predsednički izbori, i skupštine grada. Što se tiče parlamentarnih izbora, tu odlučuje vladajuća većina. Kako neko ko treba diplomatski da odgovara, a to je opozicija, mene zanima iz koje perspektive oni traže da se izbori odvajaju i spajaju? Tu se ne misli na interese građana, izbori koštaju. Tu se mobiliše čitav aparat, to su dve kampanje, to košta, košta i budžet i partije. Pravi se neracionalan problem. Kada su oni organizovali izbore, predsedniku se skraćivao mandat, zašto sada neko uslovljava svoje učešće? Izbori, za onog ko ih spaja čine rizik, a iza se krije izostanak kandidata, koji ima iole šanse da pobedi Vučića - dodao je Stanković.

Povodom izjave Borisa Tadića, da je pravi kadidat za predsednika na predstojećim izborima, Nestorović ističe da je veliko pitanje, da li pored njega, opozicija ima kandidata koji bi mogao da stane na crtu sadašnjem predsedniku.

- Kada je prvi put izašao sa tom izjavom, dosta ljudi ga je sačekalo sa podsmehom, ali on se i dalje drži tog stava. Veliko je pitanje da li opozicija ima kandidata da stane na crtu Vučiću. Boris Tadić koji govori da je kandidat, njegova stranka imala je ispod 1 odsto. To je neko ko je 2012. nestao sa političke scene - dodao je Nestorović.

Povodom svih uspeha koje je Srbija u proteklom periodu ostvarila, Nestorović ističe da je to pokazatelj građanima, da stojimo stabilno uprkos krizi koja je pogodila ceo svet.

- Srbija je dokazala, da je taj drugi finansijski talas, izgradnja bolnica, nabavka vakcina, otvaranje delova auto-puta i svega ostalog, bio dokaz, da je spremna da stane iza svojih građana. Sama podrška ugostiteljima, radnicima, isplaćivanje minimalaca, penzionerima, mislim da to niko nije zaboravio. Dokazali smo da stabilno stojimo, uprkos celoj krizi koja je pogodila ceo svet - komentarisao je Nestorović.