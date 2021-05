GRADONAČELNIK NOVOG SADA POSETIO VUKOVAR! Vučević: Ono što je započeto pre dve godine, danas je i završeno, zgrada Srpskog doma je potpuno obnovljena!

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je Vukovar na poziv Eparhije osečkopoljske i baranjske i tom prilikom sa vladikom Heruvimom obišao srpske institucije na istoku Hrvatske. Gradonačelnik je po dolasku prvo prisustvovao jutarnjoj liturgiji u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Dalj planini. Potom je obišao Saborni hram i Srpski dom u Vukovaru čija je obnova finansirana sredstvima Vlade Republike Srbije, a nakon toga i FK Vuteks Sloga iz Vukovara gde je razgovarao sa Upravom tog kluba koji je takođe pomognut sredstvima Republike Srbije.

- Drago mi je što ponovo imam priliku da se sretnem sa vladikom Heruvimom i predstavnicima srpskih institucija i organizacija u Vukovaru, a izuzetno sam zadovoljan što vidim da je ono što je započeto pre dve godine, danas i završeno. Govorim o zgradi Srpskog doma, potpuno obnovljenoj na ponos svih Srba koji žive ovde. Čujem reči zahvalnosti naših sunarodnika za obnovu ovog hrama, koje upućuju predsedniku Vučiću, ali ne samo za tu investiciju u Vukovaru, već i za one širom Hrvatske, gde god žive Srbi - rekao je gradonačelik Vučević i osvrnuo se na nemile događaje u Vukovaru koji su uznemirili javnost baš uoči proslave najvećeg hrišćanskog praznika – Uskrsa.

- Mislim da je to slika koja ne treba ni Srbima ni Hrvatima. Dolazim iz Novog Sada gde su potpuno ravnopravno pored srpskog jezika u službenoj upotrebi još četiri jezika. I dalje ne razumem šta je problem sa ćirilicom u Vukovaru, ni kome to smeta. Korišćenje ćiriličnih natpisa je u skladu ne samo sa hrvatskim zakonima, nego i sa evropskim regulativama i međunarodnim standardima i Srbi moraju da imaju prava da upotrebljavaju svoj jezik i pismo. Ponosan sam što je na teritoriji Novog Sada rodna kuća Bana Jelačića i što je država Srbija finansirala projekat kojim je Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji kupilo i obnovilo njegovu rodnu kuću. Srbi na ovom području žive vekovima i to mora da se uvažava, prvenstveno ako želimo da živimo jedni sa drugima i da se zajedno borimo za bolji i kvalitetniji život- naglasio je Miloš Vučević.

Episkop osečkopoljski i baranjski Vladika Heruvim je naglasio da je svaka poseta iz matične zemlje Srbije veliko okrepljenje i velika snaga koja uliva nadu da su Srbi u Hrvatskoj jedinstveni sa svojom matičnom državom.

- Zajednički cilj nam je da negujemo kulturu, čuvamo jezik, pismo i našu tradiciju, a na prvom mestu Srpsku pravoslavnu crkvu na ovim prostorima. Složni i ujedinjeni šaljemo poruku ljubavi, koja treba sve da nas okuplja, a cilj nam je da zaboravimo na netoleranciju i da zavlada preko potrebna harmonija radi prosperiteta i boljeg suživota - istakao je vladika Heruvim.