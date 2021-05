Zamenik glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti i Milan Babović i glavni urednik Objektiva Duško Vukajlović su za Novo jutro komentarisali napade na predsednika države kao i nobelovca Petera Handkea. Takođe, oni su se osvrnuli na nove detalje zločina kriminalne grupe Veljka Belivuka.

Govoreći o napdima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i nobelovca Petera Hankea, Babović napominje da je Nataša Kandić diskfalifikovana iz javnog sveta onog trenutka kada je prolila "suze radosnice pošto je lažna država Kosovo proglasila nezavisnost".

- Nataša Kandić je bila u prvim redovima ako se sećate, ona je šamarala čoveka iz Peći, za vreme protesta, izbeglica sa Kosova. Ona je perjanica i metafora svega što sam rekao - istakao je Babović.

Babović dodaje da su pojedini ljudi horski napali Hankea, koji je, osvedočeni prijatelj Srba, što je mnogim delima dokazao.

Ljudi su horski, kao svrake, graknuli na Petera Handkea osvedočenog prijatelja Srba, čoveka kojem Srbi ni za šta nisu bili potrebni, a zbog Srba je vratio ''Hajneovu nagradu'' 2006. godine, čovek, koji je 1998. učestvovao u građenju naselja za izbeglice iz srednje Bosne... - dodao je Babović.

Vukajlović se dotakao i trenutnih dešavanja povodom istrage o klanu Veljka Belivuka, gde ističe, da je pored policajca, koji je pružao logistiku pomenutom klanu, sigurno bilo još lica koja su omogućila zločine ovoj kriminalnoj grupi.

- Sve ove grupe, pa i klan Veljka Belivuka su u stvari vojnici albanske mafije, a ovde su obavljali prljave poslove, surove likvidacije i ostalo. Do kraja mora da se raščisti cela ta priča. Bilo je ljudi u državi nekada, na primer taj čovek iz policije koji je pružao logističku podršku, a sigurno ih je bilo još zarad nekih sitnih interesa. Oni su time pogazili ono za šta ih je ova država školovala. I ove mašine za mlevenje mesa, to su monstruozni detalji, a ne mogu da verujem da neko te ljude može da pravda - dodao je Vukajlović.

Njima je sport bio paravan za kriminalne aktivnosti. Nema tu navijača, oni su kao bili navijači Zvezde, pa preko noći Partizana - nastavljao je Vukajlović.

Babović govoreći o klanu Veljka Belivuka napominje da se saznaje, da je jedan od policajaca koji je grupi pružao logistiku, bio takozvani "čistač" koji im je omogućavao put do Ripoteka u trenutku kada je Lazar Vukićević bio otet.

- Naši novinari su došli do saznanja da su u toj vikendici pronađeni tragovi otetog Lazara Vukićevića. Otet je u oktobru, a postoje indicije da je on tu likvidiran. Dodatnu težinu dodaje to, da je po njegovoj otmici, jedan visokopozicionirani policajac bio ''čistac'' koji je čistio put do Ritopeka. Postoje dokazi da su počinjeni zločini, osim ovih slučajeva, biće svega, a država tome treba da stane na put. To je grupa koja je rešila da ''pomuti slavu'' zemunskom klanu - rekao je Babović.