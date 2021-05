VUČEVIĆ: Vuletiću, odvratan si! Da li si tako zadrigao i bahat mislio kako su se osećali Goksijevi roditelji dok si jeo te ćevape!

Potpredsednik SNS Miloš Vučević o smeni pojedinih funkcionera stranke kaže da je to čin demokratije.

Potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević osvrnuo se na postupke bivšeg potpredsednika Partizana Vladimira Vuletića i optužbe na račun sina predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Danila, pritom komentaršiću Vuletićevo morbidno gostovanje na jednoj televiziji.



Ništa nije slučajno

- Bio šam šokiran kada sam to gledao! Vuletićevo poslednje ophođenje i ismejavanje onog što je dokazano i što će biti dokazano a to je da su pripadnici klana Belivuk bukavlno mleli ljudsko meso i od njega pravili ćevape. A ovaj bolesnik Vuletić imitira da jede ćevape napravljene od Goksija. Da li je za trenutak zamislio kako je Goksijevoj porodici, koja očekuje istinu o tome kako je ubijen? I on onako debeo, zadrigao, bahat šalje poruku da je to za njega neka komedija, sprdnja. Gore nešto odavno nisam video u Srbiji u kojoj je bilo svega. Ali to neko radi smišljeno i to nije pitanje nekog lošeg smisla za humor, već pitanje da neko pruža defakto snažnu medijsku podršku kroz tajkunske medije onima koji treba da odgovaraju za najteža krivična dela. I tu je jasna sprega sa onima koji su u zatvoru i onima koji ih medijski podržavaju. Kao što kada pričate o nekim političirima iz SNS koji su do juče bili najgori, a danas postali odjedanput simboli za stradalnike u nekim navodno staljinstičkim procesima. Ono što je uradio Vuletić je stvarno za gađenje i odvratno. Zaćuti, čoveče, i sram te bilo! I tebe, i one koji te putašaju da to radiš u TV programu. Barem se izvini roditeljima nastradilih. A šta će da rade kada se utvrdi na sudu da se to desilo? Bojim se da to tada nećemo ništa čuti, kao ni za Jovanjicu… - izričit je Vučević.

Izjašavanje odbora SNS je čin demokratije

Osvrćući se na pitanje smene Nebojše Stefanovića kaže da je tema oko bivšeg ministra policije postala dominatna ali nije bila jedina.

- Očigledno članstvo je to definisalo kao najveći politički problem za stranku, ali nije bilo zabranjeno da se priča o bilo kome, niti možemo da kažemo da nije bilo izuztaka da se nije pričalo o drugima - naglasio je Vučević, a na pitanje da li je bilo neke direktive odgovara:

- Apolutno ne. Ne mogu ne da dočaram ni sebi, a ni drugima koliki je stpen demokratije u SNS u odnosu na druge stranke. Možda to nekom nije atraktivno, ali to je suština jedne stranke da svako kaže šta želi. Mislim da je to nešto što treba da negujemo i čuvamo, i mislim da je to dobro ne samo za SNS već i za Srbiju. Ne bežemo da pričamo o svim stvarima pa i onima koje nisu tako prijatne, i nemam dilemu da će SNS iz svega ovoga izaći jači. Konačan sud će dati predsedniik, predsedništvo i glavni odbor . Čeka nas i skupština stranke, i to bi trebalo da se održi u oktobru ako epidemiološka situacija to dozvoli i o svim pitanjima će se razgovarati na stranačkim organima.

Stranka utvrđuje političku odgovornost

Na pitanje da li je, kako je to rečeno u zaključaku odbora SNS, Stefanović ugrozio bezbednost predsednika, Vučević odgovara:

- Mi nemamo dokaze da li je Stefanović naložio da se predsednik prisluškuje, ali postoji objektivna odgovornost da se to dešavalo u okviru ministrastva dok je on bio na njegovom čelu. Pođimo od toga da Nebojša Stefanović nije ništa znao, opet postoji objektivna odgovornost - vi ste predlagali te kadrove, šest godina vodili taj resor… Stranka utvrđuje političku odgovornost, a drugu će dati eventualno sud. Ja sam uneo treću komponentu a to je moralna odgovornost. Rekao sam da sam na njegovom mestu podneo bih ostavku na sve funkcije, ali verujem da sebe nikada ne doveo u tu poziciju – izjavio je Vučević.

U DS bilo mnogo oceubica stranke

- SNS pokazuje ovim unutarstranačku demokratičnost. Ono što me izuztno nervira i iritra je da se da to prikazuje kao jedan staljinistički proces i to od strane onih koji koji su sporovodili najgore političke čistke. Mi smo imali da je Đinđić izbacio Vukasanovića, Tadić Vuka Jeremića, Đilas Tadića, Bojan Pajtić Đilasa, Šutanovac sve resetovao, a zatim došao Lutovac da ugasi stranku. To je klasičan staljinistički proces. I oni nam drže lekcije, to je jedan festival licemerja. Ko god kaže nešto on je bot, glasnogovrnik Aleksandra Vučića, sendvičar lili krezubi ne znam šta… Ispada da moje obrazovanje, status mi ne dozvoljava da kažem bilo šta.

SNS je neko koji je od građana dobio legitimitet da vodi politiku sporovi izvršnu vlast.

- I kada krenemo da ocenjujemo kažu da je politički sud, kada ne onda kažu da prikrivamo ili ne zna šta već. O tome da ima zaštićenih pričaju oni koji su čistili svoje prethodnike i bili oce ubice svoje stranke.

Raduje me Vučićeva najava borbe protiv fudbalske mafije

Vučević je istakao da ga raduje što je predsednik osim borbe protiv organizovanog krimala i razračunavanja sa klanovima, najavio i borbu protiv fudbalske mafije u čemu mu pruža punu podršku.

Potpredsednik SNS ističe da da za sada postoje indicije da je neko iz policije pokušavao da isfrabikuje aferu Jovanica i da u sve uvuče Andreja Vučiča a time i predsednika.

- Na isti način su hteli da urade i sa aferom Gakovo koja takođe nema nikave veze za porodicom Vučić. Ali to je mogao da uradi samo neko ko je bio deo sistema. Što se tiče Jovanice najavžnije da optužni budu osuđeni u tom procesu, ali politički epilog mora biti ko je fabrikao tu aferu I kao je fabrikao laži protiv Andreja I Aleksandra Vučića. Nadam se da mi predsednik Vučić neće zameriti kada je pitao predstavnike EU zašto se našlo u izveštaju niko nije hteo ništa da kaže, Tako se kalemi laž na laž… - rekao je Vučević.