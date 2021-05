Drobnjak: Privreda radi zahvaljujući dobroj infrastrukturi

Zoran Drobnjak, direktor javnog preduzeća "Putevi Srbije", ističe da je zahvaljujući uspešnom infrastrukturnom napretku, u Srbiji osetan rast cena stanova, zemljišta kao i sveobuhvatnog rasta BDP-a.

Drobnjak ističe da se za poslednjih osam godina gradilo kao nikada do sada. On takođe dodaje da u Srbiji trenutno ima preko 16.000 kilometara auto-puta.

- Od Novog Sada do Rume se radi 48 kilometara. U čitavoj Srbiji ima skoro, 15.750 kilometara, skoro 16.000 kilometara. Ja sam na čelu "Puteva Srbije" 15 godina, i nikada se ovoliko nije radilo kao što se radi u poslednjih osam godina. Ja sam kao student obilazio te puteve, išli smo da obilazimo prugu Beograd - Bar, a vidite šta je sada sve urađeno. Radimo sa tri milijarde evra, radi se Moravski koridor, Preljina-Požega, obilaznica oko Beograda, Od Valjeva do Nepričave, Kuzmin-Rača, i sve je to vredno preko tri milijarde - otkrio je Drobnjak.

Drobnjak ističe da je zahvaljujući infrastrukturi poskupelo zemljište, kao i to da su cene stanova drastično skočile, zahvaljujući BDP-u koji je u porastu.

- Privreda dobro radi zahvaljujući dobroj infrastrukturi. Primećujete da je poskupelo zemljište, cene stanova, sve zahvaljujući BDP-u koji raste. Putarima se ništa nije dugovalo kada smo ušli u 2021. godinu. Putari su krajem godine dobili 14,6 milijardi dinara, a trenutno je preko tri milijarde. Pored koridora, brzih saobraćajnica, mi radimo rehabilitaciju, raspisali smo tendere, i gradi se u ovoj Srbiji, i to se vidi. Zahvaljujući predsedniku Srbije - govori Drobnjak.

On dodaje da se dinamika u izgradnji najčešće poštuje, kao i to da je dobra organizacija ključ uspeha.

- Predviđena dinamika se poštuje, ja sam uvek za bolju organizaciju, a ona mora da bude broj jedan. Put će da se završi, kada se materijal doveze na gradilište. Tu su kamen, frakcije, tampon ispod asfalta, to posle ide lako - komentariše Drobnjak.

Drobnjak je otkrio da će Pančevački most biti srušen, jer mora da se napravi novi, kako bi građani sa druge strane Dunava, koji rade u Beogradu mogli na što lakši način da dođu do svojih radnih mesta.

- Radi se ozbiljan most na Dunavu, posle toga ćemo da srušimo Pančevački most, jer mora da se pravi novi most. Prosto, Ovča, Borča, Padinska Skela, mnogo je ljudi tu, zato treba da bude bolja organizacija, jer ih dosta radi u Beogradu - dodao je Drobnjak.