KAKO DO KOMPROMISNOG REŠENJA SA PRIŠTINOM? BRNABIĆ ZA PINK: U Prištini je veoma radikalna ideologija, nisu spremni ni da ispune ranije preuzete obaveze (VIDEO)

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je sa specijalnim izaslanikom SAD za Zapadni Balkan Metjuom Palmerom imala dug, dobar, iskren razgovor, da njen sagovornik "nije vršio pritisak" i naglasila da albanski političari u Prištini razgovaraju o kompromisu.

-Nedostatak dijaloga jedna je od najvećih opasnosti za srpski narod na Kosovu i Metohiji, za dalji napredak i rast naše ekonomije i neophodno je pronaći što pre neko kompromisno rešenje, ali se plašim šta će se dešavati na KiM i na šta su sve spremni predstavnici Prištine i strani faktori - rekla je Brnabić.

- Ne mislim da je realno da Beograd i Priština postignu dogovor do kraja godine. U Prištini je veoma radikalna ideologija, ne samo da nisu spremni da razgovaraju o kompromisu nego ni da ispune ranije preuzete obaveze - rekla je premijerka za Pink, komentarišući Palmerovu izjavu da je "apsolutno moguće" da ove godine dođe do dogovora dve strane.

Prema njenim rečima, to nije nešto na čemu mora da insistira Beograd ili predsednik Aleksandar Vučić ili vlada Srbije, već EU.

Kako je naglasila, ona je na sastanku sa Palmerom, koji je zamenik pomoćnika državnog sekrera SAD, "podvukla" da je potpis na Briselski sporazum dala EU.

Ona je rekla da se ne može zaboraviti šta je preuzeto kao obaveza i da se krene sa nekin novim dijalogom kako to, navela je, govori kosovski premijer Aljbin Kurti kao da ranije ništa nije dogovoreno.

-Priština ima obavezu da implementira dogovoreno i da se formira Zajednica srpskih opština (ZSO), to je medjunarodna obaveza - istakla je Brnabić, navodeći da je to "crvena linija.

''Bezbednost Vučića je jedina stvar koja me brine''

Brnabić je istakla daje bezbednost predsednika Srbije Aleksandra Vučića, "jedina stvar" koja nju brine.

-Jedina stvar koja može da nas zaustavi, jedina stvar koja može da stane na put napretku Srbije jeste to da Vučić nije među nama - da se ne bavi politikom, da više ne pomaže Srbiji. A znajući Vučića, to je samo ako on ne postoji - rekla je ona.

Komentarišući izjavu profesora Pravnog fakulteta i lidera novoosnovanog pokreta "Crno na belo" Vladimira Vuletića, Brnabić je kazala da ne može da ga shvati ozbiljno, ali da je "povezan sa mafijaškom grupom Belivuka", kojih se ona plaši.

-On me ne brine, već povezanost sa mafijaškim grupama i klanovima. Ako neko kaže Vučiću da će završiti u ćevapima, meni je ta poruka više nego jasna - rekla je premijerka.

Brnabić je rekla da je Vučiću na društvenim mrežama "metkom od devet milimetara" pretio i Petar Gvozdenović, koji je u bekstvu zbog prodaje droge, a ozbiljan je kriminalac.