PREDSEDNIK VUČIĆ U OBRAĆANJU NACIJI GOVORIO O SVIM AKTUELNIM TEMAMA: Dani nas dele od dijaloga s Prištinom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o svim aktuelnim temama, pa je tako prokomentarisao i hapšenje Aleksandra Jovičića, govorio je o razgovorima sa Palmerom i Lajčakom, kao i o početku porizvodnje vakcine Sputnjik V u Srbiji.

ŠTETA U FABRICI SLOBODA IZMEĐU 1,5 I 2 MILIONA EVRA

Na početku obraćanja predsednik Vučić je rekao da su tri helikoptera krenula u gašenje požara, nakon eksplozije u čačanskoj fabrici "Sloboda" i da se očekuje da već od ponedeljka ta kompanija u potpunosti nastavi sa radom.

Vuccich je istakao da preliminarne procene pokazuju da je šteta između 1,5 i 2 miliona evra.

Kako je rekao se takve stvari dešavaju, ali da je važno da i mere zaštite na radu i obezbeđenje budu na neuporedivo višem nivou, kako bi se obezbedila sigurnost zaposlenima u fabrici, u magacinima, kao i stanovništvu u okolini tih objekata.

RAZGOVORI SA PALMEROM I LAJČAKOM KOREKTNI, NE ŽELIMO ZAMRZNUTI KONFLIKT

Vučić je istakao je da su razgovori sa Palmerom i Lajčakom bili korektni.

-Ono što je za nas važno, to je da Srbija se ne zalaže za zamrznuti konflikt, želimo konflkikte iz prošlosti da rešavamo i da ih ne ostavljamo našoj deci - istakao je on i dodao da će dijalog biti nastavljen u veoma kratkom roku.

Srbija na evropskom putu mnogo uradila u svim oblastima Vučić rekao je da je Srbija na evropskom putu mnogo uradila u svim oblastima, a posebno u vladavini prava i izrazio očekivanje da će u narednom periodu, da li u junu ili septembru, taj ogroman napredak Srbije biti priznat od strane zemalja EU. Ne bih to nazvao nagradom, već poštovanjem za ono što je u prethodnom periodu učinjeno, rekao je Vučić u obraćanju građanima. On je istakao da smo mnogo uradili i za otvaranje naših klastera, od razdvajanja Srbijagasa, do akcizne politike, gde možemo odmah klastere da otvorimo, do velikih ustavnih promena i promena u oblasti vladavine prava, što je i Evropska komisija podržala.

- Mi smo uvek spremni. Spremni smo da razgovaramo o svim pitanjima osim onim koja poniižavaju Beograd - dodao je on.

Kako kaže, Albancima je ponuđeno da oni kažu gde misle da postoje masovne grobnice, a da će Beograd realizovati proces iskopavanja i utvrditi da li je to istina, ali da to isto, kako dodaje, tražimo od njih.

Kako kaže, spreman je da razgovara sa predstavnicima vanparlamentarnim strankama u opoziciji.

KONAČNA PRESUDA MLADIĆU I SEDNICA UN 8. JUNA

Kako je najavio, 8. juna ćemo imati konačnu presudu generalu Mladiću, kao i sednicu Ujedinjenih nacija.

-Kako je to podešeno, sad zaključite. U 15 sati ide izricanje presude generalu Mladiću, a nakon toga ide sednica Ujedinjenih nacija na kojoj se očekuje kritika Srbije.

Dodaje da JE u 21.00 po našem vremenu zakazana je sednica.

Vučić kaže da će to biti teška situacija za ceo srpski narod i Srbiju, a što se sednice SB tiče postoji i tehnički problem.Naime, Seržu Bramercu je, kako je rekao, omogućeno da se obrati virtuelno, video konferencijom na sednici, a za sada njemu kao predsedniku Srbije, koji je izrazio želju da se obrati, to nije omogućeno.

-Nadam se da će biti omogućeno, a ako ne bude moraćemo da nađemo način da uprkos svim obavezama i gotovo nemogućim okolnostima, odem u Njujork jer imam pravo da prisustvujem uživo - rekao je predsednik.

Ono što je važnije od tehnike, kako kaže, jeste suština. Podsećajući da su Srbi u Hagu osuđeni 1.138,5 godina robije, Bošnjaci na 42 godine, predsednik kaže da ne mislim da bilo šta treba brojkama da se iskazuje, ali da je suština u tome da Haški tribunal nije dostavljao, sem u jednom slučaju, srpskim sudovima mogućnost da sude, a ideja je bila da najveći broj suđenja bude disopatvljen sudovima u regionu.

Vučić navodi da je 13 takvih slučajeva dodeljeno BiH i to mnogo ozbiljniji slučajevi od Jojića i Radete, slučajevi u kojima su Srbi ubijani na zločinački način.

-To je davano sudovima u regionu da sude, a jedan predmet koji se tiče samo nepoštovanja suda, a mi imamo zakon koji govori samo o saradnji sa Haškim tribunalom i izručenju za ratne zločine. Zamislite vi kakvo je to poverenje kada vi nećete da dozvolite sudovima u Srbiji po jednom gotovo beznačajnom predmetu u odnosu na predmete koji optužuju pojedince za izvršena najteža krivična dela protiv pripadnika srpskog naroda, a koji su dati sudovima u regionu - rekao je Vučić.

Podsetio je i da su svi oni koji su bili osuđeni za najtezuze ratne zločine u Hagu pravosnažno oslobođeni i to od Ramuša Haradinaja, Nasera Orića i Ante Gotovine.

-Sa sve tri teritorije na kojima su i Srbi teško stradali, a ne samo Albanci, Bošnjaci i Hrvati, svi oni koji su prikazivani kao počinioci takvih zločina i za koje su postojale teške optužnice, pravosnažnom presudom su oslobođeni - rekao je Vučić.Predsednik navodi da će biti zanimljiva rasprava na sednici SB, nimalo laka za nas, ali ni za one, kako kaže, koji misle da je politika sile ispred pravnih argumenata.

DANAS U 17.30 POČINJE PROIZVODNJA VAKCINE ''SPUTNJIK V'' U SRBIJI

Najavljuje i da danas u 17.30 počinje proizvodnja vakcine Sputnjik V u Srbiji te da će on i predsednik Rusije Putin prisustvovati virtuelno toj svečanosti.

-Toj svečanosti ćemo virtuelno prisustvovati predsednik Rusije Vladimir Putin i ja, razgovaraćemo kao dvojica predsednika i zajedno sa rukovodstvom Torlaka pokrenućemo proizvodnju. Za nekoliko dana imaćete srpske vakcine koje ćemo moći da ponudimo našim gradjanima i ljudima širom sveta - rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Vučić je rekao da je ponosan na početak proizvodnje vakcine u Srbiji i zahvalio Putinu na angažmanu. Najavio je da će uskoro početi "sličan proces (proizvodnje vakcina) sa kineskim prijateljima". Rekao je da će početi i izgradnja fabrike vakcina nedaleko od beogradskog aerodroma, koja će ojačati farmaceutske i zdravstvene kapacitete Srbije.

O HAPŠENJU JOVIČIĆA

Vučić izjavio je danas da podržava nadležne organe koji se bave borbom protiv korupcije i kriminala i dodao da oni treba da rade svoj posao bez ograničenja.

-Od pravosuđa, preko tužilaštva pa do policije, svi treba da rade bez ograničenja. Bez obzira na to da li neko pripada partiji koju vodim, ili nekoj drugoj. Jer Srbija ne sme da liči na period dvehiljaditih godina kada je pljačka bila glavni i jedini cilj bavljenja politikom - izjavio je Vučić.

Vučić je dodao da nema zaštićenih i da nikoga ne može da spase članska karta vladajuće stranke ili učešće u vlasti, ukoliko je počinio neko krivično delo.

PRED SRBIJOM NE STOJE LAKI DANI

Pred Srbijom su ne laki dani, poručio je danas predsednik Aaleksandar Vučić i istakao da se nada da ćemo, kako je rekao, imati dovoljno mudrosti i podrške da uradimo dobre stvari za našu zemlju.

-Idem u Brisel na razgovore sa Albancima, nadam se da ćemo imati dovoljno mudrosti i podrške da uradimo dobre stvari za našu zemlju - rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

Kada, kako je rekao, čuvate mir i stabilnost tu su i dobre i velike stvari za zemlju.

Vratite vitamine, ali penzije veće 30 odsto Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će biti još većeg povećanja penzija u narednom periodu i da će rasti brže nego do sada, a ko hoće da vrati vitamine može to da učini. Vučić je to rekao odgovarajući na o tome da mu je neki penzioner vratio vitamine koje država poklanja, te da list danas navodi da jeste učinila jedna penzionerka i primetio da je očekivao da mu vrati 30 posto od penzije, za koliko je, kako je naglasio, veća u odnosu na vreme onoga u čijem mediju kritikuje stanje. Vučić je rekao da je u vreme Đilasa, Jeremića, Tadića prosečna penzija u avgustu 2012. godine iznosila 196, a da danas iznosi 251 evro, što je uvećanje od preko 30 odsto ako se saberu i sva jednokratna davanja. Izrazio je i zahvalnost svim, kako je rekao, časnim penzionerima koji su kada su smanjivane penzije verovali u državu, jer su znali da ozbiljna drzava, kako je rekao, ne može aspirinom da leči rak. Kaže da oni i danas imaju povrenje u državu. -Nisam dobio vitamine, mogu da vrate sta hoće, ali gledajte činjenicama u oči - rekao je Vučić dodajući da će penzioneri dobiti ne samo veće penzije, već da će one biti i stabilne.

''PODNEĆU U SKUPŠTINI IZVEŠTAJ U SKUPŠTINI IZVEŠTAJ O DIJALOGU U BRISELU''

Vučić je rekao i da je spreman da u Skupštini Srbije, pre ili posle nastavka dijaloga u Briselu, podnese izveštaj o KiM. Vučić je rekao u Prededništvu Srbije da je odgovorio na poziv predsednika Skupštine Srbije Ivice Dačića i da želi da odgovori i na javno i nejavno upućene pozive pojedinih vanparlamentarnih političkih stranaka koje su tražile da se govori o KiM i da napravi neke zjaedničke principe za budućnost.

-Spreman sam i sve zavisi u kojoj formi će to biti, pošto morate neki akt da podnesete skupštini, ali uveren sam da možemo da pronađemo način na koji bih podneo izveštaj Skupštini o svemu onome što se zbiva u Briselu i da odluče da li to treba da bude pre ili posle nastavka dijaloga u Briselu. To je za nas od velikog značaja - naveo je Vučić.

''Građani moraju da znaju šta im projekat Rio Tinto donosi''

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su nadležni spremni da, po pitanju rudnika za eksploataciju jadarita koju bi gradila kompanija Rio Tinto, sprovedu referendum, u opštinama ili celim okruzima, kako bi se videlo šta je to što građani žele, i da će se ta odluka poštovati, ali i istakao da bi građani morali da znaju šta im taj projekat donosi

Vučić je primetio i da je danas postalo najmodernije i najpopularnije da se sa malo činjenica kritikuje sve što se pojavi u Srbiji, jer to izgleda kao laka meta i mogućnost za sticanje jeftinih političkih poena.

Dodao je i da je trend svuda da, kako raste životni standard, jedna od dominantnih tema postaje da u svakom trenutku mora da se spreči i bude protiv svega, ako je moguće pozvati se na "Zelenu agendu".

On je naveo da je pred nama drugačiji period, da ćemo morati da posvetimo pažnju obnovljivim izvorima energije i "Zelenoj agendi", ali i da to iskoristimo kao podsticaj za rast ekononije, a ne kao ideloški razdor, međusobne svađe, odbijanje investitora i rušenje najvitalnijih interesa.

Konkretno, po pitanju kritika na račun Rio Tinta, što je, kaže, projekat važan za Mačvanski okrug, Loznicu, Krupanj i celu Srbiju, Vučić je rekao da se tu radi o licemerju, te naveo da je privredno društvo "Rio Sava eksplorejšn" stiglo u Srbiju 2002. godine u vreme Zorana Ðinđića.

Nabrojao je da je prvo rešenje izdato 8. juna 2004, drugo 17. januara 2005. godine, u vreme kada je, kaže, predsednik bio Boris Tadić, Dragan Ðilas vodio Narodnu kancelariju, Jeremić savetnik za spoljnu politiku.

- Reč nisu rekli. Sledeće rešenje izdato 26.septembra 2005. godine. i dalje nisu imali šta da kažu. Četvrto 15. januara 2007, peto 4. januara 2008, šesto 28. avgusta 2008, sedmo 15. septembra 2009, osmo - veoma važno, potpisalo je Ministarstvo Olivera Dulića – tog trenutka oni izdaju osmo i deveto rešenje, izdaju dozvole o bušotinama, prvi put - rekao je Vučić.

To, kaže, nije rekao da bi nekoga optužio, mada bi mogao, jer ništa nisu naplatili za Srbiju, i zemlja nije imala korist, kakvu je mogla.

- Možda su imali ličnu korist, ali za to nemam dokaze. Ali, Srbija nije imala koristi, ali može da ima u budućnosti - rekao je Vučić.

'' Srbija krupnim koracima prestiže zemlje u regionu!''

Vučić je izjavio da Srbija ima najveću prosečnu platu u regionu, koja je u martu iznosila 556 evra, kao i da veruje da uskoro po visini plata možemo da preteknemo i Bugarsku kod kojih je plata 580 evra

Vučić je rekao da je, prema zvaničnim podacima, plata u Crnoj Gori u martu, bila 526 evra, u BiH oko 500 evra, kao i da je u Severnoj Makedoniji bila za 100 evra manja nego u Srbiji , a u Albaniji za 150 do 160 evra manja nego kod nas.

- Pretekli smo sve u regionu po mesečnim primanjima - naglasio je Vučić.