'Redovni pedofilu, a vanredni profesore, to što do sada nisi odgovarao za svoja zlodela, ne znači da nećeš!' GLIŠIĆ OŠTRO ODGOVORIO VLADIMIRU VULETIĆU NA KLEVETE

Povodom kleveta koje je na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića izneo bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Rimskog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu dr Vladimir Vuletić, oglasio se Darko Glišić, predsednik Izvršnog odbora SNS.

"Redovni pedofilu, a vanredni profesore Vladimire Vuletiću, to što do sada nisi odgovarao za svoja zlodela, ne znači da nećeš. Jel ti batica koljač što pravi ćevape od ljudskog mesa dojavio da nastaviš tamo gde je on stao? Jesi li i ti probao ćevape od ljudskog mesa? Kad si pedofil zašto ne bi bio ljudožder", rekao je Glišić, i dodao:

"Redovni pedofilu, nećeš se napadima na nedužne sakriti od pitanja kakve su tvoje veze sa koljačima i mafijom koju oslovljavas sa ,,batice”. Ako si izbegao na poligrafu da odgovaraš na pitanja o seksualnom iživljavanju nad maloletnim dečacima, ne znači da ćeš od istine pobeći.

On je rekao da Danilo Vučić nikada nije bio vlasnik ni jednog kluba niti ima nameru da bude, pogotovo ne da zauzima navijačke tribine.



"Ovu gnusnu laž si izmislio i plasirao po zadatku,da tom detetu nacrtaš metu na čelu. I jedini razlog zašto si se odlučio da na ovaj način pozoveš na ubistvo Danila je taj što je njegov otac Aleksandar predsednik ove države", rekao je Glišić.

Kako kaže, on van smeta, jer vas pedofile, kriminalce, secikese, mafijaše, ljudoždere hapsi i trpa u zatvor.

"Misliš da ako si mogao nekažnjeno da siluješ maloletnu decu da možeš nekažnjeno i da pozivaš na ubistvo, u ovom slučaju ubistvo Danila Vučić? E pa neće ići redovni pedofil. Borba sa mafijom biće dovedena do kraja i ruka pravde stićiće i tebe izopačeni čoveče", poručio je Glišić.