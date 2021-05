Vučićević povodom otvaranja novih punktova za vakcinaciju građana: 'MI SMO NA KORAK DA BUDEMO PRVI U EVROPI, ZAHVALJUJUĆI POLITICI PREDSEDNIKA'

Glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević ističe da je Srbija uspešnom kampanjom povodom vakcinacije protiv koronavirusa zadala lekciju celom svetu, a da je za sve zaslužna politika predsednika države.

Vučićević ističe da je tokom nedavnog gostovanja Dragana Đilasa u jednoj od emisija, iskazan jasan stav i shvatanje slobode medija i novinarstva. On dodaje da se na televiziji Pink, može govoriti o svim temama, dok na televizijama na kojima Đilas gostuje, postoje zabranjene teme i pitanja koja se ne smeju postavljati.

- Mašinski mozak ima samo Đilas, mi ostali to nemamo. Zahvaljujući njegovom procentnom računu, koji se uči u petom razredu osnovne, se on obogatio, pa zaradio 620 miliona dok je bio na vlasti. To vam sve govori taj mašinski mozak, tu sve govori o njihovom shvatanju slobode medija i novinarstva. Vi možete danas da pričate šta hoćčete o medijima, da vlada cenzura i ostalo, ali samo polako...Ne postoji tema o kojoj je na Pinku zabranjeno pričati, dakle, da li je jedna tema, afera ili laž koju su oni plasirali prećutna? Njihovi mediji, koji se predstavljaju kao nezavisni i objektivni, vi ne smete da postavite nijedno nezgodno pitanje, čak i kada vam neko govori nebuloze, kao Đilas. Pa ko ne zna da oduzme 100 odsto minus 20 odsto? - komentarisao je Vučićević.

Vučićević objašnavajući spajanje SNS - a i SPAS - a ističe da je u pitanju državotvorna politika, gde se pravi širi front zarad dobrobiti države, rada, ali i svih nas.

- Oni pripremaju teren, da bi izašli javno sa zahtevom. Koja je njihova politika osim puštanja dimnih bombi, i puštanja laži? Pogledajte njihovu politiku poslednjih dana od kada se govori o potencijalnom spajanju SNS - a i SPAS - a. Sada je njihova glavna logika kako je Vučić ujedinjavanjem sa Šapićem priznao da loše stoji u Beogradu i to je njihova sva politika. Recimo, da prihvatimo tu tezu, vi ćete brzo na izborima pobediti, ali možda nećete? Vi vidite da nećete, i sada napadate državnu politiku. Ljudi, to je državotvorna politika, pravi se što širi front za dobrobit države, rada, svih nas, dece - rekao je Vučićević.

Vučićević ističe da je ideja Dragana Đilasa da bude sam u opoziciji, iako je njegova stranka manjina u odnosu na istu. On dodaje da je cilj njegove partije da na vlast dođu nasilno, a ne mirnim putem, jer na taj način nemaju šanse ni decenijama.

- Postoji u Srbiji opozicija, i opozicija. Đilas i njegovi partneri su ubedljiva manjina u okviru opozicije. Sve pobrojane stranke, imaju više, ili potencijalnih glasača u odnosu na njega. Đilas ima ideju da dođu na vlast, ne na izborima, jer znaju da u decenijama ne mogu izborima da dođu. Njih neko treba na silu da dovede na vlast, zato su tu silne afere, izmišljotine i ostalo. 24. septembra imate da je neka opozicija imala šansu da pobedi, a nakon toga je usledio peti oktobar kako oni sada žele da dođu na vlast - objašnjavao je Vučićević.

Vučićević ističe da je Srbija, povodom masovne vakcinacije na korak da bude prva u Evropi. On ističe da smo uspešnom vakcinacijom održali lekciju celom svetu.

- Glavna vest je juče bila kako je Vučić pucao penal, da li je trenirao, i ostalo, a on je čovek tao bio važnijim poslom. Srbija je šampion u vakcinaciji, mi smo na korak od toga da budemo prvi u Evropi, mi se vraćamo normalnom životu, zahvaljujući politici predsednika države. Mi imamo 4 vakcine, danas možemo da odemo do Ade Ciganlije, odemo na Sajam, Ušće, to u u Evropi nema. Održali smo lekciju celom svetu povodom vakcinacije - rekao je Vučićević.