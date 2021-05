Vučić nakon samita lidera zemalja Zapadnog Balkana: Bilo je mnogo stvari oko kojih se nismo složili, KLJUČNO PITANJE JE BILO PROMENA GRANICA! (VIDEO)

Prvi plenarni sastanak lidera zemalja Zapadnog Balkana u okviru procesa Brdo - Brioni održan je danas na Brdu kod Kranja.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se na Brdu kod Kranja gde se danas održava samit lidera zemalja Zapadnog Balkana u okviru procesa Brdo - Brioni.

Prvi plenarni sastanak lidera zemalja Zapadnog Balkana u okviru procesa Brdo - Brioni održan je u kongresnom centru, a prema ranijim najavama na njemu je bilo reči, između ostalog, o zajedničkim zaključima, možda i deklaraciji, o nepromenjivosti granica na Zapadnom Balkanu.

Kako je Pink već pisao, na sastanku lidera Zapadnog balkana izbio je skandal, kada su predsednica tzv. Kosova Vljosa Osmani i član Predsedništva BiH Šefik Džaferović brutalno su napali predsednika Aleksandra Vučića i Srbiju.

Prema našim dosadašnjim saznanjima, rasprava je počela jer su učesnici samita već na startu preduzeli inicijativu da se usvoje zaključci po kojima su granice u našem regionu nepromenjive, a čemu se Vučić unapred usprotivio.

Ponovljene su stare floskule o krivici Beograda, a šef srpske države je oštro uzvratio Osmanijevoj i Džaferoviću, koji su se združeno obrušili na njega.

Plenarni sastanak lidera Zapadnog Balkana završen je oko 14 sati, a kako saznajemo, trajao je duže od očekivanog zbog usaglašavanja zaključka.

Nakon sastanka, upriličene su izjave za medije.

Predsednik Srbije izjavio je da je zaključak da je ceo region na evropskom putu i da će na tome zajedno i raditi.

- Podržali smo namere drugih na zapadnom Balkanu za otvaranjem datuma za pregovore, za viznu liberalizaciju i ponašali smo se kao i do sada. Naravno, bilo je mnogo stvari oko kojih nismo saglasni, a jedno od ključnih pitanja je pitanje promena granica. Srbija se oduvek zalaže za princip nemenjanja granica priznatih od strane UN, jer su one univerzalna organizacija i je jedino telo u svetu oko kojeg možemo da se dogovorimo za postizanje zajedničkog imenitelja da su to te granice, a ne kako se kojoj zemlji sviđa i ne jednom može promena granica, a sutra ne može. Ta naša inicijativa nije prihvaćena, ali smo ostatkom teksta zadovoljni. Drugi su tražili mnogo više, plus su ispoljavali veće nezadovoljstvo, ali šta je tu je. U svakom slučaju, imali smo pristojan i dobar sastanak uz mnogo replika, duplika, ali na to smo već navikli, pre svega između Beograda i Prištine - rekao je predsednik novinarima.

Na pitanje o nemenjanju granica, kaže da se za nas one ne menjaju, sem onih koje su priznate u okviru UN. O ovome, kaže, u smislu legitimiteta, ništa protiv ne može da kaže.

- Neki misle da granice ne treba da se menjaju onako kako se nekima sviđa, a mi mislimo da ne treba da se menjaju u skladu sa pravilima koje su ustanovile UN. U tome se razlikujemo. Jer, kako ćete da mi kažete da poštujete princip nemenjanja granica, ako 2008. menjate granice. A kada ste se onda setili da ih ne menjate? 2009. ili 2021. godine? Što se nas tiče, za nas se granice ne menjaju, sem onih priznatih u Ujedinjenim nacijama. To je čist i jasan princip za koji niko ne može ništa da kaže u smislu legitimiteta - kaže Vučić.

Dodaje da se pominjalo da granice unutar regiona treba da se brišu kako bismo imali slobodniji protok robe, ljudi, kapitala i usluga, i to je jedan od dobrih zaključaka.

- Mnogo toga dobrog ima u zaključcima, a oko svega, naravno, nismo mogli da se dogovorimo. Zadovoljan sam što smo mogli oko većine stvari da se dogovorimo svi mi, sa izuzetkom Prištine - rekao je predsednik novinarima.

Dodaje da je spreman za sledeći susret u Beogradu, u maju-junu naredne godine, a da li će se desiti, to će se tek videti.

- Izrazili smo želju, a da li će biti, to ćemo da vidimo - kaže predsednik.

Dodaje da je bilo razmimoilaženja stavova oko KiM, što je i normalno.

- Svi ovde znamo svoje pozicije i znamo ko je priznao nezavisnost, ko nije. Osim ovoga, nemamo većih neusaglašenih pitanja - kaže predsednik. Dodaje da bi Priština da tumači granice kako joj se dopada, ili onako kako je jedan deo sveta to učinio, a ne onako kako to nalažu principi međunarodnog javnog prava ili UN.

"Nije bilo burno, uživao sam"

Na pitanje da li je bilo napada na Srbiju od strane Prištine i Džaferovića, Vučić kaže da njemu "nije bilo burno i da je uživao".

- Džaferović je govorio o tome da nismo potpisali granicu, pa sam mu objasnio da je nismo potpisali jer smo jedno dogovorili, a da su onda promenili želje kada su došli u Beograd. Rekao sam mu da za to ne mora da pita mene, da može da pita Mladena Ivanića i Čovića, i svakog drugog. On uvek pravi vrstu paralelu po kojoj su mu Srbija i Hrvatska jednako krive. Napravio je 6 tačaka za šta mu je Srbija kriva i 6-7 tačaka za šta mu je Hrvatska kriva. Rekao je šta je mislio, rekao sam ja šta sam mislio, i zato smo i došli, da razgovaramo - kaže Vučić.

"Sa Milanovićem sam u pristojnim odnosima"

Na pitanje o razgovoru sa hrvatskim predsednikom Zoranom Milanovićem, Vučić je rekao da je sa njim u pristojnim odnosima. Sa njim je, kaže, razgovarao vrlo kratko.

- Mi znamo naše stavove, on naše i tu nema Bogznašta da se kaže - kaže Vučić.

Ističe da Srbija želi dobre odnose sa Hrvatskom, ali ne treba da joj podilazimo, niti oni nama. Veruje da će sa vremenom odnosi biti sve bolji.

- Nemam primedbu ni na Milanovićevo današnje predsedavanje - kaže Vučić.

"Postoji zamor od proširenja u Evropi"

Predsednik je izjavio da je realna situacija u Evropi takva da postoji zamor od proširenja i da je kodu regionu nas i "zamor od priče o svemu tome".

- Naš je posao da budemo na evropskom putu i verujem da ćemo pronaći novu energiju. Zadovoljan sam poslednjim razgovorima u Briselu i verujem da ćemo uspeti da napredujemo na evropskom putu. Za nas je važno da se porudimo da imamo što veći rast i da brže sustižemo razvijenije od nas. Za sve što nije do nas, šta da radimo, ne možemo da se ubijemo - rekao je predsednik.

Ističe da je zato važna regionalna saradnja.

"Dijalog bi trebalo da se nastavi, ali bez naredbi"

Vučić je izjavio da bi dijalog trebalo da se nastavi, i u tom kontekstu današnji susret na Brdu kod Kranja ocenio kao interesantan.

On je odgovarajući na pitanje novinara o dijalogu, nakon sastanka, rekao da je bitno da tu postoji kompromis.

- Nadam se da će neko da razume da mora da razgovara, a ne da naredjuje. Naredbe odavno ne prolaze -rekao je Vučić.