ĐORĐEVIĆ: LAŽA I PARALAŽA DRAGANA ĐILASA

Zoran Đorđević, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da na jednom od medija, kako kaže, koji finansira novcem opljačkanim od građana Srbije, političar u pokušaju i vlasnik više tajnih računa kojekuda po svetu, Dragan Đilas, ponovo je pokušavao da objasni ono što je teško objasniti - poreklo svog ogromnog ličnog bogatstva.

- Naravno, objašnjenje postoji, ali ono nije onakvo kakvo Đilas pokušava da ga predstavi - rekao je Đorđević i dodao:

- Kao i svaki put - svoju priču je bazirao na tome da je on „genijalan, maestralan biznismen, koji je otkrio tajnu poslovnu formulu (kako se od 100% nečega računa 20%, pa na to još 20%), koja mu je omogućila da se obogati...“.

Prema njegovim rečima, to što je, kao visokopozicionirani pripadnik bivšeg režima, bogatstvo stekao u vreme vršenja vlasti, koristeći uticaj i privilegije, prelivajući novac iz budžeta, sumnjivim poslovima i poslovnim aranžmanima, u svoje džepove, po Đilasu, posledica je primene te njegove „uspešne poslovne formule“ - a ne klasične zloupotrebe vlasti i „poslovnih poduhvata“ za koje sam siguran da će nadležni državni organi ubrzo utvrditi da imaju obeležja krivičnih dela.

- To što je, dok je bio vlast, kontrolisao i ucenjivao medije, koristeći ih za obračun sa političkim neistomišljenicima i kreirajući mnogobrojne izmišljene afere - takođe je, po njemu, primena „uspešne poslovne formule“, a ne gušenje medijskih sloboda i objektivnog novinarstva, za koje se inače „iskreno bori“ - ističe Đorđević i dodaje:

- Mada, uzgred budi rečeno - tog se recepta ni danas, kada za samog sebe tvrdi da je predvodnik nečega što se zove opozicija - Dragan Đilas ne odriče, jer i danas, koristeći novac opljačkan od građana Srbije, kroz medije koje finansira, on blati, vređa, preti i pokušava da zastraši sve one koji misle drugačije, one kojima je Srbija i njeni nacionalni i državni interesi na prvom mestu, pri čemu mu je najčešća meta upravo predsednik Aleksandar Vučić, ali i članovi njegove porodice.

Đorđević, kako kaže, u svom bednom, na lažima i odsustvu stida i časti zasnovanom igrokazu, Dragan Đilas se rukovodi gebelsovskim principima propagande, uporno ponavljajući neistine i besmislice, ne želeći da prihvati činjenicu da u te njegove baljezgarije niko dobronameran i politički neostrašćen ne veruje - što se najbolje vidi i po podršci koju on, i to što je nekakva njegova „politika“ (ukoliko se politička i svaka druga jalovost i bezidejnost, osim pljačke, može uopšte nazvati političkim planom i programom) ima među građanima Srbije.

- Doduše, i to je nepoznanica, uzimajući u obzir da na izborima ne učestvuje „iz principa“, tako da nam ostaje samo da nagađamo da li je ta podrška uobičajenih 0,5% ili je, uz besomučnu kampanju laži i izmišljotina, „skočila“ na „veličanstvenih“ 1%. Što bi taj veliki naučnik, tajkun, ekonomista i političar u pokušaju predstavio kao nagli skok poverenja građana u njega za fascinantnih 100% pokušavajući da prevari po ko na koji put građane Srbije a valjda verujući da i oni kao i njegovi saradnici ne razumeju se u brojeve i postotke - rekao je Đorđević i dodao:

- To što Dragan Đilas ne testira realnost, to što ne želi da se sa njom suoči, što ne želi da vidi da građani Srbije znaju kakav je i koliki je on „genijalan biznismen“, i još „genijalniji političar“ - to je njegov problem i za to postoje stručna lica, koja mu mogu pružiti adekvatnu pomoć i terapiju.

Đorđević je rekao da ono što je značajnije jeste da građani Srbije ne žele više da tu njegovu „realnost“ finansiraju svojim novcem, ali takođe, i da postoje stručna lica, u nadležnim državnim ogranima, kako kaže, koja će onu, bivšu, Đilasovu realnost, zasnovanu na laži i paralaži, a otelotvorenu na tajnim računima, detaljno preispitati u utvrditi kakva je zaista bila.

- Nadam se da će tog dana i svi „objektivni, nezavisni, profesionalni i slobodni mediji u Srbiji“, finansirani novcem koji je proistekao iz primene „uspešne poslovne formule“ Dragana Đilasa, javnost u Srbiji obavestiti o ishodu tog preispitivanja i da će, bar na trenutak, promeniti svoj programski i uređivački koncept - sadržan u dve reči: Mrzim Vučića. Toliko bi bar mogli, valjda su toliko profesionalni i objektivni - rekao je Đorđević.