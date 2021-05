Nebojša Krstić, stručnjak za marketing i Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, prokomentarisali su za Pink, nedavno gostovanje Dragana Đilasa na jednoj od televizija, složivši se u ideji da je njegov jedini cilj, uništavanje ostatka legitimne opozicije.

Povodom nedavnog gostovanja Dragana Đilasa u jednoj od emisija, Krstić za Pink ističe da nije bitno koliko je novca Đilas zaradio kao običan građanin, već da je krucijalno pitanje kako je došao do ogromne količine novca kada je bio na političkom položaju.

- Ja mislim da, kada se govori o ovom bogatstvu Dragana Đilasa, dolazimo do zamena teza. Nije ovde tema da li se Dragan Đilas obogatio kao običan građanin, već da li je on to uradio dok je bio na političkom položaju. Jedan novinar sa kojim razgovara ga ne pita to, a to je glavno pitanje. Kada ste državni funkcioner, vama zakon zabranjuje da vodite firmom, i da svojom funkcijom utičete na njen rad. Pitanje je kako ste vi kao ministar zaradili toliki novac koji ste prijavili? I to su relevantna pitanja - govorio je Krstić.

Krstić dodaje da je i novac Vuka Jeremića nepoznanica, prisetivši se kampanje za koju je utrošio milione, iako nikada nije radio niti u firmi, niti imao privatan biznis.

- Osoba koja je, osuđena za ozbiljno kršenje zakona, odlazi na televiziju i govori koga bi on uhapsio. I to je pokazatelj bahatosti, jer vi ako imate Đilasa, Jeremića i ostale koji prete hapšenjem, nasiljem, revanšizmom, ako imate svaki dan poruke nasilja, sa tim paralelno nemate nikakvu paralelnu poruku. Oni niti razumeju politiku, niti išta o tome znaju. Ako misle da je ideja politike da se revanširaš, onome ko te pitao odakle ti tolike pare, onda vam je jasno. Jeremić je isto za kampanju potrošio milione dolara. On nikada nije radio u firmi, imao biznis. On je ostvario loš rezultat, ali je potrošio velike pare - objašnjava Krstić.

Matić se nadovezao na Krstića, te potvrdio priču da Đilasova politika nije u interesu građana, i da je njegov jedini cilj da uništi legitimnu opoziciju, kako bi on ostao jedini predstavnik iste.

- Ja zaista podržavam ideju da je Marinika najpopularnija među njima, i podržavam da je kandiduju na predsedničkim izborima. Dobro je da jedna žena dođe u priliku da postane predsednica, ali hajde da sačekamo da vidimo šta će građani da kažu, jer oni odlučuju ko je najpopularniji. Problem sa Đilasom i njegovom koalicijom, jeste njegov mehanizam trgovine uticajem, i on se sada politikom bavi kao iz hobija. On nema niti program, niti politički kredibilitet, a sa druge strane, na prljave i nedozvoljene načine pokušava da uništi ostatak opozicije, a da on bude glavni predstavnik opozicione scene. Vi kada se bavite politikom, vaša obaveza je da štitite javni interes, a ja ne vidim na koji način to Đilas radi. On uništava legitimnu opoziciju, da bi zauzeo veštački monopol, zahvaljujući novcu do kog je došao - dodao je Matić.

Matić navodi da je Đilas na nekoliko načina pokušavao da zloupotrebi svoju decu zarad političkih poena, dok je, sa druge strane, predsednik Aleksandar Vučić, bez glume i scena, samo ukazivao na moguće probleme.

- On je često koristio argument da je zbog ugroženosti, decu poslao u London, a nije pomenuo da njihova majka u Londonu ima bolju poziciju, i da su deca zato otišla tamo, zbog boljih standarda i svega. Ja sam zgrožen, da neko koristi svoju decu da bi nešto postigao. Sa druge strane, pogledajmo Vučića, čiji je sin Vukan sa samo tri meseca bio kriv, jer je Vučićev sin. On nije glumatao, snimao se i plakao, on je samo ukazivao na moguće probleme. Vidite nekog ko pokušava zloupotrebom dece da zadobije neke političke poene - nastavljao je Matić.