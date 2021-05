SRBIJA PONOVO POSTAJE POBEDNIČKA ZEMLJA! Vučić: Podigli smo je iz pepela i borićemo se da bude jaka i snažna

Predsednik Aleksandar Vučić ponovio je večeras da Srbija podržava isključivo princip nepromenljivosti granica u skladu sa odlukom UN, i naveo da je u tom smislu uneo jedan amandman u predlog zaključaka Samita Brdo-Brioni - da je Srbija protiv promene granica, u skladu sa poveljom UN i odlukama organa UN.

Osvrnuvši se na konferenciju sa Pahorom, Vučić je rekao da nije bio ljut , već pristojan, ali je rekao istinu, i kako kaže, uveren je da građani nemaju šta da mu zamere.

- Rekao sam istinu. Ja sam na kraju svog mandata i rekao sam ono što sam im govorio 1.000 puta. Oni nisu navikli da im neko saopšti istinu. Šta mogu da mi urade? Da ulože više novca u moju smenu? Milijarde ste uložili protiv mere. Suština je u tome da li sam ja rekao ili ne - rekao je Vučić.

Koga god čujete da kaže da je protiv promene granica, znajte da su u pitanju okoreli prevaranti i ljudi koji po svaku cenu žele da unište Srbiju. Jer su ti ljudi već menjali granice Jugoslavije, pa Srbiju. Napali su Srbiju, uništavali naša sela i gradove i ubijali našu decu - rekao je predsednik.

- Već ste menjali granice naše zemlje, kada ste se setili principa. Oni su meni poslali predlog zaključaka da svi treba da se protivimo promeni granica. I ja sam njima poslao jedan mali amandman, i to je problem - rekao je Vučić.

Rekao sam može, ali da je to u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija. Suština je u tome da možete nekog da prevarite jednom ili drugi put, kada ga prevarite na treći način niste vi prevarant nego je on budala. Ja sam danas nedvosmisleno govorio, dodao je Vučić.

On je istakao da je izdržao sve pritiske u Vašingtonu, gde je rekao "glavu dajem, Srbiju ne dajem".

- Za to tamo ću morati da dođem svečano odeven, tamo će biti velikani političke scene Balkana. Slučajno se pogodilo da su to predsednici, da su premijeri bilo bi malo drugačije. Moje je da branim Srbiju. Sa Milom sam se poslednji put video u Jerusalimu ili Istanbulu. Nemam razlog da brinem i da se plašim jer je moja savest mirna. Štitio sam interese svoga naroda i to ću nastaviti da radim - istakao je predsednik komentarišući predstojeći samit na Brionima.

Rekao je da sumnja da će hteti bilo šta da usvoje bez Srbije.

- Znam šta je bilo, šta mi se spremalo i šta mi se sprema. radili smo vredno, marljivo i dobro. Podigli smo Srbiju iz pepela. Srbiju u kojoj su sve fabrike bile pokradene. Uspeli smo da dobijemo vest od MMF-a da će Srbija najbrže da raste sledeće godine. Mi, građani Srbije. I to samo zato što smo voleli svoju zemlju. Ja sam ponosan što sam se borio za svoju zemlju, i koliko god mi je vremena ostalo, ja ću to nastaviti da radim. Sačuvao sam i Kosovo i Metohiju i Srbiju - rekao je Vučić.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, Vučić je rekao da ima ima više varijanti, a da je naše da čuvamo mir i stabilnost i rast koji smo napravili.

Predsednik Srbije je rekao da neću nijednoj majci da vratim dete u kovčegu.

- Naše majke i žene ne moraju da se nadaju i strepe hoće li im neko decu vraćati u kovčezima. To je naš cilj. Hoću da budem predsednik koji će obezbediti 10 godina mira. Ali ako neko misli da hoće da zgazi Srbiju i na taj način nam uzme Kosovo.Hoću da budem predsednik koji će obezbediti 10 godina mira. Ali ako neko misli da hoće da zgazi Srbiju i na taj način nam uzme Kosovo. Kada Albanci stanu na granice to je sve suprotno Rezoluciji 1244 i to je kraj svega. Nakon Brisela idem u Prag. Verujem da ću razgovarati i sa našim kineskim i ruskim prijateljima o tome. Srbija je petostruko snažnija nego 2008, kada su proglasili nezavisnost Kosova. MMF je sinoć potvrdio da ćemo da rastemo šest odsto, a ja vam kažemo da ćemo da porastemo sedam odsto - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da se naša država neće izjašnjavati o sukobu između Izraela i Palestine.

Iz mašine za mlevenje mesa slali ćevape Zviceru Govoreći o optužnici protiv ekipe Velje Nevolje, Vučić je istakao da su u Ritopeku mučili, klali i mleli ljude, uglavnom navijače Partizana. - Bio je tu i jedan navijač Zvezde, kao što je bio i na jednom drugom mestu. To nema veze s navijanjem, već sa drogom, politikom - rekao je predsednik Srbije. Kako je dodoa, zna da je pronađeno mnogo dokaza i DNK tragova. - Ti ljudi su mučili, klali i mleli ljude u velikim mašinama za meso. To je imalo veze sa drogom, biznisom i takvim stvarima. To su uglavnom bili navijači Partizana. Policija je našla i druge kuće biće interesantnih stvari da se pokaže. Imali su svoje štek stanove i uz pojedine ambasade, ali o tome čemo tek pričati na Savetu za nacionalnu bezbednost. To je veoma interesantno, tako da ćemo imati šta da radimo u narednom periodu. Ljudima su sečiva stavljali u anuse - naveo je Vučić. Prema njegovim rečima, imali su i druge štek stanove, a jedan od tih koljača je slao Zviceru ćevape napravljenih od ljudskog mesa.

Govoreći o spajanju SNS sa strankom SPAS -a, Vučić je rekao da je cilj većina u Beogradu, apsolutna.

- Sve ostalo za nas bi bio neuspeh jer smo nepovratno promenili zemlju tako da ljudi koji dođu na vlast viđe nikada neće moći da budu lenji. Kraj godine čekamo sa 55 milijarni evra u BDP-u. Naši rezultati su najbolji u istoriji Srbije - istakao je Vučić.

Izgradili smo najviše muzeja, domova zdravlja, bolnica, imamo najbolje plate i penzije. I šta god da bude, kako god da završim, na kraju će ljudi da se sete šta je neko uradio. Kada se pitate šta su to neki drugi uradili, ne možete da se setite. Niko ne zna da mi kaže šta su prethodni uradili za Srbiju. Šta god da se desi rezultate ne možete da izbrišete. Ponosan sam na Beograd na vodi, na onakav pogled koji nigde nema. Do kraja godine ćemo tamo završiti vidikovac sa nekim posebnim staklom. LJudi će moći da se obraduju tome. Tražio sam dve milijarde da bismo mogli da uradimo 10 do 15 hiljada kilometara puteva. To su važne stvari, to donosi neku novu Srbiju. LJudi traže puteve gde god da odem, traže put do svoje kuće, oseća se sigurno. Nikada nismo imali tako brz napredak. LJudi ne vole da čuju pozitivnu vest, naučili smo da budemo gubitnici. Moramo da se borimo da pobeđujemo u Srbiji. A oni neka se žale i to im je sve što mogu

Predsednik Srbije je istakao da se polako pribrližavamo velikim zemljama.

- Za sedam godina smo digli BDP za 50 odsto - rekao je Vučić.

Vučić je kada je reč o izborima istakao da je cilj njegove stranke aposlutna pobeda u Beogradu i u Srbiji.

- Apsolutna i ubedljiva pobeda u Bogradu i još ubedljivija na teritoriji Republike - to je naš cilj. Po istraživanjima sada stvari stoje i bolje od toga, ali očekujem velike udare, U ovom trenutku najveći protivnik nam je stranka gospodina Radulovića. Ostali stoje onako kako ih narod vidi - rekao je predsednik.

Govoreći o procesu vakcinacije Vučić je rekao da je odziv značajno porastao.

- Već peti dan je broj vakcinisanih iznad 20.000. To je nešto što nam donosi budućnost i brži ekonomski razvoj, viši standard. Vakcinacija je od suštinskog značaja. Kada pređeno dva miliona biće lakše, a kada pređeno 2,8 miliona onda smo iznad 50 odsto punoletnih građana i ulazimo u mrinu luku do septembra. Od novembra moramo da razmišljamo o novoj vakcinaciji - rekao je Vučić.

On je napomenuo da u Srbiji mogu da se vakcinišu gotovi svi strani državljani.

- Imamo dovoljno vakcina. Uskoro ćemo otvoriti za region ko god hoće da dođe da se vakciniše - istakao je predsednik.

- Srbija uvek može da računa na sebe u međunarodnim odnosima ne postoje prijateljstva, nego interesi - naveo je Vučić i podvukao da Srbija mora ostati ekonomski snažnija.