Predsednik Vučić u Zvečki: Vakcinišite se - žaštitićete i sebe i druge

Predsednik Aleksandar Vučić obišao je mobilni punkt za vakcinaciju u selu Zvečka kod Obrenovca, a ispred autobusa u kojem je proces imunizacije danas počeo, sačekao ga je veliki broj meštana među kojima su i oni koji su prijavljeni za vakcinaciju u toku današnjeg dana.

Vučić je u selu Zvečka kod Obrenovca rekao da ukoliko bismo uspeli da se vakcinišemo gotovo svi, da bismo mogli Srbiju da pomeramo napred neuporedivo brže, da radimo i da se vratimo normalnom životu.

- Ljudi se pitaju zašto je to za nas važno, neko bi rekao, preterujemo i insistiramo, a to je zbog zdavlja svakog čoveka, života. Sada sam razgovarao sa Veselinkom Tadić, ona je došla da se vakciniše, sin i snaja su joj oboleli od korone. Da se ne vakciniše, pitanje je kako bi to podnela - rekao je predsednik.

Predsednik ističe da je Srbija sada u utakmici i takmičenju sa svima.

On dodaje da je nakon poplava, Obrenovac drastično napredovao, kako u vidu auto - puta, tako i što se poskupljenja kvadrata tiče.

Kako je rekao, škola u Zvečki će biti otvorena 1. septembra, a da će se asfaltirati putevi koji su ostali.

- Ti putevi su ljudima ovde od velikog značaja. Nalazimo se u utakmici i takmičenju sa svima. Treba što pre da izađemo iz korone, da bismo mogli da se posvetimo životu i poslu. Pogledajte auto - put, on život znači. Obrenovac je postao mesto na svakoj mapi - naglasio je predsednik.

Istakao je da Srbija treba pre svih da izađe iz korone.

-Suština je da se vide rezultati, šta sve možemo da napravimo zajednički, ali je uslov da se vakcinišemo - istakao je on i skrenu pažnju ponovo da je reč o ozbiljnom virusu i da ne treba verovati raznim teorijama zavere.

-Ja sam primio dve doze kineske vakcine, nisam ni osetio i danas znam sa 95 odsto sigurnosti da ću da preživim ako se razbolim. To mi daje mogućnost da se osećam slobodnije, da mogu da planiram - rekao je Vučić.

Predsednik je opet naglasio koliki je značaj u vakcinaciji i podsetio na svoju majku koja je imala opstrukciju pluća.

- Moja majka je starija žena, blizu osamdesetih godina, ima opstrukciju pluća, nikakve šanse ne bi imala da nije primila vakcinu, i ovako je preživela, sada razmišlja kada će kog unuka da vidi. Ovo govorim iz ličnog primera - objasnio je predsednik.

Kako naglašava, nije kraj kada se završi auto - put, kada deca sednu u klupe, jer kako dodaje, oni tada nastavljaju sa radom.

-Naš uspeh je ono što ostavljamo deci i sebi. Zato kažem, vakcinišite se, sami vidite, imamo problema u obrazovanju naše dece, moramo ljude da učimo da rade, a ne da lenstvuju, to su mali ljudi, pred njima je budućnost - dodao je predsednik.

''Narod će proceniti ko je radio u njegovom interesu'' Vučić nije danas želeo da komentariše to što je njegova najava o razgovorima o ujedinjenu SNS i SPAS-a Aleksandra Šapića izazvala reakcije pre svega jednog dela opozicije u javnosti, dodajući da je njemu najvažnije šta će reći građani na izborima. -Ne želim o takvim stvarima da govorim. Vidim da se svi već raduju kako su pobedili na izborima, i ja im čestitam na tome, a konačno ću da čestitam kada se prebroje glasovi - rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u selu Zvečka kod Obrenovca. On je istakao da su za njega najvažniji glasovi građani na izborima, a svetinja - volja naroda, a ne ono što pišu pojedini političari i njihovi mediji. -A, narod će proceni ko je radio u njegovom interesu - rekao je Vučić.

O MEDIJIMA I DRAGANU ĐILASU

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je podsetio da do 2012. godine je sa nacionalnim frekvencijaama bio Javni servis, Pink, Hepi, B92, Prva i zapitao se ko ih je tu postavio i ko im je dao frekvencije.

-Ko će da dobija nacionalne frekvencije to nije na tajkunima, to je pokazatelj kako ljudi doživljavaju politiku, doživljavaju je kao lopovski biznis - rekao je Vučić.

Povodom novca koji poseduje Dragan Đilas, Vučić dodaje da mu je žao samo zato što taj isti novac nije iskorišćen za školstvo i obnovu ustanova.

- Verujem da ćete mesecima koji dolaze sve videti. Verujem da je svakome jasno da niko nije mogao da izmisli onakve stvari. Važnije je to da je on, dok je bio na vlasti priznao da je imao 6 miliona evra. Zamislite koliko škola smo mi za to mogli da imamo. 310 ovakvih škola, kada se sve izračuna. Toliko smo mogli d aizgradimo za ono što je on u sekundama uzeo - rekao je Vučić.

O HRVATSKOJ

Govoreći o najavama hrvatskog ministra spoljnih poslova Gordana Grlića Radmana da će njegova zemlja na KiM formirati vojni kamp rekao je da mi želimo odnose sa Hrvatskom.

-Na žalost oni su namerno i sa namerom dobneli takvu odluku, pokušavajući da dodatno unize Srbiju. Niko drugi ne može da vas unizi, to možete sami ukoliko se ne držite čojstva i odgovornosti - naglašava predsednik.

-Zašto je nekome potrebno da se hvali i da učestvuju na takav način. Mogli su da odbiju Kfor, ali su sa namerom doneli takvu odlkuku da bi dodatno unizili Srbiju. Primili smo poruku i razumeli - istakao je Vučić.

On je Srbima na Kosovu i Metohiji koji su zbog ovoga zabrinuti, poručio je da se ne brinu i da će za nekoliko dana ići u Brisel gde će razgovarati sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, jer, kako ističe, želimo da izbegnemo sukobe i sačuvamo mir.

-Svi oni koji misle da će biti novih Olulja, novih pogroma i proterivanja življa, moja poruka i garancija je da se to neće desiti - istakao je Vučić, dodajući da su svi oni jaki, ali da to što su planirali neće da se dogodi.

On je ukazao i da Hrvatska iako je priznala nezavisnost Kosova ne može da se pravi da ne zna šta Srbija misli o KiM, da se pravi da ne zna da je to naša teritorija i da na njoj živi veliki broj Srba koji imaju sećanje na stradanja u prošlosti.

Vučić je dodao i da ne može niko da vas unizi, već možete samo sami ako se nedolično ponašate, dodao je Vučić.Vučić je naveo i da će poruka sutra biti poslata i iz Gradine gde će se obeležavati proboj i stradanje srpskih žrtava u Jasenovcu, kao i pobeda nad nacizmom u Drugom svetskom ratu.

PREDSEDNIK RAZGOVARAO SA BAKOM VESELINKOM

Vučić je u autobusu za vakcinaciju razgovarao sa bakom Veslinkom Tadić iz sela Vukićevica kod Obrenovca i zapitao je koju vakcinu prima i ona je rekla da će primiti kinesku vakcinu, a predsednik joj je rekao da ne brine jer ništa ne boli.

-I ja sam primio kinesku i nije me nista bolelo, nećete ni da osetite. Zaštitićete sebe i biće sigurniji svi oko vas, a članovi vaše porodice će se manje plašiti da vas ne zaraze. Zato je važno da se vakcinišete - poručio je on.

Sa predsednikom je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.