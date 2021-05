Lazić povodom nemira u beton hali: To je prostor koji su obezbeđivali ljudi Veljka Belivuka, oni su poručili da NISU ZABORAVILI NEKE STVARI

Direktor instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost profesor doktor Darko Trifunović, potpukovnik bivše kontra - obaveštajne službe Ljuban Karan i novinar Miloš Lazić su za Novo jutro prokomentarisali najnovija saznanja povodom kriminalne grupe Veljka Belivuka.

Lazić ističe da je Veljko Belivuk bio "srpska firma". On napominje da je Belivuk svoje interese udružio sa interesima kavačkog klana, što mu je kasnije donosilo novac.

Nije mi neka novost ovo, oni imaju svoje ekspoziture. I kada je Darko Šarić uhvaćen, cela ta ekipa u Sloveniji je popadala. Oni nađu čoveka koji nije gadljiv na pare, i tako se kupuje državljanstvo, i sve to im je omogućilo da se lakše kreću. Belivuk je bio srpska firma koja je zastupala interese kavčana. Ovo je prva linija foronta obračuna sa krvnim neprijateljima škaljarcima. Belivuk je spojio lepo i korisno, svoje interese je spojio sa interesima kavačkog klana. To je pre svega donosilo novac - rekao je Lazić.

Povodom nedavnih nemira u beton hali, Lazić ističe da lokacija nije slučajno izabrana, obzirom na to, da je isti prostor obezbeđivala kriminalna grupa Veljka Belivuka.

- Nije neočekivano ništa, to se kreće od 14 - 15 godine, to su klinci, pubertetlije, oni se tako uspunju u toj hijerarhiji. Policija je reagovala dobro. I vrapci su znali da je beton hala trusno područje, nije to slučajno izabrano. To je prostor koji su obezbeđivali ljudi Veljka Belivuka, oni su poručili da nisu zaboravili neke stvari - dodao je Lazić.

Karan sa druge strane, ističe da su u celu priču umešane službe koje se bave obaveštajnim radom, a da sve što u nekom slučaju može da kompromituje iste, prepušta se kriminalnim grupama, koje nemaju bojazan od kriminalnih poslova.

- Službe su umešane, i to u velikoj meri, ne smo u ove projekte vezane za drogu. Najteže je organizovati mrežu ljudi preko kojih se dolazi do informacija, a to može da bude logistika, neke druge stvari, obaveštajni rad i ostalo. Sve ono što bi kompromitovalo službu, se prepušta kriminalnim grupama, koje ne zabrinjava što su to kriminalni poslovi - rekao je Karan.

Karan napominje da je celokupna borba, borba protiv kriminala, a ne samo kavačkog klana.

- Ovu borbu treba prepoznati kao borbu protiv kriminala, a ne kavačkog klana. Ipak smo mi, pored ovoga što smo postali lider u regionu u borbi sa kriminalom, mi vidimo da se odavde kreće. Onda se javilo i u Crnoj Gori, BiH, Sloveniji... Nije slučajno što se u Sloveniji to desilo nakon posete slovenačkog predsednika, ja mislim da je tu pala neka razmena informacija, i to ima veze. Ono što je nama poznato od ranije, je to da kavački klan ima svoje ekspoziture u svim državama Balkana. Još nema hapšenja u Hrvatskoj, ali ne znači da ih tamo nema - komentarisao je Karan.

Trifunović ističe da se svaka organizacija sastoji iz grupa i podgrupa, a da je u slučaju kavačkog klana, i Veljka Belivuka organizacija ostala netaknuta. On dodaje da je slučaj sa beton halom upravo pokušaj reorganizacije istih.

- Organizacija je ostala netaknuta, jer je ona sastavljena iz grupa i podgrupa. "Pao je sneg" i mi sada vidimo o čemu se radi. Organizaciju niko nije demontirao, i ono što se desilo u beton hali je dokaz da razne grupe pokušavaju da se reorganizuju, a o tome govori cena narkotika. Snabdevanje ide kokainom iz latinske amerike - rekao je Trifunović.

Trifunović ističe da je čitava kriminalna organizacija upravo kod nas, i da se radoje Zvicer krije upravo ovde.

- I jedna i druga velika operacija, od Darka Šarića pa sada do demontiranja ove grupe, a nadam se da će i organizacija biti demontirana, potiču u združenom dejstvu policije, organizacija FBA i DEA. Jer ovo što se desilo u Sloveniji nije izolovan incident, simultane operecije su bile i u BIH i Crnoj Gori i ostalim mestima. Očigledno je da se organizacija nalazi na ovim prostorima, i da se Zvicer krije ovde negde - dodao je Trifunović.

Autor: