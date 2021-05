Sagovornici Pinka o "bratskom savezu" Albanije i Hrvatske - SUŠTINA JE DA SE OSLABI SRBIJA

Izvršni direktor centra za odgovorne medije Marko Matić i urednik na portalu "Kosovo online" Veljko Nestorović, su za "Novo jutro" bili složni u ideji da je "bratski savez" između Hrvatske i Albanije stvoren u cilju da oslabe Srbiju koja je nikad ekonomski jača.

Povodom izjave ministra Hrvatske, koji je juče u Podgorici demantovao ideju o vojnom kampu, o kome se govorilo danima unazad, Nestorović ističe da je u pitanju još jedna u nizu provokacija koje stižu od strane Zagreba, i da se napadi neće smiriti dok Srbija ne uđe u EU.

- Videli smo juče ministra Hrvatske koji je rekao da nije baš mislio da je to vojni kamp, i da ne vidi šta je sporno što će Hrvatska da poveća svoj broj vojnika u okviru NATO misije na KiM. To je još jedna u nizu provokacija od strane Zagreba, a nastaviće se do trenutka dok Srbija ne uđe u EU. Hrvatska se danima unazad pominjala kao zemlja koja će dati garancije Hašimu Tačiju. Posle toga, dolazi ministar odbrane koji najavljuje vojni kamp, pa demantuje...Pa imate najave Zagreba da će pomoći KBS - u da preraste u vojsku do 2028. - komentarisao je Nestorović.

Oni su od Prvog i Drugog svetskog rata bili saveznici, ja razumem, to traje već godinama - dodao je Nestorović.

Nestorović ističe da je u cilju Srbije da pred izbore, koji će uslediti sledeće godine, ne postoje tenzije i polarizacija društva. On dodaje da su stavovi opozicije nerealni i nedefinisani, kada je u pitanju međustranački dijalog.

- Srbija se priprema za izbore koji će uslediti sledeće godine. Ceo taj međustranački dijalog, koji je pod pokrivetljstvom ruskih parlamentaraca, svi ti uslovi opozicije su nedorečeni, vi ne znate sa kim pregovarate, imate jednu nejedinstvenost, ne znate čije zahteve treba da ispunite, ne znam koliko je to realno. Nama pred izbore ne trebaju tenzije, polarizacija društva, a taj koji želi da napravi procep, sigurno su to zemlje koje to imaju u interesu, i to se radi sa strane, kako bi Srbija oslabila - nastavljao je Nestorović.

Matić ističe da je savez stvoren između Hrvatske i Albanije upravo sa ciljem da se Srbija na sve načine oslabi, pogotovo od trenutka kada je ekonomski napredovala.

- Sećamo se devedesetih, veliki broj hrvatskih generala je bio albanske nacionalnosti, oni su se faktički pripremali za ono što će kasnije da učine na Kosovu. Suština tog saveza je to da oslabe Srbiju, dakle antisrpska pozicija. Albanija sve radi da oslabi Srbiju, to je patološka mržnja prema Srbiji, i sada kada je Srbija jaka ekonomski, ona je pokazala i Hrvatskoj da može ekonomski da je tuče. Zagreb takođe, pokušava na sve načine da oslabi Srbiju, a mi pored Kosova, imamo problem i oko relativizacije genocida u Jasenovcu, oni nikada nisu preuzeli odgovornost - zaključio je Matić.

Matić ističe da korona ne poznaje granice, i da je svaka vakcina bolja od korone.

- Svaka vakcina je bolja od korone, i to građani treba da shvate. Velika je kampanja napravljena oko vakcine Astrazeneka, ona je stvarala te neke ugruške, ali to je po procentima, mali procenat. Mi smo imali i višak Astrazeneke, a sa druge strane, istraživanja pokazuju da je najmanje pozitivnih koji su vakcinisani istom. Korona ne poznaje granice, moramo da izađemo iz začaranog kruga - rekao je Matić.