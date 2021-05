Vulin: Akademik Marković je pravio Pokret socijalista sa idejom da bude levica koja zna šta je nacionalno!

"Akademik Marković je pravio Pokret socijalista sa idejom da bude levica koja zna šta je nacionalno ", istakao je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin na promociji knjige o životu i radu Mihaila Markovića, humaniste, naučnika, društvenog radnika i osnivača Pokreta socijalista.

Govoreći o životu i stvaralaštvu Mihaila Markovića, Vulin je istakao da je Marković bio beskompromisan i da su njegova uverenja bila vrednija od njegove glave.

Lider PS-a je istakao da je Marković uvek smatrao i govorio da je čovek mera svih stvari i da koliko je čovek srećan, toliko je i jedno društvo srećno i uspešno.

"Uvek je govorio da je čovek mera svih stvari, koliko je čovek srećan i uspešan, toliko je i društvo srećno i uspešno.

Nikada od njega niste mogli da osetite gorčinu izneverenih ideala. Vrednosti koje je on zastupao su za njega bile toliko velike, toliko savršene, da ta sitna ljudska nesavršenost, kao što je njegovo otpuštanje sa fakulteta ili zanemarivanje pravog ideološkog pravca, kako je on to smatrao, nisu vredni pomena. U potpunosti je bio spreman da se do kraja bori za svoje ideje", poručio je Vulin.

On je podvukao da je akademik Marković pravio Pokret socijalista upravo sa idejom da to bude levica koja zna šta je nacionalno i da nikada nije dopuštao da neko kaže da su Srbi loš narod koji treba da se utopi i nestane.

"Mihailo je bio dokaz da godine ne umanjuju levicu, ne umanjuju levičarsku orjentaciju, ne umanjuju potrebu čoveka da voli drugo ljudsko biće i da bude uz njega zato što mu je teško. Levicu čini jednakost, pravda, osećaj solidarnosti, svako bi to bio, ali Mihailo je zaista to bio. Marković je bio nemilosrdan i prema svojim idealima što je izuzetno retka osobina, menjao se samo u skladu sa suštinom levog učenja.

Mihailo je prepoznao jedinu i suštinsku grešku levice 20. veka, zanemarivanje nacionalnog. On je znao da je suština svih stvari čovek, a čovek da bi bio srećan, on mora da zna ko je, da zna odakle je, da zna koje su vrednosti koje ga čine vrednim ponavljanja. Da bi znao u čemu je njegova vrlina, on mora da se nasloni na onog ko je bio pre njega. Nikada nije pomislio da kaže da su Srbi bolji od drugih naroda, ali nikada nije ni pomislio da dopusti da neko kaže da su Srbi lošijii od drugih naroda, da treba da nestanu i da se utope.

Pravio je Pokret socijalista sa idejom da bude levica koja zna šta je nacionalno", zaključio je predsednik Pokreta socijalista tokom svog izlaganja na promociji knjige posvećenoj Markoviću.