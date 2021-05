Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma rekao je da je Kina mnogo pomogla Srbiji.

- Kinezi su kupili Železaru u Smederevu i na taj način spasili taj kraj naše zemlje od kolapsa, kineski investitori kupili su i RTB Bor i sada izvoze u ceo svet, a radnici na vreme primaju plate. Kina je, kada je korona virus ušao u Srbiju, među prvima pritekla u pomoć i poslala svoje lekare i medicinsku opremu, a kasnije Kina je prva koja je Srbiji poslala vakcine protiv korona virusa - izjavio je danas Marković, prilikom završetka prve faze izgradnje kineske fabrike plastičnih granula u Jagodini, i dodao:

- Srbija je imala najblaže mere protiv korona virusa, a najmanji broj umrlih u odnosu na broj stanovnika i to zahvaljujući odličnoj preventivi. U drugima državama policijski čas je trajao i po 10 meseci, u nekima još uvek traje, a u Srbiji su sve fabrike radile i radnici primali plate, a veliku pomoć privreda je primala iz budžeta Republike Srbije na predlog predsednika Srbije Aleksandra Vućića.

Marković je rekao da oni u Jagodini nisu stajali i da su za vreme korone radili.

- Evo ova fabrika naših kineskih prijatelja će biti završena do kraja ovog meseca, a već sledećeg meseca stići će mašine za proizvodnju u ovu fabriku. Za početak biće zaposleno 30 radnika, a kasnije preko 100 radnika. Zahvaljujem se i našem prijatelju vlasniku robne kuće You mart u Jagodini, a koji se zove Đu, a ja ga zovem Džo, na čiji predlog je ova kineska kompanija Jin Hong Da došla u Jagodinu. To je najbolja preporuka kada neko ko je investirao i živi 15 godina u vašem gradu preporuči svojim kolegama iz Kine da i oni dođu u Jagodinu i Srbiju. Srbija je najsigurnija država za investitore, jer je dinar stabilan. Srbija je ekonomski sigurna, politički stabilna i zdravstveno i sigurna i stabilna sa velikim međunarodnim ugledom. I to je najvažnije za investitore i zato i dolaze u Srbiju - izjavio je Marković i najavio za 10. jun otvaranje nemačke fabrike Fišer, u kojoj već radi 150 radnika, koji su prošli obuku u Nemačkoj, a ukupno će biti zaposleno 350 radnika, a proizvodiće delove za automobile, a za šest meseci krenuće da se pravi nov pogon za kompaniju Fišer u Jagodini gde će prizvoditi šrafovsku robu.

Marković je rekao da će do kraja godine i austrijski Šibel, koji prozvodi elektromore započeti proizvodnju u Jagodini.

- Svaka nova fabrika znači nova radna mesta i punjenje i lokalnog i republičkog budžeta. I to daje sigurnost ne samo radnicima zaposlenim kod tih stranih investitora, nego i radncima koji primaju platu iz budžeta - kazao je Marković.

NEKA CRKNU DUŠMANI

- Kada se postavlja krov onda se nešto lepo dešava. I trebao sam zbog onih kojji me napadaju da danas ovde dovedem jedan narodni orkestar i da svi zajedno odigramo jedno srpsko kolo i mi Srbi i naši prijatelji Kinezi, pa neka, što bi naš narod rekao, pocrkaju oni dušmani koji nam zameraju što čuvamo našu tradiciju i srpsko kolo, koje je UNESKO uvrstio kao kulturnu nematerijalnu baštinu - istakao je Marković i najavio za 3. jun polazak delegacije od 600 ljudi u Grčku, od toga 500 lekara i zdravstvenih radnika iz 25 zdravstvenih ustanova od Novog Sada do Leskovca, a za sve to je, kako je rekao, obezbedio donatore i nijedan dinar u te svrhe ne ide niti iz budžeta grada Jagodine niti iz republičkog budžeta.

Marković se zahvalo i ambasadorki Narodne Republike Kine u Srbiji Čen Bo na podršci i pomoći, kao i svim odborničkim grupama u Skupštini grada Jagodine što sve odluke od vitalnog interesa za grad donose jednoglasno, odborniku i predsedniku GO SPS u Jagodini Goranu Milosavljeviću, odborniku i predsedniku Gradskog odbora SNS u Jagodini Nikoli Radosavljeviću, odbornku koalicije BUNT – Prava Jagodina Dušanu Markoviću, odborniku GG “Nećemo da ćutimo” Miti Arsiću i odborniku Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije Goranu Jeličiću, koji su takođe prisustvovali današnjem događaju.

Prisustvovao je i ekonomski savetnik kineske ambasade u Beogradu Li Kai, kao i vlasnik kompanije Jin Hong Da Ling Ja Đang. Ova kompanija planira da ima godišnji obim izvoza plastičnih granula iz Jagodine oko 14.000 tona, a ukupna vredost proizvodnje iznosila bi od 10.000 000 do 12.000.000 evra godišnje.