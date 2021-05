BEBI BUM U SMEDEREVSKOJ PALANCI! Vučen: Zaustavićemo pad priraštaja! Pozivam parove da rade na natalitetu!

Nikola Vučen, predsednik opštine Smederevska Palanka, podelio je lepe vesti, odnosno da je na teritoriji ove opštine rođeno 15 beba više, nego što je to bio slučaj prošle godine.

- Prošle godine na današnji 21.05.2020. godine rođeno 74 beba. Do danas 21.05.2021. godine je na teritoriji naše opštine rođeno je 89 beba. To je do danas za 15 beba više nego prošle godine, ako budemo pratili ovakav trend do kraja godine imaćemo za celo odeljenje više naših najmlađih sugrađana. Zahvaljujući državi i predsedniku Aleksandru Vučiću, koji su preduzeli akciju dobro osmišljene populacione politike, poboljšanjem životnog standarda i vraćanjem naših ljudi u Srbiju, zaustavićemo pad priraštaja. Na tome uveliko svi radimo. Pozivam još jednom sve mlade roditelje, bračne parove, momke i devojke da rade na natalitetu. Da nas bude što više, a mi ćemo se kao lokalna samouprava zalagati da se ovakav trend nastavi. Živele naše bebe, živela Srbija - poručio je Vučen.