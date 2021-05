Vučić: Srbija mora da vodi pametnu politiku, ne sme da se izoluje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govoreći o podizanje komunikacije Grčke i Prištine rekao da nema panike i da je sve to deo pritisaka koji su očekivani.

- Nema panike. Predostetili smo da će se ovakve stvari dogoditi. Čudno mi je samo i što grčki ministar ide u posetu Prištini. Nadam se da nijedna zemlja neće doneti pogrešnu odluku - rekao je Vučić u jednoj televizijskoj emisiji.

Kako je dodao, prošlog petka je naša država obaveštena od Grka da oni i dalje unapređuju odnose sa takozvanim Kosovom.

- Nadamo se da ta naša bratska zemlja neće priznati nezavisnost Kosova - rekao je predsednik i dodao da je to za nas bolno, razočaravajuće i teško.

Osvrnuo se i na navode da bi Španija mogla da uspostavi komunikaciju sa Prištinom

Da su slučajnosti, mnogo bi ih bilo. iskustvo nas uči da ne treba da verujemo u slučlajnosti. Ovo je sve deo velikih pritisaka, koje smo i očekivali, naveo je Vučić.

- Nije niko od nas ovo izmislio, videli smo sve kako se zbiva. EU i Amerika pritiskaju, a njihovo rešenje je međusobno priznanje Kosova. Njima ne smeta kada nas vređaju, a stvaraju kojekakve Non-pejpere, pa mene optužuju za to - rekao je predsednik Srbije,

Govoreći o ekonomskim parametrima, Vučić je istakao da je u prvom kvartal 2021. godine Srbija broj jedan u Evropi, Francuska broj dva.

Prvi kvartal 2021 - Srbija broj jedan u Evropi, Francuska broj dva. Srbija 2013. ima 34 milijarde ukupan bruto domaći proizvod, a Crna Gora 4,2. Prosečna plata te godine u Srbiji 329 evra, u Crnoj Gori 500, a u BiH 372. A evo da vidite razliku, napravili smo 50 odsto razliku za samo sedam godina, uprkos poplavama i svemu ostalom. Nama je u 2021. godini BDP 50,5 milijardi, a Crnoj Gori 3,8, naveo je predsednik Srbije.

Kako je dodao, ukupan BDP, ako rastemo 2022, ići ćemo na 54 milijarde, sa 50,5 brzinom munje ćemo se približavati razvijenim zemljama.

Vučić je istakao da je važno da imamo gradilišta i da radimo.

- Svako zaustavljanje Srbije u njenom ekonomskom razvoju je za nas katastrofa. Zato je bitno pitanje Kosova. Moramo da nastavimo da se borimo. Mi dobijamo na vremenu zbog ekonoskog razvoja, ali ne smemo da ga gubimo ni po kojoj ceni - istakao je predsednik Srbije.

Predsednik je govoreći o dolasku Zdravka Krivokapića u Beograd, primetio da smo svi odjednom krivi.

Krivi smo za grčke odnose sa Prištinom, krivi smo što Krivokapić dolazi u Beograd da bira mitropolita i onda kažu da Vučić sprema državni udar. Suština je da kad se Srbija izvinjava i kada je slaba, onda je Srbija dobra. Kriv sam i prozivaju me za državni udar jer ne želim da predam srpski narod. Ne želim da odustanem od borbe. Nisam zaboravio da u Crnoj Gori ima 29 odsto srpskog stanovništa. Ja to ne mogu da prepustim i da kažem da su to Crnogorci. Ja sam jedini koji nikoga nije predao Hagu - objasnio je Vučić.

Srbija je dobra samo kada je slaba

Vučić je rekao da je suština u tome da je Srbija dobra jedino kada se ponižava, izvinjava i kada je slaba, a kada je ekonomski snažnija više nije.

On je rekao da je izvinjavanje viteško delo, ali da kada se izvinjavate, a ne znate zašto to radite više nema nikakvog smisla.

- Srbija je dobra samo kada sluša i kada je manja i slabija od drugih u regionu. Onda kada postane ekonomski snažnija nije. Onda ođednom Srbija postaje hegemon i za sve smo krivi. Krivi smo i kada Grčka pojačava odnose sa Prištinom, kada Krivokapić dolazi da određuje ko će biti mitropolit. Kriv sam i za to što se nikada neću odreći srpskog naroda u Crnoj Gori i šape na srpski narod u Crnoj Gori - rekao je Vučić.

On je dodao da se nikada neće odreći 29 odsto Srba u toj državi i da ne želi da neko otima identitet naroda u toj zemlji, kao ni u Republici Srpskoj.

Vučić je podsetio da od kada je on na vlasti nije nikoga isporučio Hagu, jer to više nema nikakvog smisla."Traže od nas ratne zločince samo da bi nas ponižavali. Ljudi koji su krivi što su uticali na svedoke u postupku. Šta god mislili o čoveku to je sramota, a mislim tu na Vojislava Šešelja", rekao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija mora da napreduje na putu ka EU.

- Iz susedne zemlje kažu vratili smo ordenje osobi koju smo samo sudili za ratne zločine. Mi moramo da prođemo na miran način, da čuvamo našu zemlju i borimo se sa pritiscima koji će biti sve snažniji. Čekam ih, ali u ovom trenutku nisu iskamčili priznanje određenih zemalja - rekao je Vučić.

On je poručio da će se videti kakav će biti odgovor Srbije i koliko će zemalja povući priznanje. Onda ćete videti kako je jedna mala Srbija u stanju da se bori i onda ćete da vidite kako će snažno i jako da se bori, rekao je Vučić.

Šmit jedan od najsnažnijih političara Nemačke Srbiji neće biti lako, jer mora da razgovara sa predstavnicima Nemačke, ali mora uvek da bude i uz Republiku Srpsku rekao je Vučić upitan šta znači dolazak novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH. - Kristijan Šmit je veoma ozbiljan čovek, moj poznanik sa kojim sam mnogo puta razgovarao. Jedan je od najsnažnijih političara Nemačke. Ccovek koji, ne mislim, da mrzi Srbiju i srpski narod, ali razumem stavove Milorada Dodika i ljudi u RS koji su siti dolaska ljudi sa strane da upravljaju zemljom BIH - objasnio je Vučić. Vučić je, vezano za zahtev Dodika da se ukine funkcija visokog predstavnika, kazao da bi za svaku suverenu zemlju to bilo logično. -Da će biti mnogo teže za RS nema sumnje. Nemci će dati sve od sebe da naprave funkcionalnu državu BiH, preko uzimanja kompetencija vlasti RS. Neće biti lako ni za Srbiju, jer Sbrija - naglasio je on. Najavio je da će u narednih 48 sati imati sastanak sa predstavnicima RS, ali i sa Metjuom Palmerom, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnim predstavnikom SAD za Zapadni Balkan. -Morate da imate u vidu da Srbija mora da čuva leđa, naravno i BiH, ali i RS unutar BiH. Ako to Srbija ne bude činila neće niko. I to u svakom smislu - finansijskom, ekonomskom, zdravstvenom i svakom drugom - naglasio je on. Vučić je konstatovao da nije lako RS, i da nije lako voditi Srpsku, da je njemu lakše, jer vodi suverenu, nezavisnu zemlju, i da možemo lakše da izdvajamo novac i pomažemo RS nego njima čak i sa tim novcem da preživljavaju. -Znam šta Dodik želi i hoće. Ja određene stvari želim da izbegnem. Zzelim da produžimo nekonfrontaciju, mir i stabilnost -podvukao je on.

Ideja o Kosovu u NATO za još veći pritisak na Srbiju

Vučić izjavio je večeras da je ideja da tzv. Kosovo uđe u NATO, ako ne bude moglo u Ujedinjene nacije, koju je lansirao profesor Džon Hopkins Univerziteta Danijel Server, još jedan način da se vrši ozbiljan pritisak na Srbiju po pitanju KiM.

- To je ideja koju su pustili u opticaj Server, i naravno jedan Srbin. Ideja je da se do do određenog nivoa podigne odnos Španije, Grčke, Slovačke i Rumunije sa Prištinom, jer im Kipar za to nije potreban. A, onda je hrabro grčko rukovodstvo MSP-a, čitaj oni koji su spremni da okrenu leđa Srbiji, spremni su da kažu da oni to prihvate, jer ne moraju u potpunosti da priznaju KiM - rekao je Vučić.

Zatim bi se, objašnjava, Amerikanci pojavili sa bilateralnim zahtevom, u kojem bi rekli da oni, u ime i za račun Kosova podnose zahtev za ulazak Kosova u NATO, i da ga u Alijansu prime.

- Time su Srbiji dodatno vezali ruke, napravili bezbroj problema. I to je jedan od načina ozbiljnih pritisaka i na mene i na Srbiju - rekao je Vučić.

Na konstataciju da nas NATO okružuje sa svih strana, Vučić je rekao da on ima vrlo fer odnos sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom, te da protiv NATO ne može ništa da kaže, jer su u poslednjim godinama poštovali sve što je dogovarano.

Dodao je da nam je NATO pomogao i da sačuvamo mir na Kosovu i Metohiji.

- Sve to nije lako. Mi smo vojno neutralna zemlja, i po skupštinskim aktima, a to stoji i u programskom opredeljenju najveće stranke - čuvanje vojne neutralnosti. I NATO nije pravio probleme po tom pitanju - rekao je Vučić.

On je poručio da je važno da Srbija ekonomski može da napreduje i da niko ne misli da može da ugrožava našu zemlju.

To nije i neće biti lako. Ne možemo da se poredimo sa najvećom silom na svetu, ali porediti Srbiju iz 2008. ili 2009. godine i 2021. godine - to su različiti pojmovi, nisu iste kategorije, konstatovao je Vučić.

On je naveo i da Srbija ima petostruko ozbiljniju armiju nego 2012. godine.

Dodao je i da su u vreme bivše vlasti tenkovi sečeni i prodavani.

- Mi smo strele uništavali, koje su nam danas potrebne, jer je to ozbiljno i gadno oružje. Ali, sada nabavljamo mnogo više i svaki građanin biće ponosan kada u martu ili aprilu bude video šta imamo. A, do tada, tišina - rekao je Vučić.

U Prištini su na vlasti velikoalbanski jastrebovi

Vučić izjavio je večeras da su na vlasti u Prištini trenutno "velikoalbanski jastrebovi" koji uživaju ogromne simpatije zapada, posebno Nemačke.

Govoreći o razgovorima na sastanku održanom u Sloveniji u okviru procesa Brdo Brioni, kazao da nije vređao Vjosu Osmani, predsednicu samoproglašenog Kosova.

- Žena je pričala o tome kako sam je ja vređao. Nisam je vređao, nijednu nepristojnu reč nisam izgovorio, ali bilo je da Srbija mora da plati cenu svojih zločina, Srbija je ovakva, onakva. Vi se onda pitate da li oni hoće sporazum sa Srbijom, šta hoće u stvari i shvatite da bi oni najviše voleli kada bi neko mogao da ponovo bombarduje Srbiju i napadne je - kazao je Vučić.

Navodi da to da ponovo napadnu Srbiju u bilo kom smislu nije realno, jer vodimo dovoljno mudru, staloženu i pametnu politiku.

Ali, došli su na vlast jastrebovi velikoalbanske politike koji uživaju ogormne simpatije zapada, posebno Nemačke, ne toliko Amerike i to zato što ministarku spoljnih poslova u Prištini doživljavaju kao svoju, Osmani je američki đak, Kurti oženjen Norvežankom. Suština je da su to pravi albanski jastrebovi koje su ovde neki predstavljali kao dobre ljude - navodi predsednik.

Komentarišući to što je Aljbin Kurti dobio nagradu "Naše borbe" za toleranciju u Beogradu, Vučić kaže da ne samo da je dobio nagradu već je bio i heroj kompletne javnosti Danasa, N1, Nove S, Rade Trajković...

- A njihova jedina promena je da ne bude samo Kosovo, već velika Albanija sa Preševom, Bujanovcem i Medveđom, kako kažu - primećuje Vučić.

Na opasku voditelja da je na Minhenskom forumu vodio polemiku sa Aljbinom Kurtijem, Vučić kaže da su bili oduševljeni Kurtijevim izlaganjem, pre svega Nemci, time što se pojavio neko ko je rekao da Srbija ne može da dobije nikakve teritorije.

- A onda su bili užasnuti mojim odgovorom i žustrinom kojom sam odgovorio i onda su shvatili da to neće ići tako lako kako su mislili. Ne mogu ljudima da obećam ništa, u teškoj smo situaciji, do propasti su nas dovele decenije nerada, naše decenije bežanja sa Kosova, a tim ljudima to ne možete da zamerite, jer su tražili bolje za svoju decu - istakao je predsednik.

Ukazuje na to da je malo Srba ostalo na KiM i ističe da je Srbija užasne postupke pravila od 2004. do 2011. godine.

- To je kada imate slabu vlast, kada imate samo tuču za presto, imate slabe lidere. Kada ste slabi, kada ste ekonomski slabiji - kaže Vučić.

Na pitanje ko je pisao pitanje poslato Međunarodnom sudu pravde o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova, predsednik kaže da ne zna tačno, da su ga pisali Jeremić, Đilas, Tadić.

- Ne znam ko je pisao, ali pisali su u najboljem interesu Kurtija i Tačija - kaže Vučić.

Na konstataciju novinara da bi oni najradije rekli ne svakome ko dođe sa nekim ultimatumom, a on godinama pokušava da obezbedi trenutke mira za Srbiju, za ekonomski uspeh, Vučić ističe da je to za nas najvažnije.

Podseća da je rekao da ćemo se pozivati na Briselski dijalog više nego na Dejtonski sporazum, jer Albanci ne žele da ga poštuju, niti žele da formiraju Zajednicu srpskih opština, koja ih suštinski ne zanima.

Vučić ističe i da pričaju o nestalim osobama, a da je on ponudio Albancima da se pretraži svako mesto u centralnoj Srbiji za koju sumnjaju da je grobnica, ali da hoćemo iste uslove, odnosno da se i na KiM pretraže mesta za koje se zna da su grobnice.

Albanci neće to, odbili su, odbio je Hoti, Skender Hiseni, neće to. Suština je da kada pričate o pravdi i kažete hajde da bude ista za Srbe i Albance, ne može, jer moraju zločinci, silovatelji da budu samo Srbi, krivci samo Srbi dok ne prođu kroz katarzu - kaže predsednik.

Ukazuje na to da se u Beogradu pojavljuje tekst u kojem se navodi da nam treba neko ko će da dobije 70 odsto glasova u Srbiji i da prizna Kosovo i genocid u Srebrenici.

- Idite kod Marinike Tepić, ona će, samo treba da dobije 70 odsto glasova - kaže predsednik.

Srbija mora da vodi pametnu politiku, ne sme da se izoluje

Vučić je istakao da Srbija mora da prati šta se zbiva u svetu, a ne da radi kao devedesetih godina kada nas ništa nije interesovalo i kada smo bili izolovani i ušli u ratove.

Mi smo pogrešno ušli u devedesete godine, ne razumevajući šta se zbiva u svetu, niti pad Berlinskog zida niti drugo. To je za nas bilo nevažno, jer mi smo bili sila ovde i nije nas interesovalo šta se zbiva u svetu. Mi moramo danas da pratimo šta se zbiva u svetu i ne možemo sebe da izolujemo od Amerike, Rusije i Evrope. To Srbija ne može sebi da priušti, jer će onda sve sa ove table (o ispisanim ekonomskim uspesima) da nestane preko noći, naglasio je Vučić.

Predsednik je poručio da nemamo više pravo da se vraćamo u tamu i propast 2000-tih godina, pljačku i sveopštu tajkunsku otimačinu, niti ratove i sukobe i inflaciju iz devedesetih godina.

- To Srbija sebi ne sme da dozvoli. Nijedno ni drugo, zato Srbija mora da vodi pametniju politiku, ali politika u kojoj neće da dozvoli sebi da je bilo ko ponižava, i da se drži čvrsto, a političari neka se žrtvuju, to je naš posao - naveo je Vučić.

Tako da cilj Srbija mora da bude nastavak reformi, rad, unapređenje pravne države, ali pre svega da imamo više pruga, puteva, bolnica, muzeja... , rekao je Vučić.

Istakao je da je ova vlast otvorila u prethodnih pet godina čak tri nova naučna instituta: Biosens instituta za digitalnu poljoprivedu, Istitut za informatičku tehnologiju u Kragujevcu i Institut za veštačku inteligenciju u Novom Sadu."Od vremena SFRJ nijedan novi institut pre toga nije bio otvoren", dodao je on.

Vučić je rekao da upravo treba da otvorimo Biofor institut za sekvenciranje genoma.

-I da pokažemo koliko nauka u Srbiji može da napreduje i koliko smo spremni da u to ulažemo. To su tektonske promene i stvari koje ljudi mogu da vide - istakao je predsednik Srbije.

Vučić o prisluškivanju Merkel i o "slučaju Protaševič"

Vučić smatra da je skandal prisluškivanje nemačke kancelarke od strane Amerikanaca, uz pomoć danske tajne službe, upitavši šta bi se desilo da su tako nešto učinili Srbija, ili recimo, Belorusija.

- To je skandal, zamislite da su to uradile Srbija, ili Belorusija, kakve bi sankcije bile - konstatovao je Vučić upitan za slučaj prisluškivanje Merkelove, o čemu danas pišu mediji.

Istovremeno, istakao je da potez predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka sa otmicom aviona Rajan Era, kako bi uhapsio beloruskog opozicionara Romana Protaševiča, potpuno sumanut.

- Ništa dobro o tome ne mislim - rekao je Vučić, ali i istakao da pojedinci imaju dvostruke standarde i zaboravljaju na slučaj prizmeljenja aviona bolivijskog predsednika Eva Moralesa 2013. godine, tražeći u njemu Edvarda Snoudena..

- Ali, da je Lukašenko prisluškivao, uz pomoć Rusije, šta biste uradili? A, ispostavilo se - Amerikanci uz Dance. I šta sad? Ništa. Jer principi ne postoje, niti moral, niti javno pravo - konstatovao je Vučić.

Dodao je da na međunarodno pravo možemo da se pozivamo mi i još malo koja zemlja na svetu, jer to više nikoga ne zanima.