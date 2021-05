Tandir: Dolazak Vučića u Prijepolje i najavljeni projekti prvi korak u realizaciji sporazuma između SPP-a i SNS-a

Obraćajući se u Narodnoj skupštini Republike Srbije, narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir zahvalio se predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću koji je prethodne nedjelje posetio opštine Prijepolje i Priboj.

Naglasio da je to prvi put u istoriji da jedan predsednik države poseti Prijepolje van izborne kampanje.

„U razgovoru koji sam vodio sa predsednikom, video sam čvrstu rešenost da se sve ono što je obećano, ispuni, da imamo ravnomeran regionalan razvoj i da učinimo da država Srbija bude dom za sve naše građane. Ono što me posebno raduje jeste što je predsednik u svom obraćanju građanima istakao sve ono što je deo koalicionog sporazuma između Stranke pravde i pomirenja i Srpske napredne stranke a to je izgradnja auto-puta prema Crnoj Gori, projektovanje i izgradnja auto-puta prema Sarajevu, gasifikacija, zamena niskonaponske i visokonaponske mreže. To je nešto što je preduslov ekonomskog razvoja tog dela Srbije i ono što me posebno raduje jeste što je predsednik u obraćanju građanima istakao da je preduslov za investicije stabilnost i dobar odnos između bošnjačkog i srpskog naroda. Ono što hoću da istaknem jeste da je opština Priboj primer kako može da se od jedne doline gladi napravi jedna uspešna varošica, to je opština koja skoro da nema nezaposlenih. Također, tu zasluga pripada i kolegi narodnom poslaniku Krstu Janjuševiću i hoću da se zahvalim predsedniku na pomoći koju je obećao opštini Sjenica. U razgovoru sa predsednikom opštine dobio je informacije u kakvim se problemima ta opština nalazi i da su sada u toj opštini na vlasti čestiti, pošteni i sposobni ljudi.“

On je uputio pitanje Ministarstvu pravde, kada će se ispitati zloupotrebe bivšeg ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića u mandatu od 2008. do 2011. godine.

„Pre neki dan sam čitao javno obraćanje bivšeg ministra gde on sebe preporučuje kao reformatora i kao novo lice u politici, i 2008. godine kada je postavljen za ministra Svetozar Čiplić nije bio nov a kamoli danas. To je čovek koji je sproveo akt najbrutalnije diskriminacije nad bošnjačkim narodom, to je čovek koji je u svom mandatu ministra za ljudska i manjinska prava suspendovao rad Bošnjačkog nacionalnog veća na četiri godine. Šta je uradio Svetozar Čiplić kada su se održali izbori za Nacionalni savet Bošnjaka 2010. godine i kada je ubedljivo pobedila lista Muftija Muamer Zukorlić – BKZ i osvojila 49 odsto glasova, kada smo došli do trenutka formiranja Nacionalnog saveta, onda je taj ekspert dao izjavu, promenio poslovnik i rekao da su Bošnjaci posebni i da za njih trebaju posebna pravila. Od tog dana teče zloupotreba Bošnjačkog nacionalnog vijeća i zato danas imamo situaciju kakvu imamo. To je čovek koji sada sebe predlaže kao pravnog eksperta, koji bi trebalo da radi na izbornim uslovima, a kakvi su bili izborni uslovi te 2010. godine, mi nismo imali pravo da imamo kontrolore na biračkim mestima, toliko o demokratiji i načinu na koji izborni proces doživljava Svetozar Čiplić. Ja mislim da je vreme da mi malo pročešljamo papire i da Ministarstvo pravde i tužilaštvo se pozavbavi ovim slučajem i da mi vidimo šta je u svom mandatu bivši ministar radio pošto naširoko on deli lekcije kako bi to država, kako bi to pravno uređenje naše zemlje trebalo da izgleda.“