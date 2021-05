RAJIĆ ZA PINK: Krivokapić ne sme dozvoliti da se DPS ''povampiri''

Sagovornici Pinka su za "Novo jutro" komentarisali jučerašnje lokalne izbore u Herceg Novom, gde su zaključili da je potvrđen osetan pad popularnosti DPS-a.

Jedan od lidera Demokratskog fronta Crne Gore Milan Knežević ističe da je rezultat Demokratske partije socijalista označen kao debakl, a da je njihov pad primetan još od 30. avgusta kada su održani izbori.

- Ovi rezultati govore ono što sam već tvrdio, a to je da su stranke koje su formirale parlamentarnu većinu izglasavajući vladu Zdravka Krivokapića pobedile u Herceg Novom, s tim što je rezultat Demokratske partije socijalista označen kao njihov debakl, i silazak sa političke scene. Oni su do sada imali trinaest mandata, a sada je osvojila osam mandata, i to je jasan trend pada. Oni se ne mogu oporaviti od 30. avgusta - rekao je Knežević.

Knežević napominje da će nakon jučerašnjih izbora, vlada i parlamentarna većina odlučiti da Heceg Novi dobije status koji zaslužuje.

- Herceg Novi je ostao bastion opozicionarstva, i za razliku od drugih gradova, osim 2006. godine, sa kratnim intervalom, DPS bukvalno nikada nije bila na vlasti. Verujem da će vlada i parlamentarna većina odlučiti da Heceg Novi dobije status koji zaslužuje. Tamo se većina stanovništva nacionalno izjašnjava kao Srbi. Verujem da sada postoje elementi gde će Vlada učiniti da ovaj grad koji je biser Boke Kotorske zaslužio da bude postavljen na prvo mesto - dodao je Knežević.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost ističe da se u poslednje vreme pokazuje da DPS u Crnoj Gori slabi, međutim, da se treba očekivati da će koristiti svaki trenutak kako bi iz svega izašli, a da ne budu procesuirani.

- Svako ko realno razmišlja, ne očekuje da Vlada, koja je nova, da će odmah izaći iz NATO pakta, ili da odustane od priznavanja Kosova. Ali, neke stvari se očekuju, da dođe do poboljšavanja odnosa, rešavanje pitanja ambasadora... To su neke stvari, gde ćemo videti da li se nešto suštinski menja. Pokazuje se da taj režim odlazi, vidimo taj pad, i to je početak njihovog topljenja. Naravno da će oni sada koristiti svaki trenutak da probaju da izađu iz svega, a da ne budu procesuirani - Rajić.

On ističe da se Milo Đukanović vodi istim potezima kao i Albanci, podižući galamu i zastrašivanjem Srba, samo je razlika u tome što Mila narod sada neće.

Pogledajte Albance, oni kada god hoće nešto protiv Srba, prvo podignu galamu, a Milo to sad isto radi, samo ga narod sada neće - komentarisao je Rajić.

Rajić dodaje da veruje u poteze nove vlade, i da je na Krivokapiću velika odgovornost, a da će, ukoliko to ne bude slučaj, DPS da se "povampiri".

- Svi se nadamo da će dobre namere i dobra volja biti sprovedeni. Mi svi imamo strah, borili smo se za te promene u Crnoj Gori, ali sve ćemo videti po potezima. I odavde smo sve to podržavali koliko smo mogli i umeli. Veći je interes od svega to da se ne dozvoli, zbog svađa, makar bile strašne, da se ne ''povampiri'' DPS. Ovo jeste neka tranzicija vlasti, a Krivokapić ako ne bude imao hrabrosti da bude lider, kakav se očekuje da bude, ne sme da dozvoli da se DPS vrati - nastavljao je Rajić.

Predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje i politički analitičar Stevica Deđanski ističe da Milo Đukanović u Herceg Novom nije uspeo da sačuva korpus glasača, kao što je uspeo u Nikšiću. On dodaje da je DPS pao za čak 1.600 glasova.

Ja sam do kasno analizirao rezultate u Herceg Novom. Nije očigledno Đukanović uspeo da opstane u nameri da sačuva korpus glasača, kao što je uspeo u Nikšiću. Njegov pad je dramatičan, jer kada uporedite izbore od pre četiri godine, možete zaključiti da je korpus glasača DPS-a i njemu sličnih stranaka, pao za 3.200 glasova. Sam DPS je pao za skoro 1.600 glasova. Dakle pola biračkog tela je otišlo ka drugim listama ili u apstinenciju - rekao je Deđanski.

Deđanski ističe da je rano reći da je ovo potpuni pad DPS-a, ali da je činjenica da su dosta izgubili. On napominje da će se sve videti na još nekim lokalnim izborima.

- Rano je govoriti da li je to uvod u pad DPS-a na nivou Crne Gore, rano je govoriti. Ja mislim da ni Đukanović nije očekivao da će da može da osvoji nadpolovičnu većinu u Nikšiću. U Herceg Novom vidimo novi trend, sačekaćemo još neke lokalne izbore - dodao je Deđanski.