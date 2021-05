VUČIĆ NA PROSLAVI DANA POBEDE: Svakom budućem Hitleru naša prestonica će reći ne!

Svečana akademija povodom Dana pobede nad fašizmom počela je večeras u Narodnom pozorištu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Predsednik Aleksandar Vučić počeo je svoje izlaganje citatima iz pesama Krvava bajka i Stojanka majka Knežopoljka.

- Veliki deo pokušava da promeni tok istorije, da žrtvu proglasi za dželata. Nikada manje zemalja nije obeležavalo Dan pobede. Onda nije ni čudo što u našem regionu prisustvujemo pokušajima potpunog prekrajanja istorije. Srpski narod je doprineo pobedi nad zlom, rekao je Vučić.

- Trag nečoveštva ostao je kao živa rana u kolektivnom sećanju sprskog naroda, nemoguće je pomenuti sva mesta stradanja. Šta je ubica čija kama usmrti nerođeno dete, šta je sistem koji ljude tera u smrt, preobaća u drugu veru, proteruje. To je iskonsko zlo, i da ne krijemo, srpski stradalni narod je bio žrtva, a nevine žrtve su svete.

- Za Srbe Dan pobede znači i kraj stradanja. Srbi su plaćali cenu državotvornog istinkta, i svakom budućem Hitleru naša prestonica će reći ne.

- Otvoreno se protiviti reviziji je sveta obaveza svih, ne smemo da zaboravimo, jer ćemo na taj način pristati na ono protiv čega smo se borili. Srpski narod je jasno rekao ne fašizmu, i ni jedan drugi narod na prosotru bivše SFRJ nije tako janso i glasno rekao, i predvodio je antifašističku borbu. Reći danas da nije bilo tako isto je reći da smo bezvredni i suvišni, a to ne smemo.

Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik govorio je o tragičnoj sudbini srpskog naroda u Drugom svetskom ratu.

- Teške su naše pobede. teška je i ova bila '45. U njoj smo izgubili mnogo naših predaka, našeg naroda. On je ubijan sistematski kroz Jasenovac, Pag, Jadovno, Trebilovce, Brod na Drini, Kragujevac i mnoga druga sajmišta, mnoga druga mesta, gde su odlazili samo zato što su pripadali srpskom narodu. Taj monstrum (NDH) se hranio na srpskoj krvi.

On je istakao i da je u Aleksandrovcu kod Laktaša, njegovom mestu, došlo do spontane organizacije hrabrih avijatičara koji su bombardovali Grac. On se zapitao kako je onda bilo moguće da se 5 meseci čeka sa oslobođenjem Jasenovca.

Predsednik udruženja Saveza boraca NOR Srbije general major Vidosav Kovačević najpre se obratio na svečanosti.

- Dan pobede nije dan nijedne ideologije. Dan pobede je dan kada je čovečanstvo utemeljilo svoje opredeljenje da rata više nikada ne bude. Sloboda ume da peva, kao što su sužnji pevali njoj. Neka je večna slava i hvala borcima svih oslobodilačkih ratova Srbije - kazao je.

Svečanoj akademiji u Narodnom pozorištu prisustvuju i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministri u Vladi Srbije, Nikola Selaković, Branko Ružić, Nebojša Stefanović, Gordana Čomić, Aleksandar Vulin, Darija Kisića Tepavčević, Zlatibor Lončar, Tomislav Momirović, Jadranka Joksimović, Nenad Popović i Maja Gojković.

Prisustvuje i direktor BIA Bratislav Gašića, direktor Kancelarije za KiM Petar Petković i politički predstavnici Srba sa KiM.

Svečanost u Narodnom pozorištu je organizovao vladin Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu - 9. maj, kao državni praznik u Srbiji, obeležava se nizom događaja tokom vikenda, od polaganja venaca, preko koncerata do vatrometa, a tim povodom sa Savske terase uz najviše vojne počasti oglasila se i počasna artiljerijska paljba.

Grad Beograd, Ruski dom u Beogradu i Besmrtni puk povodom proslave Dana pobede nad fašizmom i obeležavanja 80 godina od početka Drugog svetskog rata organizovali su niz dvodnevnih svečanosti, uz podršku, brojnih medijskih partnera i organizacija posvećenih negovanju kulture sećanja.