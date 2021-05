"Moje vrednosti su porodica, deca, unuci, moji Jagodinci i građani Srbije. I to kada mi neko sa lažima dirne, nadrljao je, ne od mene lično, ali od institucija sigurno, jer ko tako laže mora u zatvor", izjavio je lider Jedinstvene Srbije.

- Od kada je diplomirani i patološki lažov izmislila ovu aferu ja sam govorio da Marinika Tepić sve laže. Nju je juče samo dva sata nakon što je dala izjavu ispred Tužilaštva u Kraljevu, da joj je tužiteljka dala maksimalno obećanje da će učiniti sve da ovaj predmet preuzme Tužilaštvo za organizovani kriminal u Berogradu, iako nema predmeta, ima samo predistražnog postupka, demantovalo to isto Tužilaštvo saopštenjem da nije bilo razgovora na temu prebacivanja nadležnosti na drugo javno tužilaštvo, te da postupajući zamenik javnog tužioca ni u jednom trenutku tokom razgovra nije davao izjave vezane za promenu nadležnosti ovog tužilaštva. Pored toga, patološkog lažova Marinku Tepić i predsednicu njene stranke u Jagodini demantovala je zvaničnim saopštenjem i Policijska uprava u Jagodini, da nisu tačni njihovi navodi o obijanju stana te Đilasove predsednice u Jagodini, a obijanje stana je demantovao i njen sin. Biserka Jakovljević, majka maloletnog deteta, koje je na najsramniji način pomnjala Marinika Tepić, doduše ne po imenima, ali je odmah i policiji bilo jasno o kome se radi, jer je slučaj prijavljen prošle godine, demantovala je patološkog lažova Mariniku Tepić da su snimci maloletnog deteta pronađeni u mobilnom telefonu „najbliže Palmine saradnice“ i rekla da su snimci pronađeni ne u njenom telefonu, već u telefonu jedne žene iz opozicione grupacije, sestre od strica predsednika te opozicione grupacije u Jagodini, za šta je Biserka Jakovljević podnela tužbu, a ta žena je bila pritvorena i oduzet joj je mobilni telefon. Patološke lažove Mariniku Tepić i Sandu Rašković Ivić demantovao je profesor Roberto Veraldi, počasni konzul Srbije u Italiji, koji je u zvaničnom pismu naveo da mu je jedina neprijatnost u Jagodini bila glasna muzika i zahvalio se domaćinima na gostoprimstvu. Marinku Tepić i samog sebe demantovao je i Mića Jovanvić vlasnik Megatrend unverziteta, koji je kasnije objasnio da je bio ljut na mene i da je zato rekao to što je rekao i potvrdio da toga nije bilo. I konačno sam taj kriminalac zaštićeni svedok dao je iskaz u policiji u Beogradu, a ja pitam Mariniku Tepić zašto nije saopštila šta je taj kriminalac rekao u policiji i da li je rekao isto kao na konferenciji za novinare od koje je krenula ova izmišljena afera. Marinika Tepić laže čim zine i ona je diplomirani patološki lažov. Nisam je ja demantovao, nego institucije i osobe koje je navodila - izjavio je danas predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, dodavši da će sve ovo završtii tako što neće biti izjava nijednog od tih sedam svedoka koje je navela, osim ovog kriminalca Branislava Radosavljevića, jer ih jednostavo nema i neće biti izjava žrtava, jer nema žrtava, a alibi lažova Marinike Tepić će biti da se žrtve i svedoci plaše.

TRAŽIĆU PSIHIJATRIJSKO VEŠTAČENJE MARINIKE TEPIĆ I NJENE FUNKCIONERKE U JAGODINI

- Ja ću službeno da tražim od policije i Tužilaštva da se izvrši veštačenje o zdravstvenom stanju osoba koje toliko lažu, a to su Marinika Tepić i predsednica Đilasova stranke u Jagodini. To ću već u ponedeljak tražiti od nadležnih institucija da se vidi da li su te osobe psihički zdrave. Bilo koja patologija je teško psihičko stanje, kao što su patologija u smislu krađe ili laganja. I da nakon toga nadležna institucija saopšti kakvo je njihovo zdravstveno stanje - rekao je Marković.

IGORE JURIĆU KAŽI KO JE POLITIČAR PEDOFIL

- Ja sada pozivam Igora Jurića da izađe i da kaže ko je taj političar pedofil. Ja znam da nisam ja, ali on treba to da kaže javnosti. Ja njega razumem, on je velika žrtva, njemu su ubili dete i razumem njegovu bol i patnju, ali ja molim gospodina Jurića da saopšti ime tog političara pedofila, da se ne dovodi u zabludu javnost u Srbiji i to sada zloupotrebljavaju ovi Đilasovi lažovi - kazao je Marković.

DA LI ĐILAS IMA VEZE SA GRUPOM BELIVUKA

- Đilasu je mesto u zatvoru. Prvo zbog siledžijstva i nasilništva nad svojom porodicom, nad ženom, decom i tastom. To ne kažem ja, to kaže njegova bivša žena u zvaničnoj i potpisanoj izjavi, gde je čak navela da joj je rekao „odrubiću ti glavu“. To su termini ove kriminalne i zločinačke grupe Belivuka i treba da se vidi da li Dragan Đilas ima veze sa tom grupom Belivuka jer upotrebljavaju iste termine - kazao je Marković.