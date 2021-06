STEFANOVIĆ: Jaka Srpska napredna stranka znači i jaka Srbija, volim je iskreno i iz srca!

Ministar odbrane Nebojša Stefanović istakao je obilazeći radove na izgradnji nove kovid bolnice u Novom Sadu, da je Srpska napredna stranka jedna velika porodica i da se problemi rešavaju unutar stranke.

- Čitam, pratim i vidim sve. Ne znam šta su očekivali da se tamo desi, da se posvađamo ili poubijamo na sednici Glavnog odbora, da bi oni bili zadovoljni. Očigledno takvu vrstu politike vode u svojim strankama. Mi smo velika porodica, SNS svoje probleme rešava u svojoj kući, na ozbiljan i miran demokratski način, u otvorenoj i iskrenoj raspravi. Ne znam da li neko može da zamisli takvu raspravu u Đilasovoj stranci, gde su svi funkcioneri zaposleni u Đilasovoj firmi, pa kakve tu onda rasprave može i biti, o čemu bi oni raspravljali – rekao je Stefanović upitan da prokometariše da je opozicija očigledno vidno nezadovoljna dešavanjima na Glavnom odboru SNS-a.

Kako je rekao, za razliku od njih SNS je ozbiljna stranka, u kojoj postoji demokratija, i u kojoj se razgovara i o tome šta je dobro i šta nije, šta jedni drugima zameraju i to sve u cilju da SNS izađe jača i iz tih rasprava.

- Ja SNS volim iskreno i iz srca. Bio sam jedan od osnivača stranke, borio sam se za nju i kada smo bili u dubokoj opoziciji i kada smo došli na vlast. U svako vreme, ne samo kada je dobro. I uvek sam poštovao odluke predsednika Vučića. Jaka Srpska napredna stranka znači i jaka Srbija. Kroz opozicione medije se proteže teza da ja opstajem zato što ucenjujem Vučića. Predsednika Vučića ne mogu da ucenjuju ni najveće svetske sile ni najmoćniji svetski centri, jer kao prvo, njega nemate za šta da ucenjujete, on sve radi čisto i pošteno i vodi politiku u korist naše zemlje i to vide i ljudi u Srbijii ljudi u svetu. A to pogotovo ne može da dođe od nekoga ko je njegov prijatelj, on je mene uveo u politiku i naučio me svemu što znam. Takve besmislice su plod razmišljanja ljudi koji tako razmišljaju iz svoje perspektive i očigledno je da bi oni voleli da vide takvu Srbiju u kojoj bi jedni druge ucenjivali i gradili takve odnose – rekao je Stefanović.

Istakao je takođe da su Vučić i on iskreni prijatelji, koji se bore za Srbiju.

- Borimo se da jačamo našu zemlju, da gradimo puteve i bolnice, jačamo našu vojsku. I dok predsednik Vučić hoće da obavljam ovaj posao, biću ponosan što sam njegov saradnik i prijatelj – rekao je Stefanović.