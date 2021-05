DAČIĆ ZA TV VESTI O NON-PEJPERU: Pozicija Srbije se promenila, postala je faktor koji se pita

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić je govoreći o non-pejperu rekao da ne vidi ništa novo u odnosu na pritiske kojima je Beograd bio izložen proteklih decenija, osim da se naša pozicija promenila i da je postala faktor koji se pita.

Dačić je gostujući u emisiji "Pravac" na TV Vesti objasnio da je non - pejper je jedan od načina diplomatskog komuniciranja.

- Kada neko hoće da vam stavi do znanja šta bi bio njegov stav, a ne zna se ko je autor i sutra uvek mogu da kažu da to nije njihovo. To jeste ispipavanje pulsa i pokazivanje gde je granica u razmišljanju u rešavanju kosovskog problema. Ne vidim ništa novo u odnosu na pritiske koje smo imali u proteklim decenijama. Mogu da primetim da se sadržina ti papira izmenila, to je posledica potpuno promenjene pozicije Srbije od 2012. godine do danas. Srbija je postala faktor koji se pita - naveo je Dačić.

Bez obzira što najnoviji non-pejper koji je objavila Koha sadrži odredbu o poštovanju teritorijalnog integriteta, odnosno priznanju Kosova, pomak u odnosu na ono što je do sada bilo prezentovana. Taj pomak se sastoji u poziciji severa. Priština je to uvek odbijala, to je pokazatelj da se razmišljanje promenilo, rekao je Dačić.

Kako kaže falinka je to što ne piše šta sa severom Kosova u budućnosti.

Dačić je posetio da je prvi non - pejper prvi put pominje eventualno pridruživanje Republike Srpske i Srbije.