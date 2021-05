Vučić sa sednice GO SNS poslao SNAŽNU PORUKU: 'Dok je Srpske napredne stranke, Srbija će da se pita i donosi odluke!' Ujedinjenje sa SPAS-om PRIHVAĆENO JEDNOGLASNO! ŠAPIĆ POZDRAVLJEN APLAUZOM (FOTO+VIDEO)

Danas se u Kombank dvorani održava sednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Sednica će početi u 10 časova i taj deo sednice biće otvoren za predstavnike medija, nakon čega se sednica zatvara za javnost.

Pre sednice Glavnog odbora SNS, okupljenima se obratio predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.

Vučić je rekao da je prema evidenciji u sali prisutno 651 član Glavnog odbora SNS i poželeo je svima dobrodošlicu.

Danas imamo dosta posla i mislim da je važno da to uradimo i pokušamo što efikasnije da uradimo sve. Na dnevnom redu je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice a to je ujedinjenje SPAS-a i SNS, kao i aktuelna politička situacija i priprema za skupštinu stranke

Kako kaže, u međuvremenu su izgubili više članova Glavnog odbora, dodao je da su neki preminuli od srčanih oboljenja, neki zbog korone i drugih bolesti.

Minutom ćutanja odali su poštu preminulim članovima.

"Pripremili smo deklaraciju koja će biti važan dokument u radu naše stranke i rekao da je za SNS važno da rade na jedinstvu Srbije, ujedinjavanju po svim pitanjima i da ne dozvolimo da nam društvo i država budu podeljeni kao što su bili decenijama. Rezultat je nova paradigma politike SNS", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da mora da se pokaže odgovornost, i da želi da SNS bude politička stranka koja će da dovodi ljude, a ne da se, kako kaže, cepaju svako malo kao neki drugi.

Naša stranka ne sme nikada da bude ono što su bile neke druge političke stranke, svi znaju na koje mislim. Mi moramo da vodimo računa o interesima naroda i da okupljamo sve ljude kojima je to ključni cilj

Kako kaže, pred nastavak izuzetnih rezultata koje su do sada postigli, potrebno je da imaju još više snage, ljudi i energije.

SKUPŠTINA SNS OD 21. DO 24. OKTOBRA

"Treba da obezbeđujemo pristup novim ljudima i da se pripremimo za skupštinu stranke", rekao je predsednik SNS, i najavio da će biti održana od 21. i 24. oktobra.

Istakao je da će se tada donositi važne odluke, a da će od novembra ući u izbornu kampanju, koja će biti, kako dodaje, pobedničku.

Glasali su za ujedinjenje SNS i SPAS.

Konstatujem da smo jednoglasno prihvatili naše prijatelje iz SPAS-a i pozivam ih da uđu u salu.

Ulazak predsednika SPAS-a Aleksandra Šapića u salu ispraćen je gromoglasnim aplauzom.

Nakon toga Vučić je pročitao Konvenciju o državnoj i nacionalnoj politici, koja je takođe usvojena.

Vučić je rekao da je teško vreme iza svih i još jednom se u ime svih zahvalio lekarima i medicinskom osoblju što su u prethodnih godinu dana radili više od svih drugih, što su se, kako kaže, borili i što smo bili uspešniji od drugih zemalja.

"Okarakterisao bih prethodne mesece ili godinu kao jednu od najtežih, ali i u poređenju sa drugima jednu od najuspešnijih koje je neka Vlada i neka vlast ostavila iza sebe. I to ne kažem samo na osnovu utiska, već isključivo na osnovu rezulata", rekao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija je nastavila u prethodnoj godini svoj najbrži rast od -0,9, i to samo zahvaljujući trudu i radu, kako dodaje, pre svega građanima Srbije.

Uspeli smo da obezbedimo značajno povećanje primanja za naše građane. Mi smo od 2014. kada smo bili četvrti u regionu po visini prosečne plate. Danas je Srbija po visini prosečne plate ubedljivo prva. U martu je bila 555 evra. I to sve zahvaljujući teških sistemskim zahvatima.

Kako kaže, rezultati će biti sve bolji i bolji.

"Imali smo rak u korupciji, u ekonomiji. Danas je Srbija zemlja koja se gradi i napreduje. I kada pogledate april u kojem i danas gotovo svi nosimo maske, trgovina je napredovala, kao i industrijska proizvodnja. Pokazali smo da možemo da dižemo zemlju i da uradimo mnogo dobrih stvari. Izgradili smo puteva i pruga više nego što su generacije pre nas to radile", rekao je Vučić.

Srbija mora da nastavi sa svojim partnerima. Moja će poruka biti takva da upotpunimo i nastavimo saradnju sa onima sa kojima smo do sada sarađivali, ali i da sarađujemo sa našim partnerima i sa drugih lista i da zajednički sagledavamo kako u budućnost možemo zajedno.

Ističe da će Srbija i ove godine nastaviti da raste. Dodaje da ćemo da se borimo da i ove godine budemo prvi po stopi rasta.

"Želim da pobeđujemo u onome u čemu nikada nismo pobeđivali", rekao je Vučić.

Istakao je da će Srbija biti izložena teškim pritiscima i mukama, dodao je da će sredinom jula biti nastavljen dijalog u vezi sa Kosovom i Metohijom.

Danas smo u teškoj situaciji. Borili smo se 9 godina i izborili dokumenta koja će na kraju biti problem za Albance. Njih to ne zanima. Iako bismo izašli iz razgovora, mi bi bili krivi, iako oni nisu ispunili ni jednu obavezu iz Briselskog sporazuma. Moramo da učesvujemo u dijalogu i da budemo deo sveta. Ali moja poruka njima je, da, neću da im potpisujem priznanje nezavisnog Kosova.

Vučić je rekao da je suština vođenja zemlje u tome da se odluke donose samostalno. Dodaje da treba razgovarati sa svim svetskim liderima, ali ističe da ni jedan stranac, ambasador niti svetski lider neće donositi odluke u ime građana Srbije.

"Gade mi se ljudi, njih ima i u drugim ali i u našim strankama, koji misle da će ih ambasadori dovesti na čelo stranke i omogućiti upravljanje Srbije. Ljudi hoće da se naš narod pita, ne tajkuni i stranci. Dok je Srpske napredne stranke, Srbija će da se pita, Srbija će da donosi odluke", rekao je Vučić.

Kako je rekao, i kada ne bude bio predsednik stranke, tražiće da se to baštini kao trajna vrednost SNS.

"Nije vlast zbog vlasti, niti da biste ostali godinu, dve duže. Vlast je za to da vidite šta možete da uradite za građane vaše zemlje", rekao je Vučić.

Istakao je da će svi moći da vide puteve koji su urađeni i da će svi znati ko ih je radio.

Želimo da ljudima stvorimo bolji život, ali da čuvamo svoju zemlju i ne prodajemo tenkove za hiljadu evra, već da ih čuvamo i da budemo neko ko će da štiti, brani i voli svoju zemlju, a ne da ispunjava bilo čije naloge. To mora da bude osnovna razlika između nas i svih ostalih

Vučić je rekao da je za mnoge on personifikacija krivca. Ističe da je za mnoge kriv, i to upravo zbog toga što mnogi nisu želeli snažnu Srbiju.

"Pokušavaju da nam se mešaju u sve i svašta i uvek su videli Srbiju kao remetilački faktor. Da Srbija ne bi bila toliko veća uvek je važno smanjiti je u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom smislu", rekao je Vučić.

Kako kaže, moramo da se razlikujemo od njih. Dodaje da će se boriti protiv takve politike.

Vučić je rekao da politička borba mora da bude korektna.

"Kada napadate nečiju decu, govorite mnogo više o sebi nego o bilo čemu drugom. Ja od vas jedino što tražim, jeste da se borite za svoju Srbiju i za stranku kojoj pripadate", rekao je Vučić.

Dodao je da krajem septembra kreću u izborne aktivnosti.

"Mi smo ogromna porodica, nema ni male porodice bez problema, ali te probleme moramo da rešavamo da odgovoran i civilizovan način. Znam da biste najviše voleli da govorim o našim ljudima i da ih žigošem pred svima, ali ne, ono što je danas najvažnije jeste da izaberemo za potpredsednika Glavnog odbora Aleksandra Šapića", rekao je Vučić i dodao da je dobio ostavku Nebojše Stefanovića, dodajući da će sve probleme rešavati u okviru stranke.

Vučić je rekao da će raditi na privlačenju ljudi koji su pokazali da su bolji.

"Nemojte da trošite energiju u međustranačkim obračunima. Gadim se svih akcija vaših PR-ova. Svaki sledeći pokušaj lobiranja protiv nekog člana unutar stranke, sankcionisaćemo. Ako mislite da ne znam i ne mogu da saznam ko šta radi, iako je to sakriveno, nemojte biti deca. Valjda me toliko znate da razumete da je takvo nešto nemoguće sakriti. Nemojte olajavati svoje stranačke kolege. A ćutite kada treba da se odgovori onima koji su ovu zemlju uništili", rekao je Vučić.

"Za one koji to žele da rade, njima nije mesto u našoj stranci. Ogovaranje, napadi na porodicu i decu, nikada ne sme da bude manir SNS, to su maniri nekih drugih stranaka", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se odluke neće donositi ni u Predsedništvu, niti će ih on donositi.

Odluke će donositi članovi stranke i narod. Oni moraju da se pitaju. Spremajte se za skuštinu, tada će biti temeljne promene u stranci. Ne treba da brinemo zbog toga. Imamo mnogo divnih ljudi, a potrebno nam je još tih koje smatramo najboljim

Kako kaže, uveren je da će ljudi u Srbiji, ukoliko se sa njima bude razgovaralo i pokazala pažnja prema njima, donositi ispravne odluke.

"Mi smo odgovorna i stranka koja je postigla izuzetno velike rezultate, ali opet idemo na izbore da pobedimo. Idemo da pobedimo ubedljivo, kako bi Srbiji bilo bolje i u narednim godinama. Želimo da ih pobedimo sa tolikom razlikom, da im pokažemo šta građani u Srbiji misle i žele", rekao je Vučić, dodajući da želi da ih pobede svuda, za dobro Srbije i njenu budućnost.

09:36 - Vučić od jutros u Kombank dvorani

Predsednik Aleksandar Vučić je stigao mnogo ranije u Kombank dvoranu.

On je prvo imao odvojene sastanke, a sada je u toku sastanak Predsedništva stranke.

09:29 - Vladimir Đukanović: Stefanović podneo ostavku

Predsednik Aleksandar Vučić dobio je danas ostavku Nebojše Stefanovića na mesto predsednika GO SNS Beograda, rekao je član Glavnog odbora SNS Vladimir Đukanović.

09:00 - Premijerka Ana Brnabić stiže na sednicu

08:51 - Gojković, Joksimović, Obradović i Popović Ivković dolaze na sednicu

08:47 - Miloš Vučević i Igor Mirović stigli u Kombank dvoranu

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević stigao je na sastanak GO SNS, a odmah za njim je došao i Igor Mirović.

08:45 - Nebojša Stefanović došao na sednicu

Ministar odbrane Nebojša Stefanović je stigao u Kombank dvoranu.

08:40 - Mali i Đorđević stigli u Kombank dvoranu

Zoran Đorđević je stigao na sednicu, a odmah za njim je došao i ministar finansija Siniša Mali.

08:39 - Vesić i Malović dolaze na sednicu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić i članica predsedništva SNS Vladanka Malović stigli su na sednicu, koja počinje u 10 časova.

08:20 - Nedimović stigao među prvima

Potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović među prvima je stigao u Kombank dvoranu.