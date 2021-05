ĐORĐEVIĆ: Đilasova bolesna mržnja

Zoran Đorđević, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da "opskurni, lažljivi i političke patologije prepun portal, u vlasništvu Dragana Đilasa, finansiran novcem opljačkanim od građana Srbije - juče je objavio izmišljenu „vest“, u kojoj još jednom, ovaj put na izuzetno perfidan, podao ali i vrlo opasan način, dovodi u vezu sina predsednika Aleksandra Vučića, Danila - sa nekim od navijačkih grupa i borbom za prevlast među njima.

- Izgleda da je tajkun ovdašnji i političar u pokušaju, imalac tajnih računa na kojima krije novac opljačkan od građana Srbije - Dragan Đilas - svojim „inžinjerskim mozgom“ konačno shvatio da sve njegove tugaljive i praznoslovne priče o sopstvenoj važnosti i političkom značaju nisu ništa drugo do propaganda i laž, i da se on vlasti, ponovo, nikako ne može dokopati, pa čak ni uz pomoć inostranih mentora kojima se zdušno i bučno preporučuje - jer ga građani Srbije neće, niti mu veruju, niti ga poštuju, niti on to po bilo čemu i zaslužuje - rekao je Đorđević i dodao:

- Stoga je, po oprobanom receptu proizvodnje afera, krenuo u kampanju koja po svojoj moralnoj i ljudskoj niskosti prevazilazi sve dosadašnje kampanje laži, uvreda i pretnji kojima je bio izložen predsednik Aleksandar Vučić i, naročito, članovi njegove porodice, a posebno - sin Danilo.

Prema njegovim rečima, tobožnje „objektivni, nezavisni i profesionalni novinari“, koji su okupljeni oko tog portala čiji je jedini uređivački i programski koncept - mrzimo Vučića - iskonstruisali su izmišljenu priču o učešću predsednikovog sina na nekakvim sastancima različitih navijačkih grupa i njihovih frakcija, koje se - posle uspešne, odlučne i beskompromisne akcije nadležnih državnih organa i hapšenja Belivukovog klana - sada bore za vodeću poziciju.

- Očigledno je da im je takav nalog - da baš to i tako urade - izdao njihov gazda, vlasnik i poslodavac, Dragan Đilas, jer ništa drugo, u svom nemoćnom besu što ga građani Srbije neće, nije mogao svojim „inžinjerskim mozgom“ da smisli. Politički jalov, bez cilja, ideje, plana i vizije, maštovit jedino kada su mržnja i pljačkanje tuđeg novca u pitanju, Dragan Đilas je naredio svojim zaposlenima da na najogavniji i najpodliji način napadnu Aleksandra Vučića - preko Danila, pokušavajući da tim bednim i niskim lažima destabilizuje predsednika, a samim tim i Srbiju, ne vodeći računa da svojim ogavnim i časti lišenim izmišljotinama dovodi tog mladog čoveka u ozbiljnu opasnost, naročito u ovom trenutku kada borba sa organizovanim kriminalnim grupama iz tog, tzv.“navijačkog“, miljea ulazi u svoju završnu fazu - ističe Đorđević i dodaje:

- Namerno je, iz patološke mržnje prema Aleksandru Vučiću, „zaboravio“ taj „moralni“ tajkun samog sebe, pred naručenim kamerama - kao rasplakanog, kako plačljivim glasom traži da deca budu pošteđena i izuzeta iz političkih obračuna, osim ako nije, po svom već toliko puta ispoljenom stavu - mislio da se to odnosi samo na njega, i njegovu decu (koju, uzgred budi rečeno, niko nikada, po imenu niti bilo na koji drugi način, nije ni pomenuo).

Đorđević napominje da je ovim valjda svima konačno postalo jasno ko je, i šta je, Dragan Đilas zapravo.

- Šta stvarno i zaista jeste, uprkos medijskom i svakom drugom, agresivnom i bučnom, opljačkanim novcem plaćanom, pokušaju da se predstavi kao neko drugi, častan i čestit - rekao je Đorđević i dodao:

- A on je - sujetna, umišljena i bolesnom mržnjom obuzeta osoba, kojoj ništa nije sveto, koja prezire ljude i koristi ih, koja je spremna zarad novca i vlasti da pređe i potre sve granice ljudskosti i morala, i koja je u svojoj patologiji spremna dotle da ide da u sopstvenoj zemlji izazove sukobe samo zarad ličnih interesa.