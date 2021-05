Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je govorio o važnoj poseti Pragu.

- Sve više raste naša trgovinska razmena sa Češkom. Ljudi misle da se sve dešava u dve ili tri velike zemlje, ne. Ovo što radimo ovde jako je važno. Ponovo je Balkan važna ruta u srcu ili glavama evropskih zvaničnika - rekao je predsednik i objasnio da je Srbija veoma srećna što je u mogućnosti da donira 100.000 Fajzer vakcina prijateljima iz Češke.

O izvinjenju češkog predsednika za bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, Vučić kaže da je to veoma važno za našu zemlju, kao i da ne očekuje da će to pokvariti odnose Češke sa drugim evropskim zemljama.

- Ne mislim da je realno da se Češka zameri bilo kome, ali iskreno, nisam očekivao takvu Zemanovu reakciju, nisam očekivao to izvinjenje. Ne mislim ni da Andrej Babiš misli drugačije. Za nas je važno da se ponosimo svojom reakcijom, važno je da smo naglasili da smo protiv promena granica i da su to svi čuli. Babiš me je pitao kako je izvinjenje odjeknulo u Srbiji, ja sam mu rekao da je Zeman pokupio sve simpatije. On ih je pokupio jer je pokazao hrabrost da se suprotstavi svima koji će da ga kritikuju i toliko više je porastao u našim očima. Čestitam građanima Srbije što smo uspeli posle mnogo mnogo godina da menjamo sliku o našoj zemlji, a ta slika je veoma važna - rekao je Vučić.

Sve veća ulaganja

Predsednik je podsetio da će češka kompanija SEBRI uložiti više od milijardu evra samo u Beogradu u nekretninama.

Marina Dorćol će izgledati veličanstveno, to je nova zelena agenda, kupili su mnogo zemlje u Beogradu, imaju čuveno mesto Mitićeva rupa, u centru grada, biće veličanstvena zgrada sa nekim posebnim lukovima koji će podsećati čak i na Trijumfalnu kapiju, prema Beogradskoj ulici - navodi predsednik.

Dodaje da su Česi zainteresovani za dalja ulaganja, posebno oko rudnika Štavalj kod Sjenice, ali i u Sokobanji i Aleksincu. Takođe, dodao je da se pregovara oko "Škodinih" tramvaja, ali i daljim investicijama PPF grupe.

Sve više stvari nas vezuje sa Češkom. Sve brže raste naša trgovinska razmena i verujem da mogu za dve godine doći sa 10. na 7-8. mesto kao trgovinski partneri - istakao je predsednik.