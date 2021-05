Vlasnik i direktor RTV Pink Željko Mitrović uputio je predseniku SSP-a Draganu Đilasu otvoreno pismo koje prenosimo u celosti:

Pamtim Srbiju koja je imala jaku i konstruktivnu opoziciju, koja se na izborima borila za svakog poslanika, za svaki mandat do poslednjeg atoma snage, danas je sve drugačije!

Đilasova opozicija danas više liči na veselo i razdragano amatersko pozorište ili bolje reći više zaudara na komediju loše pomešanih žanrova nego na političku alternativu bilo kome, u koju naravno ne ubrajam alternativu zdravom razumu! Šokantno je šta Đilas danas očekuje od vlasti, države i medija, a očekuje da mu država napravi partiju, izborni rezultat i obezbedi zaradu bar onoliku kao onomad u onim lopovskim vremenima i naravno da se ne pominje lemanje žene, privatni računi po belom svetu, imovinsko stanje i naravno marketinške sekunde i reketiranje medija i sopstvene partije.

Ne bih ni pisao sve ovo da me jutros nije probudila keva koja ima 80 godina i koja mi je saopštila da će se i ona kandidovati na sledećim izborima, jer kako reče, ako Đilas traži dve nacionalne frekvencije, upravljanje RTS-om, podršku svih ostalih medija, pare u neograničenim količinama, na svaki sat po gajbu piva i svakodnevnu masažu stopala, onda kaže moja stara majka: "Sine ja ću na izbore i bez toga, jer sam sigurna da i ja znam ono zbog čega nam Đilas objašnjava da je mnogo pametan i da je tako zaradio bogatstvo, a to je da njegov “mašinski mozak” zna koliko je 100 minus 20, pa opet minus 20!"

Zatekla me keva nespremnog, pa joj rekoh kratko: "Pusti me kevo Đilasa on i nije baš prava opozicija", ali se brzo ugrizoh za jezik i odgovorih drugačije: "Kevo moja dobra, da je on bolji matematičar, ne bi morao da krade i otima, a svakako bi na svojim političkim skupovima, osim policije, obaveštavao i svoje pristalice da dođu jer ovako to praznilo stalno izgleda da namerno neće da pozove svoje pristalice, da ne bi morao da se prebrojava!"

Problem je što je Đilas još pre više od decenije dobio izliv vlasti u mozak, i što i danas pokušava da svoje finansijske interese rešava političkim uticajem. Što se mene tiče ja sam spreman da ne pominjem detalje kako Đilas lema svoju ženu, ali dok sam ja na čelu Pinka i njegov stoprocentni vlasnik, Pink ću uređivati samo ja i da ponovim samo ja, a Đilas više neće ni potkradati, ni ucenjivati taj isti Pink čiji je do samo pre par godina bio i suvlasnik! Nekako ipak odgovorih kevu od kandidovanja na izborima, a za Đikija ćemo videti.

Kevin sin Žex