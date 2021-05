Knežević: Krivokapić izbegava potpisivanje Temeljnog ugovora (VIDEO)

Član predsedništva crnogorske koalicije Demokratski front, Milan Knežević, komentarišući za Novo jutro TV PINK poteze crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića pre, tokom i posle posete SPC u Beogradu, rekao je da predsednik vlade Crne Gore očigledno izbegava da potpiše temeljni ugovor sa SPC.

"Svakom je jasno da se izbor vladike Joanikija za novog mitropolita crnogorsko-primorskog nije dovodio u pitanje. Ali postavlja se drugo pitanje koje glasi zašto premijer Krivokapić izbegava potpisivanje Temeljnog ugovora između države Crne Gore i SPC? Nas u Crnoj Gori to zabrinjava jer u tome vidimo da se ohrabruje crkveni separatizam. Eto, sada imamo ozbiljnu krizu koju je produkovao Krivokapić", izjavio je Knežević.

On je ocenio da je Krivokapićeva izjava uoči odlaska u Beograd da neko priprema aferu da bi ga proglasio izdajnikom i vinovnikom državnog udara, mogla da se očekuje.

"Oni koji ga bolje poznaju znaju da on funkcioniše u teorijama zavera, ali jedini koji je napravio aferu je on sam. On je u roku od 2 sata odustao od puta u Beograd, pa je onda odlučio da ipak ide, a kada je došao na razgovore u Patrijaršiju SPC u Beogradu odlučio je ipak da ne potpiše Temeljni ugovor", rekao je Knežević.

"Aferu je sam produkovao i izdao sve ono za šta smo se zalagali u Crnoj Gori. On, po svemu sudeći, očigledno ne želi da potpise Temeljni ugovor sa SPC", zaključio je član predsedništva Demokratskog fronta Milan Knežević.