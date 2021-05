VUČIĆ U VRELU APELOVAO NA GRAĐANE DA SE VAKCINIŠU: BUDITE ODGOVORNI! Srbija bez dece ne postoji, nemamo kome da ostavimo ono što smo gradili

Predsednik je rekao da je mnogo srećan što je tu i naglasio da vakcinacija ništa ne boli.

Vučić je porazgovarao sa meštanima i pozvao ih da se vakcinišu, kako bi zaštiti sebe, svoje i zdravlje svojih bližnjih.

-Kada pričam o tome, govore da ne smem to da radim, da se ne mešam.. Ali, Srbija bez dece ne postoji, jer kome ostavljamo sve što gradimo.. Molim vas da se zaštitite, da zaštite sve svoje, da budemo sigurniji, jer uz vakcinu, sve i da se zarazite nećete imati teške posledice - rekao je Vučić.

View this post on Instagram

Upitao je zdravstvene radnike na punktu da li su im uslovi dobri, i dobio potvrdan odgovor: "Odlični".

Vučić je u obraćanju naglasio koliki je značaj vakcinacije i istakao da su deca najvažnija i poručio ljudima da pokažu odgovornost.

Vučić je još jednom pozvao sve građane da se vakcinišu, radi zdravlja, ali i napretka ekonomije, a žiteljima te opštine poručio da će država uraditi sve da im reši decenijski problem sa vodom i vodosnabdevanjem.

-Trudili smo se prethodnih godina da uradimo mnogo na Ubu, od Doma zdravlja do asfaltiranja puteva... I veliki decenijski problem će biti rešen u dve godine, kvaliteta vode i vodosnabdevanja. Mnogo će da košta, ali ćemo da ga rešimo zauvek - poručio je Vučić u obraćanju meštanima Vrela.

Dodao je da će biti urađen i put ka selima Ždralovica i Kalinovik, kao i sve što je moguće.

-Ali, za to nam je potrebna vaša pomoć. Potrebno je da se ljudi vakcinišu, da bismo mogli da radimo, da bi ekonomija mogla da radi, da se takmičicmo sa drugim evropskim zemljama - rekao je Vučić.

Istakao je da je danas upoznao ženu koja je tek postala majka, a primila je vakcinu, na čemu joj je veoma zahvalan.

-Ali, treba nam i još dece, jer kome ćemo sve ovo da ostavimo, ako decu nemamo.. Molim vas da verujete u zemlju, da verujete da možete da menjate stvari... - rekao je Vučić i u šali dodao da kad je on poverovao da "sa dve leve noge" može da postigne gol danas na stadionu FR Vrela, pa mu slučajno pošlo za rukom, svi moraju da veruju u velike stvari.

-Moramo da se vakcinišemo, da znamo da smo preduzeli mere da ne prenesemo drugom, ili ako nama neko prenese, da neće biti težih posledica - rekao je Vučić.

Ponovio je da će svi koji su vakcinisani dobiti potvrdu o vakcinaciji, sa kojom će moći već sutra da idu u Tursku, Grčku, Egipat i Crnu Goru, Mađarsku, bez PCR test ili testa o antitelima.

-Gledaćemo da širimo broj zemalja, poput Rusija, Kina, i druge zapadne zemlje. Zato je, iz pragmatičnih razloga vakcinacija važna - rekao je Vučić.

Pokažite odgovornost, pokažite da niste sami na svetu, pokažite da odgovonim postupkom možete da pomognete. Molićemo igrače Zvezde i Partizana da se vakcinišu - poručio je Vučić građanima.

-Srbija bez dece ne postoji, nemamo kome da ostavimo ono što smo gradili i radili - podvukao je predsednik.

View this post on Instagram

O EKONOMIJI I VAKCINACIJI

Predsednik je istakao da tako Srbija daje gol utakmici sa koronom, ali da nećemo moći da nadoknadimo sve golove koje nam je dala korona

-Šta god da uradimo nećemo moći da nadoknadimo hiljade života koje smo izgubili, to ćemo da pamtimo decenijama - rekao je predsednik dodajući da su ogromni gubici ali da je posao države borba za nastavak ekonomskog rada.

Rekao je da je terene napravio Nemanja Matić, fudbaler.

-Hiljade stvari u Srbiji možete da uradite kada ekonomija ide napred, kada pobedite koronu. Ja nerazumem ljude, nešto nećete da uradite, tvrdoglavo ćete da insistirate na tome, ja molimljude da to ne rade - rekao je predsednik dodavši da bi skok plata i penzija bio izuzetno značajana ako bi ekonomski rad bio 7 odsto.

Vučić dodaje da je ključ uspeha u napretku i životu upravo vakcinacija.

- Pitanje života i napretka je pitanje vakcinacije - nastavljao je predsednik.

Vučić dodaje da je ponosan, ukoliko će današnjom posetom Ubu i Obrenovcu doprineti povodom porasta broja vakcinisanih.

Do Vidovdana gotov put u Vrelu

Predsednik Vučić izjavio je danas u razgovoru sa meštanima Vrela kod Uba da će u tom selu biti završen loklanin put do Vidovdana i da će meštanina koji mu se na to danas požalio lično obavestiti. Vučiću se tokom posete vakcinalnom putu u Vrelu obratio meštanin, koji se predstavio kao Tomislav i da je romske nacionalnosti sa zahtevom za izdragdnju puta, na šta mu Vučić rekao da će nedostajući kilometar puta biti asfaltira, kao i da će biti završena joss tri kilometra lokalnih puteva, za šta sve treba izdvojiti ukupno oko 30 miliona dinara. -Romi nisu građani trećeg reda, kako kažeš, evo ostaviću vam telefon, ali pošto znam me nećeš ti zvati posle Vidovdana da mi kažeš da li smo uradili put, ja ću uzeti od Vas broj i pozvaću - rekao je Vučić. Predsedniku je, takođe, prišao jedan meštanin i poklonio mu vino tamjaniku, uz zahvalnost, kako je rekao, za sve što je Vučić uradio za Srbiju. -Volim što uvek na kraju govora kažete - Živela Srbija - dodao je domaćin. Drugi meštanin mu je dao rakiju šljivovicu staru oko 20 godina, koju je Vučić malo probao i pohvalio, a dobio je i slatko kao poklon od jedne meštanke.