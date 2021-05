Mandić povodom formiranja lokalne vlasti u Nikšiću: Mladi i odgovorni ljudi će biti u prilici da povežu 'POKIDANE NITI' grada

Sagovornici Pinka su za "Novo jutro" komentarisali trenutnu političku scenu u Crnoj Gori, kao i napore DPS - a i Mila Đukanovića, da na svaki način ekstremizovanim postupcima pokušaju da stvore isključivo crnogorsku naciju, stvarajući jaz, sejanjem mržnje između Srba i etničkih crnogoraca u Crnoj Gori.

Lider demokratskog fronta Crne Gore Andrija Mandić ističe da će sutra ujutru Marko Kovačević biti izabran za gradonačelnika. On dodaje da je siguran da će, većinu na vlasti činiti mladi i odgovorni ljudi koji će "povezati pokidane niti u Nikšiću".

- Dogovor je postignut u potpunosti, i u ponedeljak u osam sati ujutru će Marko Kovačević biti izabran za gradonačelnika Nikšića. Mi smo veoma zadovoljni što ćemo biti u prilici što ćemo tako da konstituišemo vlast u Nikšiću koju će dominantno činiti mladi i odgovorni ljudi, koji će biti u prilici da u vremenu koje je pred njima povežu pokidane niti grada koji je bio grad čelika i piva, i partnera iz Republike Srbije - rekao je Mandić.

On ističe da je sadašnja opozicija sklona ekstremizovanju političke scene i da ulažu veliki napor kako bi destabilizovali trenutnu političku i vladajuću većinu.

- Sadašnja opozicija, posebno demokrate, su dosta ekstremizovali političku scenu i ulažu velike napore kako bi destabilizovali vlast i vladajuću većinu. Oni koriste svaku slabost, da bi nametnuli svoje ružne logike, dotiranje puteva, ekstrenizaciju na svakom mestu. Izbori u Nikšiću su važni jer je tamo vladao DPS dugi niz godina, a Niš je tada sto odsto bila na strani Mila Đukanovića. U Nerceg Novom, je druga priča, jer je dosta Srba, potrebno je da samo sutra tamo odbranimo ono što smo imali 2017. godine, kako bi pokazali koliki je trend pad ekstremističke partije, koja je ekstremizovana u antisrpskom pravcu - dodao je Mandić.

Istoričar profesor doktor Aleksandar Raković potvrđuje da je crnogorski DPS pokušao da ekstremizuje vlast, kao i to, da oni nemaju istorijski identitet, već da su morali da ga pozajme od drugih, što je u ovom slučaju Hrvatska.

- Svakako će biti konstituisana vlast u Herceg Novom, koja će biti srpska, jer je to srpska vlast. U svim tim opštinama Boke, Srbi su konstituisali vlast, pitanje je samo kako će biti raspoređene snage. DPS ostaje opoziciona vlast, koja je do kraja sve ekstremizovala. Oni nemaju istorijski identitet, osim onog koji može da pozajmi od drugih, a oni su to prigrlili od Hrvata. Vidimo te zastrašujuće parole, a Srbi su u ovom momentu glavni gosti na primorju, a ovamo ih napadaju - rekao je Raković.

Srđan Graovac iz centra za društvenu stabilnost govoreći o Milu Đukanoviću, napominje da su njegovi napori stvaranja jaza i sejanjem mržnje među Srbima i etničkim crnogorcima ideja da stvori crnogorsku naciju za sebe.

- Milo Đukanović ima stav da stvori naciju, od koje će stvoriti samo crnogorsku naciju. On to može od Srba, i zato pokušava da stvori jaz između njih i etničkih crnogoraca, a jaz se stvara sejanjem mržnje, i insistiranjem na ustaškom narativu, jer zna da to posebno pogađa srpsko stanovništvo koje živi bilo gde - objasnio je Graovac.

On dodaje da izbori u Herceg Novom neće ništa novo doneti, jer je zbog nesnalaženja sadašnje vlasti, Milo Đukanović ipak opstao, ali da će kada se budu pokrenuli tužilački zakoni, njegova stranka krenuti u propadanje.

- Izbori u Herceg Novom neće ništa drastično da promene, oni će pokazati da sadašnja vlast i demokratski front imaju većinu, ali i to, da Milo Đukanović neće izgubiti potpunu snagu. Nesnalaženje vlasti današnje, je dalo to da je Đukanović ipak opstao. Kada on napada zakon o državljanstvu, on njih ne napada formalno, ali vidi tužilačke zakone, jer kad oni budu usvojeni, ond aće i vlast imati slobodu da krene u borbu protiv koruptivnog režima, ta stranka će kenuti da se raspada - nastavio je Graovac.