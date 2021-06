DIREKTOR TELEKOMA SRBIJE ZA PINK O HAJCI N1! Lučić: Ne plašim se agresivnih napada Junajted grupe. Naplatićemo im sve laži na sudu! (VIDEO)

Generalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić, govoreći o poslovnim rezultatima te kompanije u 2020, istakao je za Novo jutro TV PINK da je kompanija postigla odličan uspeh, te poručio da će za napade na njega lično i Telekom Srbiju od strane N1 odštetu dobiti na sudu.

Lučić je poručio da se ne plaši "agresivnih napada United grupe".

- To su stari metodi plašenja i poruka svima drugima. U principu, nije prvi a ni poslednji put da oni manipulišu i spinuju moje izjave, a to se može objasniti samo nervozom zbog loših rezultata, i to ne samo u Srbiji već u čitavom regionu i gubljenju tržišnog učešća jer, ponavljam 2018. smo bili u vrlo lošoj situaciji, a preokrenuli smo je. SBB koji je držao monopol, sada mora da se suoči sa ozbiljnom konkurencijom. Posebno bih istakao da United grupa radi vrlo loše stvari jer na najgrublji mogući način zloupotrebljava pojam slobode medija jer je opšte poznato da oni ne daju svoje kanale drugim kablovskim operaterima a bilo koje uzimanje korisnika tržištno predstavljaju kao ugrožavanje slobode medija. Drugo, velika razlika je što i mi i oni faktički zarađujemo od korisnika, a za razliku od njih mi sve poreze i naknade plaćamo u Srbiji. I pored svega, mi smo lideri u svim uslugama i otuda nervoza United grupe. Ali način na koji to rade po meni nije odgovarajući, jer napad konkurencije nije prepoznat kao lojalan način konkurentnosti. Zato smo i podneli tužbe za koje sam ubeđen da ćemo dobiti zbog svih laži izgovorenih preko tih kanala - istakao je Lučić.

Govoreći u poslovnim rezultatima kompanije u prošloj godini, on je rekao da korona jeste uticala na neke prihode, poput rominga, u svim zemljama gde posluju jer nije bilo turista, te je taj deo prihoda anuliran.

- Ali bez obzira na to povećali smo prihode 4,4 odsto, što je za telekomunikacionu industriju izuzetno. Povećali smo prihode za preko 40 miliona evra i naši ukupni prihodi su 138 milijardi dinara, što je ozbiljan prihod - naveo je on, te istakao da su glavni generatori prihoda multimedija, odnosno TV biznis koji je zabeležio rast od 22 odsto i internet sa 13 odsto.

- Pokazuje se da ćemo akvizicijom kablovskih korisnika i ulaganjem u multimediju ne samo kondsolidovati tržište nego napraviti i prirodan rast i prihode. Drago mi je što je naša kompanija ušla u jedan vrlo ozbiljan rast prihoda svake godine a pokazatelji iz 2021. govore da će rast prihoda biti i veći nego 2020. - rekao je Lučić.

Poručio je i da ima lepu vest za akcionare jer je, kaže, profit bio veći 65 odsto, odnosno 4,2 milijarde.

- I ove godine u septembru ćemo isplatiti duplo veću dividendu nego lani - 4,1 milijardu. Osim ulaganja u razvoj, svake godine isplaćujemo i dividendu - naglasio je on.

Lučić je rekao i da vrednost kompanije svake god raste, te da je cilj da od 2023. vredi preko 4 milijarde po najstrožijim kriterijumima.

- Naša strategija je bila da budemo broj 1 u svim uslugama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i da ulažemo u dodatne izvore prihoda, kao što su TV sadržaji i digitalni servisi, a istakao bih i projekat za dijasporu gde smo u Austriji već mobilni operatpor, imamo 8 poslovnica, od kojih su 4 u Beču. Širimo se i u Nemačku i prvu psolovnicu ćemo otvoriti u Frankufurtu - najavio je Lučić.

Govoreći o servisu Apolon, koji je pokrenut sa TV Pinkom, ocenio je da je to jedna vrsta balkanskog Netfliksa.

- Izuzetno smo zadovoljni, imamo 67.000 korisnika već, a pokrenuli smo servis u aprilu. Ranije su korisnici manje koristili gledanje filmova jer su morali da plaćaju po filmu, a sada imaju mogućnost da za samo 399 dinara mesečno imaju pristup preko 10.000 različitih naslova a prvih mesec dana besplatno. Baš je dobar odziv - konstatovao je on.

Lučić je istakao i da je u poslednje 2 godine značajnije podignut kvalitet Arene, te naveo da su sada deo paketa i nekoliko liga koje ranije nisu imali, poput španske, portugalske i NBA.

- Moram da se pohvalim da je sada Arena postala i regionalini lider koji je prisutan u preko 3,2 miliona domaćinstava. Ambiciozni smo da i druge lige koje još nisu deo Arene pribavimo i da u ovom regionu zemalja bivše Jugoslavije budemo najkvalitetniji sportski kanal - zaključio je.

Autor: