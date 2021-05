Vulin poručio onima koji pevaju Belivuku: Da vas razočaram - NEĆE SE VELJA NIKAD VRATITI! Imamo takve dokaze da će Srbija biti ZGAĐENA! (VIDEO)

"Imamo mnogo novih saznanja o svemu, pa i o nestalima, ali o tome sada ne mogu da govorim, između ostalog i zbog porodica nestalih. Moraćemo da sačekamo početak suđenja kada ćemo saopštiti šta smo sve saznali", izjavio je ministar.

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da i sada neke nesrećne budale pevaju “Vratiće se Velja”, ali da se to neće desiti.

- Odmah da ih razočaram, neće se vratiti nikada. Sa ovim dokazima neće izaći nikada, ni on, ni njegovi saučesnici – izjavio je Vulin za TV Pink.

Dodaje da, kada počne suđenje, tek će se tada videti o kakvim monstrumima je reč.

- To su mladi ljudi i nije mi jasno kada su stigli tako da se pokvare i postanu monstrumi. Ne razumem šta im se desilo. Ta količina zla koja je u njima, teško mi je da je razumem. Videćete dokaze kada počne suđenje i Srbija će biti zgrožena – kaže ministar.

Dodaje da je istraga prikupila dosta novih saznanja o kriminalnom klanu Veljka Belivuka i nestalim osobama za koje se sumnja da su žrtve ovog klana, ali da sada ne može da govori više o tome.

- Imamo mnogo novih saznanja o svemu, pa i o nestalima, ali o tome sada ne mogu da govorim, između ostalog i zbog porodica nestalih. Moraćemo da sačekamo početak suđenja kada ćemo saopštiti šta smo sve saznali, dotad ne možemo da govorimo. Ono što mogu da kažem jeste da ćemo biti zgađeni i načinom i brojem zločina koje je ova banda počinila – kaže Vulin za TV Pink.

Odgovarajući na pitanje da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio meta, Vulin je rekao da će to istorija pokazati, ali je naveo da su bili sposobni da to urade jer su imali naoružanje, novac i ljude koji su bili u stanju i koji su to znali da urade.

- Na dan otvaranja spomenika Stefanu Nemanji imali smo operativne podatke da se tako nešto sprema i zaista sam bio veoma zabrinut. Molio sam predsednika da otkaže svoj govor i nastup, ali je on to odbio. Učinili smo sve da se ništa ne desi, a predsednik ima naviku da zanemaruje svoju bezbednost. Ipak, moj posao je da mu se ne desi neki snajperista i neko zlo. Tokom svečanosti smo bili jako zabrinuti, i Bratislav Gašić i ja, strepeli smo do zadnjeg trenutka, ali je sve bilo u redu – kaže ministar.

Istakao je da je među uhapšenima bio i jedan profesionalni snajperista, a neki od njih imaju bogato ratno iskustvo.

Prema njegovim rečima, klan je raspolagao neverovatnim sumama novca, kojima je mogao da učini sve pa i da plati iznajmljenog ubicu sa drugog kraja sveta.

- Cifre su neshvatljive i zamislite da neko ima toliku količinu novca. U tom slučaju može da se uradi sve – kaže ministar.