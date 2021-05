JOVANOV: Đilas će i ovoga puta JUNAČKI DA POBEGNE sa izbornog megdana!

Bilo bi zaista razočaravajuće da Đilas i ovoga puta junački pobegne sa izbornog megdana, sakrije se iza Marinikine suknje, ili kupi nekog kandidata koji će trčati umesto njega, navodi Jovanov.

Milenko Jovanov, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke, pozdravio je stav Dragana Đilasa da na narednim predsedničkim izborima sve stranke kojima upravlja imaju zajedničkog kandidata. Jovanov je pozvao upravo njega da bude taj kandidat i nosilac svih izbornih lista stranaka bivšeg režima

- Nema ničega logičnijeg i pravednijeg od toga, jer on je taj koji maše "istraživanjima" koja pokazuju da Vučić samo što nije pao, on je taj koji je sebi kupio stranke i medije, on je taj koji im diktira sa koliko zla i mržnje treba da zagađuju javni prostor, pa pošto je pobeda izvesna i pošto se toliko potrudio, red je i da pokupi lovorike.

Bilo bi zaista razočaravajuće da Đilas i ovoga puta junački pobegne sa izbornog megdana, sakrije se iza Marinikine suknje, ili kupi nekog kandidata koji će trčati umesto njega.

Jedino što bi Đilas ipak morao da uzme u obzir je da se izbori održavaju u Srbiji, a ne na Mauricijusu – poručio je Jovanov u saopštenju.